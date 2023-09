Een begeerlijk concept

De eerste kennismaking met de vijfde generatie van de Renault Scenic vindt plaats in een fotostudio in Prijs. Omdat de laatste hand aan het model wordt gelegd en de fijnregeling nog gaande is, is rijden nog niet mogelijk. Fotograferen en proefzitten echter wel. En daarbij valt direct op dat dit ruimtewonder anders dan anders is. De Scenic is namelijk geen SUV, geen MPV en ook geen traditionele hatchback.

Van een SUV heeft de Scenic de hoge, stoere neus en de lange motorkap. Echter, de extra bodemvrijheid of de extra ruimte in de wielkasten van een SUV ontbreken. De rest van het koetswerk heeft de basisvormen van een hatchback, maar dan in het groot. Daarbij gaat Renault doelbewust niet mee in de oneindige race om steeds weer een groter model dan de ander aan te bieden. Met een lengte van 447 cm is de Scenic gemiddeld groot voor een auto in zijn soort.

Ruimte

Omdat een elektromotor kleiner is dan een benzinemotor, hebben veel elektrische auto's een korte motorkap en dat levert extra ruimte voor passagiers op. Renault stelt echter dat het ook anders kan. Volgens Renault zijn de wielbasis en de positie van de wielen ten opzichte van de pedalen bepalend voor de binnenruimte. Daarom staan de wielen van de Scenic op de uiterste hoeken. Ook heel anders: de Scenic is minder hoog dan een SUV en forceert de passagiers niet om rechtop te zitten om die hoogte te benutten. De Scenic-rijder zit juist iets onderuit, zoals in een traditionele hatchback. Dat heeft als voordeel dat de Scenic lager is en dat maakt een auto zuiniger en stiller.

Ondanks de relatief lage bouw zijn de hoofd- en beenruime voorin prima. De ruimte achterin is zelfs zo goed, dat de Scenic kan wedijveren met gezinsauto's die een maatje groter zijn! De achterpassagiers hebben een armsteun die ook dienst kan doen als bekerhouder of tablethouder. Omdat alle elektronica onder de motorkap is samengebracht is de bagageruimte eveneens ruim bemeten. Dit heeft wel tot gevolg dat onder de motorkap geen tweede bergruimte is te vinden.

„Het uitgangspunt is een geslaagde vormgeving, waarbij moderne lijnen worden gecombineerd met Franse charme“

Uitrusting

De riante binnenruimte is mede te danken aan het speciale zonnedak. Het traditionele panoramadak met rails en een zonnescherm is vervangen door een elektronisch paneel dat met een druk op de knop doorzichtig of juist verduisterend is. Dit heeft als voordeel dat het minder ruimte kost (4 mm i.p.v. de gebruikelijke 3 cm hoofdruimte) en lichter is (3 kg i.p.v. de gebruikelijke 7 kg). Deze optie kon al getest worden en is in de praktijk niet alleen effectief, maar werkt veel sneller dan soortgelijke systemen van andere merken.

Het dashboard wordt gedomineerd door twee beeldschermen die samen een geheel vormen. Het infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie) is gebaseerd op Android Mobile. Omdat de auto gegevens met Android uitwisselt, kan Google Maps automatisch laadstops plannen als de acculading niet voldoende is om de ingegeven bestemming te bereiken (let op: dit werkt alleen met Google Maps, niet met andere ingebouwde navigatie-apps zoals Waze). Wie omwille van de privacy of andere redenen Google's Android niet wenst te gebruiken, kan dit uitschakelen en de eigen smartphone inzitten als brein van de auto middels Apple CarPlay of Android Auto.

Goed om te weten: Renault slaagt er steeds beter in om meer gerecyclede grondstoffen te gebruiken en de auto ook beter recyclebaar te maken. Met de Scenic gaat de fabrikant hiermee weer een stap verder en is 24% van de grondstoffen afkomstig van gebruikte materialen.

Elektrische auto

Net als de meeste andere autofabrikanten investeert Renault niet meer in de ontwikkeling van verbrandingsmotoren. De nieuwe Scenic is daarom alleen beschikbaar als volledig elektrische auto. Daarbij is er de keuze uit twee aandrijflijnen. De basisversie heeft een batterij met een capaciteit van 60 kWh, een 125 kW sterke elektromotor en een maximale laadsnelheid van 130 kW. De topversie heeft een accu van 87 kWh, levert 160 kW motorvermogen en laadt met maximaal 150 kW.

Omdat alle elektronica onder de motorkap is samengebracht, zit de laadaansluiting ook aan de voorkant van de auto. Daarom wordt de bestuurder welhaast geforceerd om vooruit in te parkeren. Dat betekent helaas een grotere draaicirkel bij het inparkeren en minder overzicht bij het wegrijden. Heel slim: de batterij heeft een speciale aansluiting voor een brandslang, waarmee een eventuele accubrand binnen 10 minuten is geblust.

Weggedrag

De Scenic deelt het platform en de ondersteltechniek met de Renault Megane E-Tech. Toch is de Scenic meer dan een hoge Megane. Het platform is voor de Scenic namelijk verlengd en verbreed. Dat zorgt niet alleen voor meer binnenruimte, maar ook voor een andere gewichtsverdeling. Daarnaast is de wielophanging aangepast om de Scenic een eigen karakter te geven.

Conclusie

Weet Renault de Scenic weer bijzonder en begeerlijk te maken? Op basis van een eerste kennismaking met een prototype in een fotostudio is het antwoord op die vraag: ja.

Het uitgangspunt is een geslaagde vormgeving, waarbij moderne lijnen worden gecombineerd met Franse charme. Renault kiest er niet voor om de grootste auto in zijn soort aan te bieden. Dankzij een uitgekiende opzet is de binnenruimte echter uitstekend, zelfs achterin. De beperkte buitenmaten maken de Scenic zuiniger en wendbaarder.

De uitrusting is modern en de elektrische aandrijving zorgt voor prima prestaties, een hoge mate van comfort en lage gebruikskosten. De meerwaarde zit daarom niet alleen in het uiterlijk of de techniek, maar in de unieke combinatie ervan. Het is daarom het concept dat begeerlijker is dan de som der delen.