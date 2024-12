Cupra Born tijdelijk als Limited

De CUPRA Born Essential Limited is er vanaf 34.990 en biedt dan een 12,9 inch multimediasysteem met Apple Carplay / Android Auto, privacyglas, 19 inch Typhoon lichtmetalen velgen, Full LED-koplampverlichting, LED-interieurverlichting en stuur- en stoelverwarming. Daarboven staat de Born Business Limited, vanaf € 37.490, die extra's toevoegt zoals navigatie, een achteruitrijcamera, Predictive Adaptive Cruise Control en proactieve inzittendenbescherming (Pre-Crash). Wie kiest voor de Born Performance Limited krijgt elektrisch verstelbare stoelen, bekleed met Dinamica in Granite Grey én voorzien van massagefunctie. Voor een muziek is een geluidsysteem van Sennheiser met tien luidsprekers eveneens standaard, net als een inparkeerassistent (Trained Park Assist), Lane Assist Plus, Emergency Assist en Travel Assist. De CUPRA Born Performance Limited begint bij € 39.990 voor de versie met het 59 kWh accupakket.

Born VZ Limited

Het topmodel, de Born VZ Limited, wordt aangevuld met CUP-kuipstoelen vóór, instelbare adaptieve dempers (DCC), een multifunctioneel stuurwiel met regeneratie-flippers, sport-stabilisatoren en 20 inch 'Thunderstorm Black' lichtmetalen velgen. Ook is het VZ Pack ter waarde van € 1.995 op de VZ Limited nu kosteloos inbegrepen, wat betekent dat de sportiefste en meest luxe Born tijdelijk vanaf € 49.990 op de prijslijst staat. Het VZ Pack voegt extra's toe als een glazen panoramisch dak, head-up display met Augmented Reality, Remote Park Assist en grootlichtassistent.

Nu te bestellen

De Born Essential Limited (59 kWh), Business Limited (59 kWh of 77 kWh), Performance Limited (59 kWh of 77 kWh) en VZ Limited (79 kWh) zijn per direct te configureren en te bestellen bij alle CUPRA Garages. Elke CUPRA Born wordt geleverd inclusief 2 jaar volledige fabrieksgarantie, de wettelijk verplichte 8 jaar / 160.000 kilometer fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu en de door CUPRA voorgeschreven onderhoudsinspecties en de wettelijke APK-keuring voor een periode tot en met 5 jaar.