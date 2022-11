Renault werkt samen met Airbus

Als onderdeel van de samenwerking bundelen de technische teams van Airbus en Renault Group hun krachten voor de ontwikkeling van technologieën voor energieopslag, wat op dit moment de grootste uitdaging is voor elektrische voertuigen voor de lange afstand. De samenwerkingsovereenkomst heeft vooral betrekking op technologische bouwstenen voor het optimaliseren van energiebeheer en het verlagen van het gewicht van batterijen. Bij de samenwerking wordt gekeken naar de beste manieren om over te stappen van huidige batterijcellen (geavanceerde lithium-ioncellen) naar solid-state-batterijen die voor 2030 twee keer zo veel energie moeten kunnen opslaan.

Er wordt ook gekeken naar de volledige levenscyclus van toekomstige batterijen, van productie tot recycling. Op die manier worden de toekomstige batterijen al voorbereid op grootschalige productie terwijl eveneens rekening wordt gehouden met de CO2-voetafdruk gedurende de gehele levenscyclus van de batterij.

"Voor het eerst delen twee Europese industriële leiders hun technische kennis om vorm te geven aan de toekomst van hybride vliegtuigen. De luchtvaart is een veeleisende industrie op gebied van zowel veiligheid als energieverbruik, net als de auto-industrie. Bij Renault Group geeft onze ruim tienjarige ervaring met elektrische voertuigen een immense praktijkkennis op gebied van batterijmanagementtechnologie. Met gelijke ambities voor innovatie en het reduceren van de CO2-voetafdruk wisselen onze technische teams kennis en ervaringen uit met die van Airbus. Zo ontstaan technologieën die zowel hybride vliegtuigen als de elektrische auto's van morgen ten goede komen," zegt Gilles Le Borgne, EVP, Engineering, Renault Group.

"Deze meer dan industriebrede samenwerking met Renault Group helpt ons bij de ontwikkeling van de nieuwe generatie batterijen voor de elektrificatieplannen van Airbus," zegt Sabine Klauke, Airbus Chief Technical Officer. "Het bereiken van netto nul CO2-emissie in 2050 is een unieke uitdaging die vraagt om samenwerking tussen meerdere sectoren en die samenwerking begint vandaag. De ervaring van Renault Group met elektrische voertuigen komt samen met onze eigen demonstraties van elektrisch vliegen. Dat versnelt de ontwikkeling van baanbrekende technologieën die nodig zijn voor toekomstige hybride vliegtuigen in de komende jaren '30 en daarna. Ook versnelt het de komst van algemene technische standaarden en regelgeving ter ondersteuning van schone mobiliteitsoplossingen die nodig zijn voor onze klimaatdoelstellingen."

Technologische trends sluiten hier op aan. De samenwerking tussen Airbus en Renault Group op gebied van elektrificatie speelt een grote rol in het veranderen van de transportwereld en het op een succesvolle manier bijdragen aan de ambitie voor nette nul emissie in 2050 binnen zowel de auto- als luchtvaartindustrie.