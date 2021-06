Renault werkt samen met STMicroelectronics

25 juni 2021 | Renault Group kiest STMicroelectronics als hoofdpartner voor innovatie om de bevoorrading en productie te garanderen van geavanceerde halfgeleiders van groot vermogen voor elektrische en hybride voertuigen vanaf 2026 STMicroelectronics zal producten en oplossingen op maat ontwikkelen om de efficientie van de elektrische en hybride voertuigen van Renault Group te verbeteren. Dit strategisch partnerschap betekent een nieuwe stap in de richting van een koolstofneutrale mobiliteitsindustrie dankzij een grotere efficientie en betere energieprestaties voor elektrische en hybride voertuigen.

Renault Group en STMicroelectronics kondigen hun strategische samenwerking aan voor het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en de levering aan Renault Group van de producten en de bijbehorende packagingoplossingen vanSTMicroelectronics voor power elektronica van batterij-aangedreven en hybride voertuigen. Deze technologieлn, die bedoeld zijn om het vermogensverlies te verminderen en de efficiлntie ervan te verbeteren, zullen een impact hebben op het rijbereik en het opladen van elektrische voertuigen. Dat moet leiden tot goedkopere batterijen, meer kilometers per laadbeurt, kortere laadtijden en lagere kosten voor de gebruiker.

Renault Group en STMicroelectronics zullen samenwerken om de energieprestaties van de toepassingen van Renault voor elektrische en hybride voertuigen te verbeteren. Hiervoor zullen ze gebruikmaken van de halfgeleidertechnologieлn en -producten van STMicroelectronics. Beide groepen werken samen aan de ontwikkeling van efficiлnte, aangepaste en modulaire componenten en steunen daarbij op het inzicht in de technologische behoeften van Renault Groupop het vlak van siliciumcarbidesystemen (SiC), galliumnitridetransistors (GaN) en aanverwante kasten en modules. Als hoofdpartner van Renault op het vlak van innovatie zal STMicroelectronics vanaf 2026-2030 over aanzienlijke gegarandeerde volumes beschikken voor het jaarlijkse gebruik van deze vermogensmodules en -transistors.

"We zijn verheugd samen te werken met marktleider STMicroelectronics om zijn geavanceerde power elektronica te integreren en samen technologieлn te ontwikkelen om de energiecapaciteit van de batterijen van onze elektrische en hybride voertuigen en hun prestaties te verbeteren, zowel onderweg als tijdens het opladen. Dit partnerschap garandeert de toekomstige bevoorrading van belangrijke componenten die het energieverlies met 45% zullen verminderen en de kosten van de elektrische aandrijflijn met 30% zullen verlagen. Deze technologische samenwerking zal ons helpen in onze ambitie om elektrische voertuigen algemeen toegankelijk te maken doordat ze tegelijk betaalbaar en rendabel worden", vertelde Luca de Meo, CEO van Renault Group.

"ST loopt voorop in de ontwikkeling van geavanceerde halfgeleiders van groot vermogen waarmee de mobiliteitssector kan overschakelen op geлlektrificeerde platformen. Dankzij energie-efficiлntere producten en oplossingen op basisvan hoogtechnologische materialen zoals siliciumcarbide en galliumnitride zullen we Renault Group ondersteunen in zijn strategie voor de volgende generatie elektrische en hybride platformen", vertelde Jean-Marc Chйry, Voorzitter van de Directie en Algemeen Directeur, STMicroelectronics. "ST en Renault Group delen een gemeenschappelijke visie op de noodzaak van een duurzamere mobiliteit. Dit partnerschap is een nieuwe stap in de evolutie naar een koolstofneutrale mobiliteit, die reeds door de sector en de toeleveringsketen is gestart."

Duurzame ontwikkeling en duurzame technologie staan centraal in de visie en oplossingen van Renault en STMicroelectronics. Voor ST is dit strategisch partnerschap bovendien een bewijs dat zijn technologieлn en producten onontbeerlijk zijn voor de transitie naar een duurzamere mobiliteit en een geavanceerd energie- en vermogensbeheer in alle soorten systemen en apparaten. De overgang naar energie-efficiлntere technologieлn en de verbetering van deenergieprestaties voor de werking van volledig elektrische en hybride voertuigen zullen Renault Group in staat stellen om zijn emissiereductie concreet te blijven verbeteren. Deze evolutie ligt ook in lijn met zijn doelstellingom tegen 2040 koolstofneutraal te zijn in Europa en tegen 2050 wereldwijd.

