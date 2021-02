Skoda blikt vooruit op nieuwe Fabia

25 februari 2021 | Skoda introduceert dit jaar de volledig nieuwe Fabia. De vierde generatie van het compacte succesnummer belooft een gestroomlijnd, sportief design en een ruim interieur. Mede dankzij de nieuwste assistentiesystemen zou de Fabia bovendien tot de veiligste auto's in zijn segment behoren.

De nieuwe Fabia is gebaseerd op het MQB-A0-platform. Vergeleken met zijn voorganger is hij in alle opzichten gegroeid. Hij is 4,11 meter lang (+11 cm) en 1,78 meter breed (+5 cm). Wel is hij met een hoogte van 1,46 meter fractioneel lager (-7 mm) dan de vorige Fabia. De wielbasis van het nieuwe model bedraagt 2,56 meter, waarbij de winst van 9 cm ten goede komt aan de interieur- en bagageruimte. Zo heeft die laatste nu een inhoud van 380 liter (+50 liter). Met een neergeklapte achterbank is 1.190 liter beschikbaar (voorheen 1.150 liter). Ondanks de ruimere afmetingen is de nieuwe Fabia nauwelijks zwaarder dan zijn voorganger.

Door de toegenomen afmetingen, inclusief grotere spoorbreedtes en korte carrosserie overhang, heeft de nieuwe Fabia krachtige proporties. LED-verlichting is standaard op alle modellen (Full-LED optioneel). De strak vormgegeven koplampunits lopen door tot aan de grille. Ook voor de achterlichten is Full-LED-technologie beschikbaar.

Bij het streven naar een optimale stroomlijn hebben de designers van Skoda veel gebruikgemaakt van zogenaamde Computional Fluid Dynamics-simulaties. Dat heeft zich vertaald in een een Cw-waarde van 0,28. Diverse details springen er uit. Zo is de luchtopening onderin de voorbumper automatisch afsluitbaar. Als er weinig koeling nodig is, wordt de opening afgesloten. Dit verbetert de stroomlijn en zo wordt tot 0,2 liter brandstof per 100 kilometer bespaard. Andere luchtopeningen vormen op hun beurt 'luchtgordijnen' die voor een optimale luchtgeleiding langs de wielen en de flanken zorgen. Voor de wielen zijn zelfs gestroomlijnde inserts leverbaar. Ook de vorm van de buitenspiegels, de grote dakspoiler, speciale vinnen en de gladde afwerking van de wagenvloer dragen bij aan een gunstige stroomlijn.

Het dashboard valt op door de symmetrische lijnvoering met een centraal, vrijstaand display. Voor het eerst is de Fabia leverbaar met de Virtual Cockpit, het volledig digitale instrumentenpaneel, en is hij 100% connected. De bestuurder kan gebruik maken van een breed scala aan online diensten en smartphones zijn eenvoudig te koppelen.

De Fabia wordt in Nederland leverbaar met een keuze uit twee 1.0 driecilinder benzinemotoren. Deze krachtbronnen maken nu gebruik van cilindervoeringen met een innovatieve plasmacoating die de interne wrijving vermindert en de warmteafvoer verbetert. De 1.0 TSI is er met een vermogen van 70 kW / 95 pk (met vijfversnellingsbak) en met 81 kW / 110 pk inclusief de automatische zeventraps DSG-transmissie. Beide Fabia TSI-motoren hebben standaard een partikelfilter en voldoen aan de Euro 6d-emissienorm.

Doordat de nieuwe Fabia op het MQB A0-platform staat, is hij leverbaar met de nieuwste actieve- en passieve-veiligheidsystemen. De solide structuur, waarin hoogwaardige staalsoorten zijn verwerkt, staat aan de basis van het veiligheidsniveau. Bij een aanrijding worden de inzittenden beschermd door maximaal negen airbags. ISOFIX- en top tether-bevestigingspunten voor kinderzitjes zijn standaard op de achterbank. Ook de passagiersstoel kan hiermee worden uitgerust.

De nieuwe Fabia is leverbaar met het veiligheidssysteem Travel Assist. Hierin komen Adaptieve Cruise Control en Lane Assist samen. Dat betekent dat de Fabia automatisch afstand houdt tot voorliggers en daarbij binnen de wegmarkeringen blijft. Daarnaast is er een verbeterde versie van Side Assist. Dit systeem waarschuwt voor achteropkomend verkeer in de dode hoek (maximaal 70 meter). Park Assist maakt parkeren eenvoudig. Het herkent vrije parkeerplaatsen (parallel aan en haaks op de rijbaan) en voert de voor het inparkeren benodigde stuurbewegingen automatisch uit. De bestuurder hoeft alleen maar gas te geven en te remmen. Tot slot is de Fabia er nu ook met verkeersbordherkenning.

Al jarenlang maakt Skoda het gebruik van zijn modellen nog makkelijker met slimme Simply Clever-voorzieningen. De in de tankdop geïntegreerde ijskrabber en de (parkeer)tickethouder in de A-stijl zijn uitgegroeid tot klassiekers. Voor de nieuwe Fabia heeft Skoda 13 nieuwe Simply Clever-oplossingen ontwikkeld. Zo is de rugleuning van de passagiersstoel nu neerklapbaar. Daarmee wordt het eenvoudiger om lange voorwerpen te vervoeren. De zonwering van het panoramadak is uitneembaar en onder de afdekking van de bagageruimte is nu een flexibel, multifunctioneel en afneembaar opbergcompartiment opgenomen. Dit is geschikt voor kleine en grotere bagagestukken zoals jassen. De passagiers achterin hebben de beschikking over in de rugleuning van de voorstoelen geïntegreerde opbergvakjes voor smartphones. Daarnaast is de leesverlichting achterin ook door de bestuurder in te schakelen. Ook zijn er op diverse plaatsen handige opbergmogelijkheden voor pennen, kaarten en munten.

