Autotest | Gaat het bij een compacte auto alleen om de prijs? Of tellen ook andere zaken? De Renault Twingo is, al sinds de eerste generatie uit 1993, een kleine auto die zich onderscheidt door alles anders te doen. De opzet is anders, de techniek is anders en voor modeljaar 2020 is er nu nog meer gewijzigd!

De reden om de Renault Twingo te wijzigen voor modeljaar 2020 is eenvoudig: binnenkort gelden nieuwe emissie-eisen en om daar aan te kunnen voldoen moest de Twingo worden aangepast. En omdat men toch bezig was met de techniek, konden meteen andere verbeteringen worden doorgevoerd.

Motor

Maar eerst de motor. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe emissie-eisen moest de samenstelling van de uitlaatgassen minder schadelijk worden. Bovendien wordt het verbruik binnenkort op een nieuwe (strengere) manier gemeten en om de verbruikscijfers in de folder laag te kunnen houden, moest de motor ook worden aangepast. De Twingo is leverbaar met twee motoren: een met (TCe) en een zonder turbo (SCe).

De testauto is voorzien van de motor zonder turbo en daarvan zijn de luchtinlaat en de software gewijzigd. Hierdoor is het verbruik verlaagd, terwijl het vermogen is toegenomen. Om het in cijfers uit te drukken: de co2 uitstoot was 108 gram per kilometer en bedraagt nu 99 gram per kilometer. Het verbruik volgens fabrieksopgave was 1 op 21,3 en is gedaald tot 1 op 23,3. Het vermogen nam toe van 70 naar 73 pk en het koppel ("trekkracht") van 91 naar 93 Nm. Ondanks het toegenomen vermogen verloopt de sprint vanuit stilstand naar 100 km/u iets minder snel dan voorheen: dit kostte eerst 14.5 seconden en kost nu 14.7 seconden.

In de praktijk is de "SCe 75"-motor nukkig na een koude start. Dan is het zaak om heel voorzichtig om te springen met het koppelingspedaal en tegelijkertijd wat extra gas te geven. Eenmaal warmgereden loopt de driecilinder rustiger, maar toont nog steeds weinig souplesse bij lage toeren. Menigeen is gewend om in de file of in de stad weg te rijden zonder gas te geven, maar dat tolereert de SCe 75 niet. Ook accelereren vanuit kruipsnelheid in de tweede versnelling wordt niet geaccepteerd.

De SCe 75 moet werken voor de kost en wanneer voldoende aangespoord is de Twingo juist levendig en vlot. Alhoewel de prestaties op papier allesbehalve indrukwekkend zijn, voelt de auto in de praktijk nooit traag maar juist gewillig en zelfs daadkrachtig. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de Twingo zich vooral thuisvoelt in de stad en op provinciale wegen. Op de snelweg kan stevig worden doorgereden, maar daar moet dit kleintje zo hard voor werken dat het al snel gaat vermoeien.

Tijdens een testperiode van een week werd steevast 1 op 20 of zuiniger gereden. Daarbij moet worden opgemerkt dat op de snelweg een gangetje van 100 a 110 km/u werd aangehouden, ook als de snelheidslimiet hoger lag. Rond de 100 km/u voelt de motor zich het prettigst, blijven de rijgeluiden beperkt en zijn ook trillingen in het interieur gering, waardoor gemakkelijker langere afstanden kunnen worden afgelegd.

Weggedrag

Misschien wel het meest ongebruikelijke aspect van de Twingo is dat de motor niet voorin onder de motorkap ligt, maar achterin onder de bagageruimte. Bovendien brengt de motor zijn vermogen niet over op de voor- maar op de achterwielen. Wanneer kalm met de verkeersstroom wordt meegereden, is weinig merkbaar van deze bijzondere opzet.

In snel genomen bochten is echter voelbaar dat er minder druk ligt op de voorwielen en dat het zwaartepunt achterin de auto ligt. In theorie zou de achterzijde daarom kunnen uitbreken (die blijft rechtdoor gaan als de voorkant van de auto al in een bocht wordt gewrongen), maar een elektronisch stabiliteitssysteem voorkomt dit. Vanwege de vormgeving en de bijzondere opzet is de Twingo bovengemiddeld gevoelig voor zijwind. Wanneer dan een stuurcorrectie wordt uitgevoerd, reageert de auto daar merkbaar anders op dan gebruikelijk en dat vraagt de nodige gewenning. Bovendien vraagt de Twingo meer stuurcorrecties dan een doorsnee auto, waardoor rijden vermoeiend is op lange afstanden bij slecht weer. Dit probleem is bekend bij Renault en daarom is het onderstel iets verlaagd, waardoor de vernieuwde Twingo duidelijk beter stuurt dan voorheen.

Renault heeft gekozen voor een motor achterin om de Twingo wendbaar te maken. Immers: zonder motor in het vooronder kunnen de voorwielen veel verder insturen. De draaicirkel is daarom bijzonder klein en dat maakt de Twingo merkbaar wendbaarder. In de stad is dat uiterst praktisch bij parkeren, manoeuvreren of omkeren op plekken waar anderen moeten steken.

„In de praktijk kon steeds een verbruik van 1 op 20 of gunstiger worden gerealiseerd“

Ruimte

Nog een voordeel van de motor achterin: de neus kon korter worden. Dat vertaalt zich in extra ruimte voorin, want volwassenen zitten uitstekend voorin de Twingo. Juist omdat de ruimte voorin zo royaal is, valt op dat de gordels niet in hoogte verstelbaar zijn en dat de geïntegreerde hoofdsteunen te laag zijn voor lange bestuurders. De beenruimte achterin is minimaal, zoals bij de meeste auto's in dit segment. Daarbij zijn achterin alleen "klapraampjes" te vinden, in plaats van ramen die naar beneden openen.

