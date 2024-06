Cupra verlaagt prijs Born weer

CUPRA heeft de batterijtechnologie van de Born verbeterd. De standaard accucapaciteit bedraagt nu 59 kWh, met een beoogd rijbereik tot 427 kilometer (theoretisch). Optioneel is er nog steeds de keuze voor de grotere 77 kWh-variant met maximaal 551 kilometer (theoretisch) aan rijbereik. Deze laatste versie is vanaf nu altijd uitgevoerd als een 5-zitter (voorheen vier zitplaatsen). Voor extra efficiëntie en duurzaamheid is een warmtepomp voor alle uitvoeringen voortaan als optie beschikbaar.

Ook het aanbod van de CUPRA Born is gewijzigd. Daarmee vervalt de Impulse als instapmodel en start het gamma nu met de Essential (59 kWh), gevolgd door de Business en Performance, beide naar wens met een 59 kWh of 77 kWh accupakket. Alle drie leveren ze een vermogen van 170 kW / 231 pk.

Het navigatie- en infotainmentscherm van de CUPRA Born is vergroot van 12 inch naar 12,9 inch, wat zorgt voor een verbeterde leesbaarheid. Daarnaast wordt het Beats Audio systeem vervangen door een audiosysteem van Sennheiser, met tien speakers en een subwoofer.

Ook het uiterlijk van de Born is vernieuwd. Zo zijn de 59 kWh-versies standaard voorzien van 19 inch 'Typhoon Silver' velgen met een aerodynamisch ontwerp, terwijl de 77 kWh-uitvoeringen worden voorzien van 20 inch 'Hurricane Black' velgen. Standaard wordt de Born voortaan geleverd in Geyser Silver (metallic), terwijl Vapor Grey nu als Exclusieve kleur te kiezen is. Het kleurenpalet wordt verder aangevuld met Midnight Black als nieuwe optie voor alle uitvoeringen, als vervanger voor de kleuren Quasar Grey en Rayleigh Red die niet langer te kiezen zijn.

Prijs verlaagd

Het vernieuwde CUPRA Born-gamma is nu te bestellen via cupraofficial.nl of bij één van de zes CUPRA Garages. Daarbij valt op dat de prijzen van de Performance-versies en de uitvoeringen met het 77 kWh accupakket zijn aangescherpt, tot zelfs € 4.000 in het geval van de Born Performance met het 77 kWh accupakket. Dit zijn de nieuwe vanafprijzen: