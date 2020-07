CUPRA onthult el-Born

8 juli 2020 | CUPRA onthult de productie-versie van de el-Born. Sinds zijn introductie op de Autosalon van Genève in 2019 heeft de el-Born Concept lof geoogst met zijn moderne uiterlijk en persoonlijkheid. Sindsdien is het model verder geëvolueerd, en kreeg het een nadrukkelijk sportief karakter en een grotere visuele impact. Het resultaat is de geboorte van de eerste volledig elektrische auto van CUPRA: de CUPRA el-Born.

De CUPRA el-Born wordt voorzien van geavanceerde technologieën, waaronder een Head-up Display met Augmented Reality. Op een enkele batterijlading kan hij maximaal 500 kilometer afleggen dankzij een 77kWh batterijpakket (bruto: 82kWh). Dankzij de snellaadmogelijkheid volstaan 30 minuten om de CUPRA el-Born minimaal 260 kilometer aan extra rijbereik te geven.

Het interieur van de el-Born weerspiegelt overduidelijk CUPRA's filosofie: een mix van sportiviteit en technologie. Die mix komt bijvoorbeeld tot uiting in de kuipstoelen, het nieuwe stuurwiel met Drive Profile Selection, en de keuze voor hoogkwalitatieve materialen. Bovendien heeft CUPRA gerecycelde materialen in het interieur van de el-Born verwerkt.

De CUPRA el-Born gaat geproduceerd worden in het Duitse Zwickau en past perfect binnen de merkfilosofie en het klantprofiel van CUPRA. "De CUPRA el-Born heeft alle genen van het merk CUPRA in zich. Op basis van het oorspronkelijke studiemodel hebben we een auto met een dynamisch design, een sportieve inborst en geavanceerde technologie ontwikkeld. De CUPRA el-Born is het levende bewijs dat performance en elektrificatie uitstekend samengaan," aldus Wayne Griffiths, CEO van CUPRA.

Die combinatie uit zich in een razendsnelle acceleratie van 0-50 km/u in 2,9 seconden. Dynamic Chassis Control Sport (DCC Sport) is op basis van het MEB-platform exclusief voor de CUPRA el-Born ontwikkeld. Deze technologie combineert de sportieve rijhoogte van de auto met een systeem dat zich automatisch aanpast aan alle omstandigheden.

