En dat was niet eenvoudig! Bij de introductie van het model in 2022 was hybride aandrijving niet voorzien. De neus met daarin de motorruimte was op maat gemaakt voor een kleine benzinemotor en biedt daarom geen ruimte voor een benzinemotor plus een elektromotor. En ook voor een batterij was geen plaats. Om de kosten te beperken kon geen hybride-aandrijflijn op maat worden gemaakt, maar de Aygo X kon wel worden aangepast om ruimte te bieden aan de motor van de grotere Yaris.

Om dat te bereiken is de neus compleet opnieuw ontworpen. De overhang voor de voorwielen is met 7 cm vergroot en omdat Toyota toch bezig was, is het front opnieuw getekend. De Aygo X Hybrid oogt daarom veel stoerder dan de standaard Aygo X, die met de komst van deze hybride overigens komt te vervallen. Bovendien is de Aygo X voortaan in nieuwe kleuren leverbaar, waaronder het hier getoonde "cinnamon".

Ruimte

De lengte van de Aygo X is toegenomen om ruimte te maken voor een grotere motor. Het passagierscompartiment is niet groter geworden. Nog steeds heeft de Aygo X een speels vormgegeven cabine die ruimte biedt aan twee grote volwassenen of vier inschikkelijke personen. Vier grote volwassenen passen niet samen in een Aygo X. Sowieso zijn de voorstoelen aan de kleine kant, waardoor deze zelfs op korte ritten als vermoeiend zijn ervaren. De "truc" is om niet actief en rechtop te zitten, maar juist iets meer uitgezakt. Daar is de pasvorm op gemaakt en dan is het comfort beter. De bagageruimte heeft een inhoud van 231 liter. Dat is in absolute zin klein (met twee trolly's is de kofferbak vol), maar gemiddeld voor een kleine auto.

Omdat de Aygo X voortaan gebruikmaakt van de technologie van de Yaris, is de uitrusting veel rijker geworden. Zo is de testauto voorzien van een klimaatcontrolesysteem met twee zones, een uitgebreid infotainment-systeem, een beeldscherm achter het stuurwiel en sleutelvrije toegang. Daarmee is de uitrusting bijna even rijk als die van grotere auto's en dat geeft de Aygo X een uiterst volwassen karakter. Echter: het is ook het grootste nadeel van de Aygo X Hybrid! Vanwege de geavanceerde aandrijflijn en de moderne uitrusting is de prijs nauwelijks lager dan die van grotere auto's. Het advies is daarom om voor een laag of gemiddeld uitrustingsniveau te gaan. Het optionele open dak is geen aanrader: dat zorgt, ook wanneer het gesloten is, voor heel veel extra rijgeluiden. Bovendien is het tot slechts 60 km/u comfortabel; daarna zorgt het voor zoveel turbulentie in het interieur dat het toch gesloten zal worden.

„De hybridemotor zorgt voor betere prestaties, meer souplesse, meer rust en een lager verbruik“

Hybride

Het inpassen van een hybride-aandrijflijn in een bestaande auto is niet eenvoudig. Twee motoren vragen niet alleen meer ruimte dan één, maar hybride aandrijving vereist ook een batterij die op zijn beurt weer koeling en een omvormer vereist. Daarbij is een hybridemotor met de batterij zwaar (+140 kg) en sterk. Dat laatste vraagt weer meer van de remmen (grotere remschijven) en de wielen (sterkere velgen met meer bouten). De fijnregeling van het onderstel is daarom aangepast aan het hogere gewicht en het grotere motorvermogen.

Toyota's vorm van hybride-aandrijving vereist een automaat, dus die is voortaan standaard. Dankzij de traploze automaat (ook wel bekend als "continu variabele transmissie") en de assistentie van de elektromotor zet de Aygo X zich gemakkelijk in beweging. De hybride is daarom niet alleen soepeler dan de standaard Aygo X, maar ook veel daadkrachtiger. De reactie op het gaspedaal is niet alleen directer, maar er volgen ook veel kortere tussensprints. Dat geldt niet alleen in de stad, maar ook op de snelweg. De roffel van de driecilinder is altijd duidelijk hoorbaar, maar niet storend. Op andere momenten is juist duidelijk merkbaar dat de Aygo X geheel elektrisch rijdt, omdat de aandrijflijn zwijgt.

Op een route met stadsverkeer en binnenwegen kwam het testverbruik uit op 4.3 liter per 100 km. De gekozen route was het meest gunstig voor een hybride, met meer snelwegkilometers zou het verbruik toenemen omdat de accu daar minder vaak wordt bijgeladen en de elektromotor dus minder kan assisteren.

Rijeigenschappen

De aanpassingen aan het onderstel zijn geslaagd, want het extra gewicht van de complexe aandrijflijn is niet als een nadeel, maar juist als een voordeel ervaren. De Hybrid is rustiger en stabieler dan de conventionele Aygo X. De bandenmaat is zo gekozen dat de grip prima is, maar de rolweerstand laag voor een laag verbruik en licht sturen.

In navolging van andere modellen van Toyota is de Aygo X voortaan ook leverbaar als "GR Sport". Dan wordt het onderstel nog verder aangepast met extra stabilisatoren, grotere velgen en een stugger onderstel. Echter, het verschil tussen beide uitvoeringen is veel kleiner dan bij de andere modellen van Toyota. Alleen bij een uiterst dynamische rijstijl komen de voordelen van GR Sport echt tot hun recht. Per saldo stuurt de standaard Aygo X al zo goed, dat de GR-Sport nauwelijks meerwaarde biedt.

Conclusie

Geeft Toyota nieuw leven aan het A-segment door het kleinste model te voorzien van hybride-aandrijving? Dat is afhankelijk van de gekozen uitvoering. Het achteraf inbouwen van hybride-aandrijving in een bestaand model was niet eenvoudig. Om dit te realiseren is techniek geleend van grotere modellen. En omdat Toyota toch bezig was heeft het ook de uitrusting van grotere modellen overgenomen. En daarmee streeft het merk zijn doel voorbij: met al die extra luxe is de Aygo X Hybrid nauwelijks goedkoper dan een grotere auto (of een elektrische auto!).

Het advies is daarom om te kiezen voor een eenvoudige uitvoering. Dan is de prijs/prestatie-verhouding het beste. Bovendien is de aandrijflijn altijd dezelfde en die deugt. De hybridemotor zorgt voor betere prestaties, meer souplesse, meer rust en een lager verbruik.