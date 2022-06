Renault introduceert Kangoo en Master E-TECH

De volledig nieuwe Renault Kangoo E-Tech electric bouwt voort op de Kangoo met een verbrandingsmotor. Door de batterij onder de vloer te monteren is de laadcapaciteit van de Kangoo E-Tech electric ongewijzigd. De L1-versie biedt een laadvolume tot 3,9 m3, een laadvermogen van 527 kg en een maximum trekgewicht van 1.500 kg. De langere L2-variant die in een later stadium op de markt komt, biedt 4,9 m3 laadvolume, 700 kg laadvermogen en 1.500 kg trekvermogen. Andere typische kenmerken van de Renault Kangoo electric, zoals de unieke 'Open Sesame by Renault', de 'Easy Inside Rack en de 'Renault Easy Life' zijn ook bij de elektrisch aangedreven variant te vinden.

De Kangoo E-Tech electric heeft een nieuwe lithium-ion batterij van 45 kWh, bestaande uit acht onafhankelijke en eenvoudig te herstellen modules. De actieradius van 300 km (WLTP) biedt extra gemoedsrust en is voor veel gebruikers voldoende om de hele dag op pad te gaan, tegen zeer gunstige gebruikskosten. De versies met een 22 kW-boordlader hebben een vloeistof gekoelde batterij en een elektrische weerstand om juiste werktemperaturen aan te houden en daarmee zowel de actieradius als de laadtijd te optimaliseren. De Kangoo E-Tech electric wordt tevens geleverd met de wettelijke 8 jaar / 160.000 km fabrieksgarantie op de batterij, die kosteloos wordt vervangen als de capaciteit binnen de garantietermijn afneemt tot minder dan 70% van de nominale waarde (SoH).

De wielen van de Kangoo E-Tech electric worden aangedreven door een 90 kW sterke elektromotor. Het koppel van 245 Nm is direct vanaf stilstand beschikbaar, wat zorgt voor souplesse onder alle omstandigheden. De eco-modus, die het motorvermogen en de topsnelheid beperkt, helpt om de actieradius te vergroten en werkt het beste bij het rijden met een lichte lading. Daarnaast zijn er drie standen van het regeneratieve remsysteem waaruit de bestuurder kan kiezen:

Sailing (display icoon B1): beperkte regeneratie, geschikt voor rijden op de snelweg.

Drive (B2): standaard regeneratieve modus met een gedoseerde vertraging bij het loslaten van het stroompedaal, vergelijkbaar met het afremmen op de motor bij een brandstofmodel.

Brake (B3): maximale regeneratie, geschikt voor in stadsverkeer, files en op bergwegen.

Bij de nieuwe Kangoo E-Tech electric wordt het conventionele, hydraulische remsysteem ondersteund door het ARB-systeem (Adaptive Regenerative Brake System) dat de hoeveelheid teruggewonnen energie maximaliseert, ongeacht de geselecteerde modus.

Dankzij de verschillende combinaties van rij- en regeneratiestanden hebben bestuurders keuze uit zes verschillende rijstijlen om het comfort en de actieradius te optimaliseren, afhankelijk van het voertuiggebruik en de verkeersomstandigheden. Informatie over de geselecteerde rijmodus, het energiebeheer het van elektrische aandrijfsysteem en ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) wordt weergegeven op het optionele, volledig digitale 10" instrumentenpaneel.

Voor een optimale actieradius in elke jaargetijde maakt de airconditioning in de nieuwe Kangoo E-Tech electric gebruik van een warmtepomp. Deze maakt verwarming in de winter en koeling in de zomer mogelijk door te fungeren volgens het principe van omkeerbare airconditioning. De verwarming voedt het passagierscompartiment met de warmte die van buiten worden teruggewonnen, terwijl de airconditioning de koele lucht uit het passagierscompartiment haalt om deze buiten de auto af te voeren. De warmtepomp presteert optimaal bij temperaturen tussen -15 en +15 graden Celsius en helpt tot wel 85 km actieradius te besparen. Verder is de Kangoo E-Tech electric optioneel leverbaar met verwarmbare voorstoelen, voorruit1 en stuurwiel1. Deze functies zorgen voor extra thermisch comfort, terwijl ze een minimale impact hebben op de actieradius.

