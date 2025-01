Renault toont interieur Twingo Concept

De Twingo E-Tech electric prototype, die voor het eerst aan het grote publiek werd gepresenteerd op de Autosalon van Parijs, is een compacte stadsauto geïnspireerd op het allereerste model Twingo. Gebogen lijnen en moderne details benadrukken zijn speelse karakter. Met reliëf-LED-koplampen die een vrolijke, expressieve uitstraling geven en het opgewekte Twingo-logo in het midden van de achterklep, vertaalt dit nieuwe model de geest van de originele Twingo naar een nieuw, compromisloos stedelijk tijdperk.

Interieur

Het dashboard van de Twingo E-Tech electric prototype is open, cilindervormig en 'zwevend'. Deauto beschikt over een 7-inch digitaal instrumentenpaneel en een centraal 10,1-inch multimediascherm. Naast de drie knoppen voor de airconditioning springt de rode waarschuwingsknop in het oog, een duidelijke knipoog naar de eerste generatie Twingo.

De strakke indeling biedt eenvoudig toegankelijke opbergmogelijkheden, met ruimtes onder het dashboard en tussen de twee voorstoelen om tassen en alledaagse voorwerpen op te bergen. Bovendien is er een vlakke opbergruimte onder de cilindervorm, over de volledige breedte van de cabine, waarin passagiers een boek, telefoon of zonnebril binnen handbereik kunnen houden.

Bekleding

De bekleding van de Twingo E-Tech electric prototype is geïnspireerd op de kleurrijke patronen van het eerste model. Deze past bij de exterieurkleur, met subtiele accenten op de voorportieren en op het dashboard aan de passagierszijde. Omdat showauto's bedoeld zijn om nieuwe ideeën te verkennen en te testen, is de vloer van het voertuig gemaakt van gekleurd kurk, een materiaal dat zowel sterk als duurzaam is.

Enkele opvallende details zijn de magnetische zone op de hoofdsteun van de voorstoelen, waaraan achterpassagiers hun telefoon kunnen bevestigen, en een elastische band die dienstdoet als kaartenvak of een waterfles binnen handbereik houdt. De draaiknop voor de rugleuning van de stoelen is geïnspireerd op skateboardwielen, als knipoog naar het stedelijke karakter van de Twingo.

Op verschillende plekken in het interieur zijn creatieve en humoristische boodschappen achtergelaten door de ontwerpers, gericht aan toekomstige passagiers. Deze details brengen een positieve en speelse sfeer in het interieur.

Showauto

Showauto's bieden Renault de mogelijkheid om het ontwerp van toekomstige voertuigen aan het publiek te tonen. Daarnaast hebben ze een praktische functie: ze stellen ingenieurs in staat om verschillende functies te testen en te optimaliseren. Sinds de eerste onthulling op de Autosalon van Parijs in 2024 zijn er enkele wijzigingen aangebracht in functionaliteit en ontwerp. Zo verbergt het onderste deel van de voorzijde nu een luchtinlaat en zijn de achterste wielkastranden kleiner. Ook zijn de zwarte bumpers nieuw ontworpen en voorzien van een honingraatpatroon, geprint met een 3D-printer. Daarnaast hebben de voorportiergrepen geen verlichte omlijsting meer, is er een extra zijruit toegevoegd bij de buitenspiegel en is de vorm van de achterlichten aangepast.

De Twingo E-Tech electric prototype is een showauto, ontwikkeld op het AmpR small-platform, die vooruitblikt op het toekomstige productiemodel dat in 2026 op de markt komt. Het model is door Ampere ontwikkeld in twee jaar tijd, met als doel een instapprijs van minder dan € 20.000,- te realiseren voor een auto die in Europa wordt geproduceerd. Dit onderstreept Renault zijn ambitie om elektrische mobiliteit toegankelijker te maken, terwijl het ook perfect aansluit bij de andere modellen in de E-Tech electric-reeks: de Renault 5, Renault 4, Megane en Scenic.