De bagageruimte is met 219 liter (met opgeklapte achterbank 980 liter) groot en behoort zelfs tot de top in het segment. Uiteraard heeft Renault rekening gehouden met het feit dat de motor onder de bagageruimte warm wordt. Een dikke laag isolatie-materiaal zorgt ervoor dat bagage niet geroosterd wordt. Alhoewel onder de voorklep geen motor is te vinden, heeft Renault deze plek niet benut voor een tweede bergruimte (zoals bij veel elektrische auto's). Onder de voorklep zijn slechts vulopeningen voor o.a. de ruitenwisservloeistof te vinden.

Uitrusting

Voor deze test heeft Renault een Twingo in de "Collection"-uitvoering beschikbaar gesteld. Dat is bijzonder, want dit is een basisuitvoering. Meestal zijn testauto's de topmodellen met vele opties, om de best mogelijke indruk van het model te geven. Juist omdat de Twingo vaak op budget wordt gekocht, is het te waarderen dat Renault voor deze test een basismodel meegeeft.

En ook dit basismodel is dankzij de facelift voor modeljaar 2020 iets volwassener geworden. Het dashboard heeft nu een volwaardig dashboardkastje en dat maakt een wereld van verschil omdat spullen nu buiten het zicht van de buitenwereld kunnen worden opgeborgen. Het dashboard is voorzien van de nodige accenten in chroom en daardoor straalt de Twingo iets meer klasse uit dan voorheen. Toch blijft het interieur dankzij de harde kleuren en het nadrukkelijke gebruik van kunststof vooral heel vrolijk, waarbij eenvoud niet wordt geschuwd maar juist omarmd.

Infotainment

Vanaf modeljaar 2020 biedt de Twingo drie opties als het gaat om infotainment. Het meest luxe systeem heeft een beeldscherm waarmee het geïntegreerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem kan worden bediend. Een niveau lager biedt hetzelfde beeldscherm, maar dan zonder navigatie-functionaliteit.

De testauto is voorzien van het basissysteem: een radio met een houder voor een mobiele telefoon. Een app op de telefoon moet dienst doen als brein van het systeem. Daarbij kan een navigatie-app naar keuze worden gebruikt of kan worden gekozen voor Renaults "R&GO" app. Om die laatste aan de praat te krijgen moeten echter de nodige hordes worden genomen! Wanneer een iPhone wordt aangesloten waarop de R&GO app niet is geïnstalleerd, dan geeft de auto een commando aan de telefoon om de AppStore te bezoeken. Daarop verschijnt de melding dat de gevraagde app niet in Nederland beschikbaar is. Met de hand selecteren en downloaden lukt wel. Dan blijkt echter dat de app alleen via Bluetooth werkt (terwijl al een USB-kabel is aangesloten om de telefoon op te laden). In de app wordt uitgelegd dat op de "setup"-knop op het dashboard moet worden gedrukt om een Bluetooth-verbinding op te zetten, maar in feite zit deze optie onder de "telefoon"-knop.

Daarna werkt alles zoals beloofd. Alle gegevens die bij andere auto's op de boordcomputer verschijnen (toerenteller, verbruik, eco-score, etc.), verschijnen nu in de app. Bovendien biedt een handig startscherm snel toegang tot het navigatiesysteem, de contacten en de agenda. Let op: omdat de telefoon in een houder zit, kan deze nauwelijks koelen. Tegelijkertijd moet de telefoon via 3G of 4G communiceren met de buitenwereld, via Bluetooth communiceren met de auto, via GPS satellieten traceren én bijladen via USB. De iPhone van de testrijder werd daarom bijzonder heet. Zo heet zelfs, dat deze uit de lader werd gehaald om schade te voorkomen. Gebruik de mobiele telefoon daarom alleen voor de laatste kilometers en zie dit niet als permanente oplossing.

Tenslotte

De Renault Twingo is destijds ontwikkeld in samenwerking met Smart. Smart bood vrijwel dezelfde auto aan onder de naam "ForFour". Inmiddels heeft Smart ervoor gekozen om alleen nog elektrische auto's te verkopen, waardoor de Twingo als enige van dit duo overblijft met verbrandingsmotor. Door het wegvallen van de meest directe concurrent is de Twingo dus nog unieker geworden.

Conclusie

De Renault Twingo is aangepast voor modeljaar 2020. Dat was deels pure noodzaak: alleen door de motoren aan te passen voldoet de Twingo aan de nieuwe uitstootnormen. De verbeterde SCe-motor stoot minder schadelijke stoffen uit dan voorheen en is tegelijkertijd sterker geworden. In de praktijk kon steeds een verbruik van 1 op 20 of gunstiger worden gerealiseerd.

Dankzij de facelift is het uiterlijk iets moderner geworden en werd het interieur iets volwassener. Renault introduceert ook een nieuwe app die een boordcomputer en infotainment-systeem kan vervangen. Deze werkt naar behoren, maar vraagt zoveel van de telefoon dat deze kan oververhitten.

De Twingo blijft uniek door de opzet met de motor niet voor-, maar achterin. Of dat een dankbare keuze is, hangt af van het gebruik. Op de snelweg is de Twingo zijwindgevoelig (minder dan voorheen, maar nog steeds bovengemiddeld) en daarom vermoeiend op de lange afstand. In de stad maakt de bijzondere opzet de Twingo juist uitgesproken levendig en wendbaar.