Renault levert de Kangoo E-Tech electric met keuze uit drie boordladers:

3-fase 11 kW boordlader, geschikt voor standaard laadpunten.

3-fase 22 kW boordlader, geschikt voor extra snel laden bij openbare laadpunten.

3-fase 22 kW boordlader in combinatie met 80 kW DC-snellader waarmee 170 km in 30 minuten kan worden bijgeladen (optie).

Via een 11 kW-laadpunt is de batterij van de Kangoo E-Tech electric in 2 uur en 40 minuten van 15-80% op te laden. Via een 7,4 kW-laadpunt duurt dat iets minder dan 6 uur. Dankzij de MyRenault-app en het Renault Easy Link-multimediasysteem biedt de Kangoo E-Tech electric een reeks connectiviteitsdiensten:

Gepland laden met monitoring van laadstatus op afstand.

Verwarming/koelen van passagierscompartiment voorafgaande aan vertrek.

Oplaadpunten onderweg lokaliseren.

Bereikbaarheid van bestemmingen berekenen met resterende batterijlading.

Renault Master E-Tech electric

De nieuwe Renault Master E-Tech electric is nu uitgerust met een 52 kWh-batterij. Daarmee biedt de grote elektrische bedrijfswagen van Renault een actieradius van 200 km (WLTP). Net als bij de nieuwe Kangoo E-Tech electric wordt het conventionele, hydraulische remsysteem ondersteund door het ARB-systeem (Adaptive Regenerative Brake System) dat de hoeveelheid teruggewonnen energie maximaliseert, ongeacht de geselecteerde modus. Om de actieradius en het comfort verder te optimaliseren, is de Master E-Tech electric ook voorzien van een Eco-modus - die het motorvermogen en de topsnelheid beperkt - en banden met een lage rolweerstand.

De Renault Master E-Tech electric biedt twee laadoplossingen:

1-fase 7,4 kW AC-boordlader, geschikt voor uiteenlopende laadpunten.

22 kW DC-lader voor snelladen waarmee in 45 minuten waarmee 50 km in 45 minuten kan worden bijgeladen.

Via een 7,4 kW-laadpunt is de batterij van de Master E-Tech electric in circa 5 uur tot 80% op te laden. De elektromotor met een vermogen van 57 kW (76 pk) is bijzonder efficiënt en bij uitstek geschikt voor rijden in stedelijk en buitenstedelijk gebied. Renault levert de Master E-Tech electric met keuze uit dertien varianten, in plaats van elf zoals voorheen. Zo is de 52 kWh-bedrijfswagen beschikbaar in drie lengte en drie hoogtevarianten en met laadvermogens van 3.100, 3.500 en later ook 3.800 kg.

De vier Gesloten Bestelversies bieden een laadvolume van 8 tot 15 m3. Daarmee biedt de elektrisch aangedreven versie van de Renault Master dezelfde laadruimte als de versies met een verbrandingsmotor. De twee chassis-cabineversies zijn verkrijgbaar in de lengtevarianten L2 of L3 en vormen de ideale basis voor conversies zoals laadbakken, kippers en Citybox.

Andere kenmerken in de cabine van de Renault Master E-Tech electric zijn:

Het uitschuifbare 'Easy Life'-tafeltje boven het dashboardkastje inclusief bekerhouder, handig voor de tijdens de lunch of andere werkzaamheden vanaf de passagiersstoel

De gemakkelijk toegankelijke 'Easy Life'-schuiflade met een inhoud 10,5 liter

Inductielader voor smartphones

Een tablet dockingstation midden op het dashboard

R-link Evolution infotainmentsysteem

De Master E-Tech electric is ook leverbaar met de nieuwste technologie op het gebied van ADAS: