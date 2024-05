Software republique onthult U1st vision concept

De 'U1st Vision' bestaat uit twee delen: een multifunctionele, zelfstandige module ('pop-up') op een volledig elektrisch bedrijfswagenplatform (FlexEVan), waarin allerlei innovaties van de zeven leden van Software République en hun partners samenkomen. Verschillende diensten, zoals gezondheidszorg, fietsenreparatie of recycling van elektrische apparaten, kunnen aan gebruikers worden aangeboden via deze pop-ups die door lokale autoriteiten worden aangevraagd. Als onderdeel van de 'U1st Vision' biedt Software République ook een uitgebreide tool voor planning, monitoring en beheer van dienstverlening voor publieke instanties en private dienstverleners.

Bij dit project zijn 22 bedrijven betrokken:

De zeven leden van Software République (Dassault Systèmes, Eviden als onderdeel van de Atos Group, JCDecaux, Orange, Renault Group, STMicroelectronics en Thales).

Drie partnerbedrijven (EssilorLuxottica, Praesens en Withings) gericht op gezondheidszorg.

Twaalf andere ondersteunende partijen (ANCT, Emsense, Flexis, Kanopymed, Loxamed, Mon Espace Santé, NorbertHealth, OneVisage, Orosound, Sonup, TIB en Usense).

Software République presenteert op de technologiebeurs VivaTech de 'U1st Vision' met een module voor gezondheidszorg. Deze 'Health pop-up'-module integreert 21 medische parameters, waaronder twaalf innovaties en een door kunstmatige intelligentie aangedreven avatar. De 'Health pop-up' biedt medische uitdagingen het hoofd met behulp van een geïntegreerde mobiele service voor personen, gericht op preventieve zorg, diagnose en monitoring van ziekten en klachten. Het doel is om de gezondheidszorg te herdefiniëren, gebruikmakend van onze steeds meer connected wereld en nieuwe mogelijkheden voor het controleren van iemands gezondheid met slimme apparaten, terwijl de privacy van patiëntgegevens gewaarborgd blijft. De module wordt bediend door een medisch assistent en maakt teleconsult met zorgprofessionals mogelijk.

Dit concept is gedreven door een gedeeld doel om zorg en preventieve gezondheidsdiensten aan personen te leveren. Het concept is veilig en maakt interactie tussen apparaten en diensten mogelijk. Het zorgt ervoor dat gezondheidszorg altijd en overal kan worden geleverd, zonder in te boeten op de kwaliteit van de dienstverlening of de privacy van gegevens. De kern van de 'U1st Vision' is een toewijding aan het prioriteren van het individu en het inspelen op de behoeften van de omgeving. Het is ook een waardevol hulpmiddel voor publieke instanties en private dienstverleners om meerdere soorten diensten te implementeren die mogelijk niet beschikbaar zijn in hun lokale gebieden.

VivaTech

De 'U1st Vision' van Software République wordt gepresenteerd op de technologiebeurs VivaTech die van 22 tot en met 25 mei 2024 in Parijs wordt gehouden. Software République is te vinden op stand D28 in Hal 1. Het conceptmodel op de stand biedt een volledig meeslepende ervaring, waarbij Virtual Reality (Apple Vision Pro), Augmented Reality en innovatieve 3D / Holografische ervaringen worden geïntegreerd.