Renault toont SYMBIOZ

12 september 2017 | De autoshow van Frankfurt (IAA) is het toneel voor de wereldpremière van de Renault SYMBIOZ. Dit conceptmodel vertegenwoordigt de visie van Renault op de auto en zijn rol in de samenleving tot 2030: elektrisch aangedreven, autonoom, verbonden en ontworpen om volledig te integreren in het leven van de mens. Met SYMBIOZ verkent Renault de toekomst van mobiliteit en biedt het een compleet nieuwe manier van reizen dankzij technologie en design die met de wereld er omheen communiceren.

Met SYMBIOZ blikt Renault vooruit op een toekomst zo ver weg als 2030. Renault heeft ook een demonstratieauto ontwikkeld die hint naar een model voor de nabije toekomst, zo rond 2023. De eerste rijtesten met dit prototype vinden nog dit jaar plaats. Bezoekers van de Renault-stand kunnen rond dit mobiele huis lopen en de manier ervaren waarop SYMBIOZ in de toekomst wellicht met zijn omgeving communiceert. Renault is de eerste autofabrikant die op een autoshow een compleet huis presenteert. Een huis bovendien, dat laat zien hoe een auto waarmee het verbonden is, kan bijdragen aan nieuwe manieren van reizen waarmee het vervoermiddel een verlengstuk van thuis wordt.

Renault SYMBIOZ zorgt voor extra ruimte in huis en voegt enkele aantrekkelijke eigenschappen toe. Het studiemodel kan al naar gelang de wensen van zijn gebruikers verschillende functies vervullen. In huis is SYMBIOZ een compacte, gezellige en modulaire extra kamer. Een lift kan de auto verplaatsen naar de slaapkamer of zelfs het dakterras waar hij dienst kan doen als ruimte om met uitzicht te relaxen. Met hetzelfde gemak is SYMBIOZ een open ruimte waar mensen samen kunnen zitten en praten. Het interieur van SYMBIOZ is om deze reden geïnspireerd op dat van huizen. Of hij kan dienst doen als afgesloten werkplek of anderszins een ruimte waar mensen zich even willen afzonderen.

SYMBIOZ en het huis delen energie op dezelfde manier als ruimte. Slimme meetapparatuur die de behoeften van gebruikers kan inschatten, verdeelt de kilowatturen:

Als voor de komende 48 uur geen reizen zijn gepland, blijft een minimale hoeveelheid stroom in de accu's achter (genoeg voor een korte rit). Dit om de stroomverdeling thuis te optimaliseren.

Als een weekendje weg op de agenda staat, laadt het systeem de accu's vrijdagavond volledig op, waarbij de temperatuur van de verwarming 's nachts geleidelijk omlaag gaat.

Het is eveneens mogelijk om het systeem zodanig te programmeren dat bijvoorbeeld de verlichting en elektrische apparaten van huis tijdens piekuren gebruik maken van de stroom in de accu's. Bij stroomuitval gebeurt dit overigens automatisch.

Het interieur van het studiemodel is als een huis waar alles binnen handbereik is; muziek, sociale media, opslag van de persoonlijke cloud en zelfs digitale abonnementen. Lezen, muziek luisteren en zelfs telewerken zijn allemaal mogelijk. Als iemand aanbelt, verschijnt het gezicht van die persoon op het display van het dashboard en kun je hem of haar in huis binnenlaten. Via het Internet of Things (IoT) is de auto ook verbonden met open automatiseringstechnologie. Op deze manier kunnen inzittenden slimme communicatie tussen de auto en spullen thuis mogelijk maken. Auto en huis zijn zo gezamenlijk te gebruiken voor het coördineren van energieverbruik, verlichting en multimedia.

Het huis dat op de IAA is te zien, is 21 meter lang, 7 meter hoog en 8 meter breed. Het is voor Renault ontworpen door Marchi Architectes. Dit bedrijf won in 2008 de Nouveaux Albums des Jeunes Architectes Paysagistes (NAJAP) Award van het Franse Ministerie van Cultuur en Communicatie. Marchi Architectes is een van de belangrijkste bureaus in Frankrijk. De auto is een verlengstuk van het huis. Beide lijken op elkaar en delen dezelfde architectuur: een stalen frame, veel grote glasoppervlakken en houten elementen. Het huis hint naar de eerste modulair geproduceerde huizen die direct waren geïnspireerd op het auto-ontwerp van de jaren '20 en '30. Dat was precies 100 jaar voor Renault zijn visie die SYMBIOZ voor 2030 vormt.

Renault SYMBIOZ is 4,7 meter lang, 1,98 meter breed en 1,35 meter hoog. Het futuristische model past daarmee in het D-segment. Het veelzijdige, ruime interieur is echter gelijk aan dat van een E-segmentauto. In de autonome stand vouwen het stuur en de stuurkolom in het dashboard, waarna automatisch de pedalen als het dashboard circa 15 cm intrekken. De stoelen veranderen dan in comfortabele leunstoelen. Dit biedt de bestuurder extra ruimte en comfort om iets op het display te controleren, een boek op zijn knieën leggen of gewoon even diep adem te halen en te genieten van de hoeveelheid ruimte en de rust, net als thuis. Het dashboard is ontworpen in samenwerking met KEIM Cycles, een Frans bedrijf gespecialiseerd in luxe, op maat gemaakte houten fietsframes. De dunne delen van witte as zijn verlijmd aan een honingraatstructuur voor de perfecte middenweg tussen een laag gewicht en materiaalsterkte.

Als het stuur is teruggetrokken, blijft in het onderste deel daarvan een klein scherm zichtbaar met de belangrijkste gegevens. Als de bestuurder niet alleen reist, kan de indeling van de passagiersruimte radicaal worden aangepast. Zowel de passagier als de bestuurder kan de zitting 180 graden omdraaien, naar de andere inzittenden toe. De armleuningen kunnen hierbij wegklappen om dit te vergemakkelijken. Tussen de stoelen opent zich vervolgens een minitafel met een stalen frame en een marmeren tafelblad. Dit is een knipoog naar de eerste Renault Espace uit de jaren tachtig. De tafel moedigt inzittenden aan tot interactie of gedeelde activiteiten, net zoals een tafel in de woonkamer.

De twee elektromotoren zijn voorzien van permanente magneten die SYMBIOZ en de demonstratieauto aandrijven. De motoren bevinden zich op de achteras waar iedere motor één wiel aandrijft. Met deze bouwwijze kan het systeem ieder wiel met een andere hoeveelheid kracht aandrijven, wat de wendbaarheid en de stabiliteit van de auto in bochten verbetert. SYMBIOZ demonstratieauto levert een vermogen van 500 kW en een maximale trekkracht van 660 Nm. Hiermee sprint SYMBIOZ binnen zes seconden van 0 naar 100 km/u, terwijl de actieradius onder reële omstandigheden meer dan 500 kilometer bedraagt. Het 72 kWh-batterijpakket kan in slechts 20 minuten tot meer dan 80% worden opgeladen. De batterijen van SYMBIOZ laden automatisch op via een inductielaadsysteem.