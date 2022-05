Renault toont Scenic Vision

De synchrone elektromotor van 160 kW is rechtstreeks afgeleid van die van de nieuwe Renault Megane E-Tech electric. Hij wordt geproduceerd door de fabriek in Cléon en er zijn geen zeldzame aardmetalen gebruikt. Op die manier draagt hij bij aan een verantwoord en duurzaam ecosysteem. De batterij van 40 kWh, die recyclebaar is en vanaf 2024 in Frankrijk wordt geproduceerd in de Gigafactory van ElectriCity, is twee keer lichter en minder omvangrijk - en daardoor ook minder duur - dan de batterij van een elektrische auto van vergelijkbaar formaat. Zijn capaciteit wordt aangevuld met een brandstofcel van 16 kW die lange ritten vergemakkelijkt. Zo kunnen tegen 2030 en daarna, wanneer het netwerk van waterstofstations wordt uitgebreid, lange ritten tot 800 km, zoals Parijs-Marseille (750 km), in de Scenic Vision worden afgelegd zonder elektrisch op te laden en met minder dan 5 minuten stilstand om waterstof te tanken. De energie aan boord, bijvoorbeeld met vertrekpunt in Parijs en met 5 minuten pauze om waterstof te tanken in Lyon, volstaat om de hele rit naar Marseille af te leggen.

De Renault Scenic Vision gebruikt een uniek platform. Het gaat hierbij om een aangepast platform voor alle onderdelen van de aandrijflijn: motor, batterij, brandstofcel en waterstoftank. De keuze om de motor achterin te plaatsen (en dus van de Scenic Vision een achterwielaandrijver te maken) maakt plaats vrij voor de 2,5 kilogram grote waterstoftank. De brandstofcel bevindt zich achter onder de vloer, achter de batterij.

De werking van de motor is eenvoudig en efficiënt. Tijdens dagelijkse ritten rijdt de Scenic Vision zoals een willekeurige elektrische auto en gebruikt hij zijn brandstofcel niet. Maar wanneer men lange ritten wil maken, berekent een 'routeplanner' het aandeel van het vermogen dat door de brandstofcel wordt overgenomen, zodat de batterij minder belast wordt en de gebruiker tijdens de rit niet hoeft te laden. Zodra de bestuurder op zijn bestemming aankomt, kan hij/zij de batterij opladen terwijl de auto geparkeerd staat. Bij koud weer zorgt de 'range extender' op waterstof voor een optimale werking en dus een groter rijbereik.

De hybride-aandrijving, zowel elektrisch als op waterstof, heeft alle voordelen van een elektromotor: vlotte acceleraties, stil rijden, geen trillingen. Hybride- en waterstoftechnologieën vullen de elektrische actieradius aan, met als voordeel dat laadpauzes korter duren en er minder broeikasgassen worden uitgestoten - ideaal dus voor lange ritten met het gezin. En aangezien hij wordt aangedreven door groene waterstof sluit deze auto perfect aan bij de doelstellingen voor de decarbonisatie van mobiliteit die Renault Group heeft. Bovendien stoot de auto alleen water uit. De voordelen van het nieuwe platform en de nieuwe aandrijflijn zijn legio. Ze maken lange ritten mogelijk met snelle waterstoftankbeurten (ongeveer om de drie uur) en vormen een aantrekkelijk alternatief voor een auto met 100% elektrische aandrijving.

Renault onderzoekt aanvullende oplossingen voor zijn elektrische aanbod om aan alle behoeften te kunnen voldoen, vooral tijdens lange ritten. Waterstof is een van de technologische oplossingen om het gebruik van elektrische voertuigen te vergemakkelijken. Renault lanceert dit initiatief al voor lichte bedrijfsvoertuigen met HYVIA, de joint venture van Renault Group en Plug Power voor waterstofmobiliteit. Verder onderzoekt Renault de mogelijkheid om de technologie toe te passen op personenwagens. Dankzij het gebruik van groene waterstof, geproduceerd met hernieuwbare energie zonder CO2-uitstoot, genieten de gebruikers tegelijk van een groot gebruiksgemak en een kleine CO2-voetafdruk. Groene waterstof wordt duurzaam geproduceerd en kan worden gebruikt als schone energie voor vele toepassingen, waaronder mobiliteit. Tegen het einde van 2022 zal in de HYVIA-fabriek in Flins een elektrolyser van 1 MW worden geïnstalleerd voor de productie van groene waterstof.

95% van de materialen waaruit de conceptcar bestaat, inclusief de batterij, is recyclebaar. Een nieuwe manier van ontwerpen die niet alleen de auto zelf betreft, maar ook projecten en technologieën omvat die tot dan toe nog niet werden onderzocht. Aan de buitenkant zijn de gebruikte materialen (staal, aluminium, glas en kunststoffen) allemaal recyclebaar aan het einde van hun levenscyclus. Ook vanbinnen is alles op een verantwoorde manier ontworpen. Het schuimrubber, het textiel en de stoelnaden zijn bijvoorbeeld vervaardigd uit één materiaal en gemaakt van 100% gerecycled en recyclebaar plastic. Ze komen gemakkelijk los van de structuren. En omdat ze niet gepigmenteerd zijn, zijn ze gemakkelijker te recycleren.

De Renault Scenic Vision werd ontworpen om het milieu zo veel mogelijk te respecteren en is aan het einde van zijn levenscyclus gemakkelijk te recycleren.

Als ware belichaming van de Renaulution en een voorbode van een nieuwe C-segmentauto van Renault, is de Renault Scenic Vision het resultaat van een verregaand doorgevoerd designconcept en doordachte esthetische keuzes. Zijn design blikt op die manier vooruit op de toekomstige modellen van Renault. De buitenkant onthult de vormen en de stijl van een nieuw gezinsmodel dat in 2024 op de markt komt. Zijn interieurdesign is een studie naar de toekomstige interieurs van Renault. Zijn hybride-aandrijving, zowel elektrisch als op waterstof, weerspiegelt het streven van Renault om oplossingen te vinden voor alle toepassingen en belichaamt een visie die verder reikt dan 2030.

Met een lengte van 4,49 meter, een breedte van 1,9 meter en hoogte van 1,59 meter is de Renault Scenic Vision een gezinsauto met afmetingen die vergelijkbaar zijn met die van een model uit het C-segment. Zijn designtaal is modern en duurzaam en heeft duidelijk een eigen identiteit. De Renault Scenic Vision biedt een mix van futuristische technologieën en stijlen, waarbij milieu, veiligheid en inclusie centraal staan in het ontwerp.