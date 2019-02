26 februari 2019 | Renault heeft de grens van 200.000 verkochte elektrische voertuigen in Europa overschreden. Tegelijk werd in Frankrijk de 100.000ste elektrische Renault geregistreerd. Het succes onderstreept de leidinggevende rol van Renault op de Europese markt van elektrische voertuigen en de stijgende omzet in deze sector.

Renault nam in 2011 een voortrekkersrol met de lancering van een reeks elektrische voertuigen en is nu al voor het vierde jaar op rij Europees marktleider in dit segment. Inmiddels is bijna een op de drie EV modellen op de Europese wegen een Renault. In 2018 steeg de Europese verkoop van elektrische voertuigen van Renault met 36%, met een sterke versnelling in het tweede halfjaar tot 62%. In Frankrijk heeft Renault zelfs 56,8% van de markt voor elektrische personen- en bedrijfsvoertuigen in handen.

"Inmiddels hebben meer dan 200.000 klanten in Europa gekozen voor Renault om elektrisch te rijden, en daar zijn we trots op! Deze mijlpaal is natuurlijk nog maar het begin. We hebben al tien jaar de uitgesproken ambitie om elektrische mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken. In 2022 moet het EV-aandeel zijn toegenomen tot 10% van de totale afzet van Groupe Renault, mede dankzij acht nieuwe elektrische voertuigen die tegen die tijd gelanceerd zijn", zegt Gilles Normand, directeur Renault Group Electric Vehicle Division.

De belangrijkste redenen voor dit succes is het compleetste en meest veelzijdige aanbod van elektrische auto's op de markt, bestaande uit de Renault ZOE, Kangoo Z.E., Master Z.E. en Twizy. Het aanbod profiteert continu van technologische verbeteringen, zoals een langere levensduur van de batterij, krachtigere motoren of kortere laadtijden, en steunt op twee bestsellers: de stadsauto ZOE en de bestelwagen Kangoo Z.E.

De Renault ZOE blijft de referentie met een totaal van 40.000 registraties in 2018. Het model is al zes jaar zeer succesvol en blijft aantrekkelijk dankzij het ontwerp en de riante actieradius van 300 kilometer volgens de WLTP. De Kangoo Z.E. is de nummer 1 op de Europese markt voor elektrische bedrijfsvoertuigen, met een marktaandeel van 51,5% in 2018.