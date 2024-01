Renault

Renault viert 125-jarig bestaan op Retromobile 2024

26 januari 2024 - Renault staat tijdens de 48ste editie van Rétromobile, die van woensdag 31 januari tot en met zondag 4 februari 2024 plaatsvindt in Paris Expo Porte de Versailles, stil bij het 125-jarig jubileum van het merk. Ter gelegenheid van het evenement presenteert Renault in Hal 1 een aantal historische racemodellen van de avonturen van het merk in de luchtvaart. Om het erfgoed van het merk levend te houden, zijn er tevens speciale diensten voor verzamelaars beschikbaar.