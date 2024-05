The Remakers biedt gebruikte onderdelen aan

THE REMAKERS profiteert van de kennis die de onderneming sinds 1949 heeftverworven en die algemeen wordt erkend. Het bedrijf is gericht op het reviserenvan gebruikte auto-onderdelen en componenten tot een kwaliteitsniveau datgelijkwaardig is aan dat van de originele nieuwe componenten. De expertise methet combineren van gereviseerde en nieuwe onderdelen wordt aangeboden aan degehele auto-industrie, in lijn met de ontwikkelingsstrategieën voor alleThe Future Is NEUTRAL-activiteiten.

De groei wordt ondersteund door het investeringsplan van The Future IsNEUTRAL, dat in 2030 in totaal 500 miljoen euro beloopt, en door uitbreidingvan bestaande bedrijven en de start van nieuwe. De Europese markt voorvervangingsonderdelen is dynamisch en heeft een groot ontwikkelingspotentieel.De markt was in 2022 naar schatting ongeveer 6,8 miljard euro waard, in 2030 isdat naar verwachting 8,2 miljard euro. De stijging wordt vooral door deveroudering van het wagenpark en de versnelling van de elektrificatiegestimuleerd. Dankzij de steun van Renault Group en zijn deskundigheid op hetgebied van reverse engineering, heeft THE REMAKERS een voorsprong met hetreviseren van elektrische en elektronische componenten. Het wil tevens zijninvesteringen verdubbelen om een leidende positie te verankeren.

De producten van THE REMAKERS dienen als aanvulling op originele onderdelenen componenten. Ze zijn bijzonder geschikt voor toepassing in een ouderwagenpark. Het aanbod biedt een alternatief dat milieuvriendelijker is(besparing op grondstoffen, energie en water én minder CO2-uitstootvergeleken met de productie van nieuwe onderdelen) en ook gemiddeld 30%voordeliger voor de klant dan nieuwe componenten. Om gebruik te maken van degroei van de markt, volgt THE REMAKERS een strategisch plan met als doel zijnproductportfolio uit te breiden en nieuwe partnerschappen aan te gaan om zijnpositie in Europa te consolideren.

Het aanbod van THE REMAKERS omvat al negen productcategorieën en meerdan 11.000 referenties: mechanische componenten (motoren, versnellingsbakken,turbocompressoren, injectoren), elektrische (elektromotoren, regeleenheden) enelektronische componenten (multimediasystemen). THE REMAKERS wil de introductievan nieuwe gereviseerde componenten versnellen, vooral om het groeiende aantalhybride en elektrische modellen te ondersteunen. Dat blijkt ook uit deaankondiging van de eerste gereviseerde elektromotoren in Europa (maart 2024)en uit andere projecten die in ontwikkeling zijn op het gebied vanvermogenselektronica, met de steun en expertise van erkende spelers.