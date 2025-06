CUPRA introduceert Born Essential Limited

De Born Essential Limited, de instapversie van het Born-gamma, is er nu met een tweede aandrijflijn. Tijdelijk is de Essential Limited ook leverbaar met een 150 kW (204 pk) sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. De combinatie met een 59 kWh accupakket belooft een theoretische actieradius tot maximaal 427 km (WLTP).

Essential

De uitrusting omvat 19 inch Typhoon Silver lichtmetalen velgen, multimediasysteem met 12,9 inch touchscreen, Apple CarPlay en Android Auto, kuipstoelen vóór met geïntegreerde hoofdsteunen, stoelverwarming en een verwarmd stuurwiel, Full-LED koplampen met signature vorm, donker getinte ruiten achter, parkeersensoren voor en achter, draadloze smartphone lader en slimme LED sfeerverlichting in de voorportieren en het dashboard. Per direct is de Essential Limited ook standaard voorzien van Predictive Adaptive Cruise Control, dat voorheen niet leverbaar was.

In combinatie met de nieuwe 150 kW elektromotor is de CUPRA Born (Essential Limited) nu al leverbaar vanaf € 31.990. Het aantal beschikbare CUPRA Born Essential Limited met de 150 kW motorisering is gelimiteerd op 100 stuks.