Renault wint op festival Automobile International

25 januari 2022 | Ook dit jaar reikte het Festival Automobile International zijn Grote Prijs uit. Op 3 december 2021 kwam een jury van twaalf leden uit verschillende sectoren (auto's, media, architectuur en juwelen) in Parijs bijeen om de selectie creatieve en visionaire projecten van dit jaar te onderzoeken en de laureaten van de veertien prijzen aan te duiden. Twee projecten van Renault trokken de aandacht van de jury. Renault 5 Prototype, een ode aan het emblematische model dat dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert, werd verkozen tot Mooiste concept-car van het jaar 2022. De concept-car Renault SUITE N°4, die speciaal werd ontworpen voor de zestigste verjaardag van de 4L, kreeg dan weer een 'Speciale vermelding' van de jury.

In 2022 vond het Festival Automobile International zijn meest befaamde onderscheiding opnieuw uit: de prijs die voorheen werd toegekend aan de mooiste auto, werd een prijs voor de mooiste concept-car. En voor de allereerste keer werd de winnende auto rechtstreeks door het publiek gekozen.

Van 2 december 2021 tot 16 januari 2022 konden autoliefhebbers online stemmen op hun favoriete concept-car uit een selectie van tien modellen. Dankzij zijn neofuturistische design, dat heel wat lof kreeg van het publiek, werd Renault 5 Prototype met meer dan 70 procent van de stemmen verkozen tot Mooiste concept-car van het jaar 2022.

Met Renault 5 Prototype wil het merk aantonen dat het de elektrische auto in Europa verder democratiseren. Deze concept-car werpt zich op als een charmante compacte stadsauto, die een van Renaults tijdloze iconen resoluut naar de toekomst katapulteert dankzij een moderne, zuiver elektrische toets.

Een van de veertien Grote Prijzen die de jury uitreikt, is een speciale vermelding voor een auto, persoon of onderneming die ze bijzonder interessant vindt.

Dit jaar werd de Speciale Vermelding van de jury toegekend aan Renault SUITE N°4, een concept-car ontsproten aan de samenwerking tussen Renault en de Franse designer Mathieu Lehanneur om de zestigste verjaardag van Renault 4 te vieren.

Renault SUITE N°4 is een originele concept-car die inspiratie put uit een mobiel hotel. Hij neemt de buitenafmetingen en lijnen van het iconische model over, maar kiest voor een radicaal design. Dit model op het kruispunt van architectuur en automobiel doet denken aan een hotelkamer in open lucht, waarvan de achterzijde en de achterklep werden vervangen door ramen in polycarbonaat. Het koetswerk kreeg een speciale mineraalafwerking die doet denken aan cement, terwijl het radiatorrooster is gemaakt van gepolijst aluminium dat de auto een vloeiende, dynamische en permanente beweging geeft.

