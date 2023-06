Smart #1 nu ook als Pulse

De Pulse beschikt over twee elektromotoren die vierwielaandrijving mogelijk maken. Standaarduitrusting bevat onder meer een 360 graden-camera, halo-dak, 10-inch head-up display en een achterklep met bewegingsdetectie. De auto is verder uitgerust met een warmtepomp, heeft een theoretische actieradius van 400 km met 22 kW AC-opladen en 150 kW DC-opladen. Met een acceleratie van 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u en een trekvermogen van 1.600 kg is de nieuwe Pulse een echte EV.

Bovendien is de nieuwe Smart #1 Pulse uitgerust met actieve veiligheidstechnologieën zoals Automatic Emergency Braking (AEB), Lane Keeping Assist (LKA) en andere intelligente functies, waaronder een automatische parkeerassistent. De veiligheidsstandaard van de Smart #1 wordt weerspiegeld in een vijfsterrenscore bij de Euro NCAP crashtest. De Smart #1 Pulse zal in Nederland vanaf de herfst beschikbaar zijn voor een prijs van € 46.395.

Met deze nieuwste uitbreiding bestaat het gamma van de #1 uit de Pro+, de Premium, de Pulse en de BRABUS. Daarnaast zijn er in Nederland 77 exclusieve exemplaren van de Launch Edition beschikbaar. De Pulse met AWD is de eerste van de #1 portfolio-uitbreiding en er zullen er in de toekomst nog meer volgen.

Smart brengt bovendien een vernieuwde versie van de Smart #1 Pro+ uit, nu met een 22kW AC-oplaadcapaciteit. De Smart #1 Pro+ 22kW, geprijsd op €42.395, komt in aanmerking voor de SEPP-subsidie van €2.950. Deze aangepaste versie is vanaf 6 juli beschikbaar voor een online pre-order.