Skoda Fabia

Skoda start productie nieuwe Fabia

13 juli 2021 | Deze week rolde de eerste vierde-generatie FABIA van de band in de hoofdfabriek van Skoda in Mladá Boleslav. De productielijnen werden flink aangepast om deze nieuwste editie van het populaire compacte model daar te kunnen bouwen; de totale investeringen bedroegen € 110 miljoen. Voor het eerst is de FABIA gebaseerd op het MQB-A0-platform van de Volkswagen Groep, waardoor hij verbeterde comfortvoorzieningen en tal van nieuwe veiligheids- en assistentiesystemen biedt.

Info Deel