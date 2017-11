Rij-impressie | Eind 2016 onderging de Renault Zoe een facelift. De compacte elektrische auto van Renault kreeg een zuinigere motor en een grotere batterij. Daardoor nam de actieradius toe en werd de auto sneller. Minder bekend is dat er nog een tussenvorm leverbaar is: de "Zoe Q90" is voorzien van de nieuwe batterij maar de oude motor. Twee stapjes naar voren, een stapje terug?

En dat werkt in de praktijk! Wanneer stelselmatig gebruik wordt gemaakt van de eco-stand, is het bereik tientallen kilometers groter dan in de gewone modus; zelfs wanneer kalm wordt gereden. Omdat alles (o.a. airconditioning) wordt "geknepen" blijft het verbruik beperkt tot maximaal 17 kWh / 100 km. Om dat aansprekender te maken: in de eco-stand kon de testauto steeds zo'n 270 km afleggen. Zonder eco-modus neemt dat af tot 240 km.

Om de actieradius nog groter te maken, is er een economische modus. Dat betekent dat de reactie op het gaspedaal indirect is en dat de topsnelheid is beperkt tot 97 km/u. Die snelheid is gekozen omdat vanaf hogere snelheden de luchtweerstand exponentieel toeneemt.

Wat betekent dat in de praktijk? Het verschil tussen de nieuwe en oude motor is in de praktijk zeker merkbaar. De nieuwe motor is sterker en bovendien zuiniger. Daardoor rijdt de Zoe R90 beter en is de actieradius groter.

En de Renault Zoe had nog een bijzonderheid. De Renault Zoe heeft de elektronica die nodig is om te kunnen opladen van uiteenlopende bronnen ingebouwd. Dat betekent dat de Zoe kan laden met gelijkstroom en wisselstroom. De Zoe kan thuis worden geladen aan het stopcontact, op een publiek laadpunt (3.7 kW, 11 kW en 22 kW) en aan een snellader (43 kW).

Tot de komst van de Renault Zoe waren elektrische auto's verkrijgbaar in twee smaken: exemplaren met een geringe actieradius en een geringe prijs, en exemplaren met een grote actieradius en een bijbehorende grote prijs. Renault doorbrak die regel in 2013 met de Zoe: een compacte auto met een grote actieradius tegen een scherpe prijs.

De meerwaarde van de Zoe Q90 blijkt wanneer de testauto langer in huis is. Door gebruik te maken van snelladers langs de snelweg betekent opladen een gedwongen lunch. De Zoe zonder snellaadmogelijkheid dwingt al snel tot een hotelovernachting en dat is een groot verschil! Wie thuis kan laden zal daarom voor de R90 kiezen en vertrekt iedere dag met een volle accu. Wie afhankelijk is van laadpunten onderweg, is beter af met de Q90 en maakt een tussenstop wanneer dat nodig is.

Weggedrag

Op de motor en de snellaadmogelijkheid na rijden de Zoe Q90 en R90 hetzelfde. In beide gevallen is voelbaar dat dit een zware auto is en is het verschil met een traditionele compacte auto overduidelijk. Echter, het gewicht van de accu's zit onderin de auto en daarom is de Zoe weliswaar zwaar maar ook heel stabiel.

Omdat de Zoe vanaf het eerste begin als elektrische auto is ontworpen, is de binnenruimte prima. De zit is ongebruikelijk hoog voor een compacte auto, maar zeker niet verkeerd. De bagageruimte is met 338 liter zelfs groter dan die van Renaults eigen Clio!

Helaas is de uitrusting van de Zoe sinds 2013, en ondanks de recente facelift, ongewijzigd gebleven. Zo valt op dat de actieve veiligheidsvoorzieningen (bestuurder assisteren om een ongeluk te voorkomen) inmiddels achterlopen bij andere auto's in dit segment. Ook het "infotainment" systeem (navigatie, audio en communicatie) is inmiddels achterhaald.

Conclusie

De Renault Zoe is leverbaar in twee varianten: de R90 en Q90. Beide beschikken over dezelfde 41 kWh sterke batterij. De eerste is in 2016 voorzien van een nieuwe motor die de Zoe sterker en zuiniger maakt, waardoor de actieradius toenam. De tweede beschikt over de oude motor, maar kan als enige gebruik maken van een snellader.

Daarmee lijkt het alsof de tweede variant een stap terug betekent. In de praktijk betekent het juist dat dat kopers nu de Zoe kunnen kiezen die het beste bij hun gebruik past. Wie thuis kan laden kiest de R90, wie afhankelijk is van publieke laadpunten is beter af met de Q90.

Ongeacht de gekozen versie is en blijft de Zoe een heerlijke en bijna verslavende auto. De rust, souplesse en tegelijkertijd gretigheid waarmee de Zoe presteert is ongekend in dit segment. Tel daar de minimale impact op het milieu, geringe gebruikskosten en het maximale belastingvoordeel bij op en de vraag is alleen nog maar: R90 en Q90? En na het lezen van dit artikel is daar nu ook een duidelijk antwoord op.