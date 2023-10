Smart #1 nu ook als Pro

De Smart #1 Pro heeft een elektromotor met een piekvermogen van 200 kW / 272 pk. Uiteraard heeft hij het typische #1-design: het halo-panoramadak, kunstlederen bekleding, verborgen deurgrepen en sfeerverlichting met 64 instelbare kleuren. Onder de vormgegeven carrosserie zit een wat kleinere lithium-ijzerfosfaat (LFP)-batterij van 49 kWh. Hiermee heeft de #1 Pro een theoretisch bereik van 310 kilometer (WLTP). De maximale laadsnelheid bedraagt 130 kW. De gescheiden automatische klimaatregeling en elektrisch verwarmde stoelen bieden voor zowel de bestuurder als de voorpassagier comfort. Aan de buitenkant springen de 19 inch aluminium velgen en CyberSparks LED-koplampen in het oog.

De Pro voegt zich als instapper aan het begin van de rij uitvoeringen in het #1 productportfolio, gevolgd door de Pro+, Premium, Pulse, BRABUS en de speciale Launch Edition.

Halverwege dit najaar doet de #1 Pro zijn intrede in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Zwitserland. In het voorjaar van 2024 zal deze uitvoering geleidelijk op andere Europese markten worden gelanceerd. De #1 Pro is vanaf begin 2024 daadwerkelijk leverbaar in Nederland, online of bij de dichtstbijzijnde Smart-dealer te bestellen. Prijzen beginnen bij €37.395.