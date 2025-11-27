Renault en We Drive starten V2G in Nederland

In Nederland beschikt meer dan 70% van de elektrische-rijders thuis over zonnepanelen (bron: Nationaal Laadonderzoek 2023 (ElaadNL, VER, RVO)). Met het einde van de salderingsregeling (januari 2027) in het verschiet, groeit de interesse voor hergebruik van goedkope en/of eigen opgewekte energie. V2G vormt een oplossing hiervoor, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan het balanceren van het elektriciteitsnet in Nederland.

Dankzij V2G-technologie is laden bidirectioneel. Deze V2G service maakt het niet alleen mogelijk om het laden tijdens piekuren tijdelijk te onderbreken, maar ook om stroom terug te leveren aan het net wanneer de vraag naar elektriciteit hoog is. Het laden van de auto gebeurt op momenten dat het aanbod van hernieuwbare energie op het elektriciteitsnet groot is en de stroom dus goedkoper, waardoor consumenten aanzienlijk kunnen besparen. De technologie heeft geen invloed op de gewenste actieradius: het systeem zorgt ervoor dat de auto wordt opgeladen tot het door de klant gewenste niveau, zodat die klaar is voor gebruik wanneer dat nodig is.

Voor klanten die van de V2G-service willen profiteren, zijn de volgende onderdelen vereist:

Een elektrische auto van Renault met een voor V2G geschikte boordlader. In eerste instantie zijn dat de Renault 5 E-Tech electric, de Renault 4 E-Tech electric en de Alpine A290. Via de dealer kunnen klanten checken of het desbetreffende model geschikt is voor V2G.

Het V2G bidirectionele laadstation Solar Life van We Drive Solar.

Een specifiek dynamisch energiecontract van een van de daarvoor geschikte stroomleverancier (Hegg) met bijbehorende mobiele app.

Verder dient de woning in Nederland te staan, geschikt te zijn om een thuislader te plaatsen en voorzien te zijn van een vaste internetverbinding, een 3-fase aansluiting en een slimme meter.

Marktintroductie V2G

In de komende weken begint een selecte groep early adopters met het gebruik van de V2G-service. De volledige marktintroductie voor het brede publiek staat gepland voor de eerste helft van 2026.

In de loop van 2026 wordt de V2G-service naar verwachting ook beschikbaar voor gebruik met andere elektrische modellen van Renault Group. Het gaat hierbij om auto's die zijn uitgerust met een boordlader die geschikt is voor V2G-technologie. Verdere productinformatie wordt op dat moment gecommuniceerd.