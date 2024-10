Renault toont Embleme concept

De Renault Emblème is een rijdend laboratorium dat de innovaties van Renault, Ampere en hun partners demonstreert. Alles is gericht op vermindering van de CO2-uitstoot gedurende de volledige levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot aan recycling. In navolging van de Scenic Vision H2-Tech concept uit 2022 gaat Renault met de Emblème een stap verder door de CO2-uitstoot met 90% te verminderen, in vergelijking met een gelijkwaardig model dat nu op de markt is. De uitstoot daalt naar slechts 5 ton CO2 eq. gedurende de hele levenscyclus van de auto.

Om dit te bereiken is gekeken naar tal van slimme en haalbare combinaties: gebruik van gerecyclede materialen met een lage CO2-voetafdruk, natuurlijke materialen, productieprocessen die volledig afhankelijk zijn van hernieuwbare energie, het hergebruik van onderdelen en de algemene toepassing van circulariteit en meer. Dit gold ook voor de technische keuzes die zijn gemaakt voor onder meer de aandrijflijn.

Vormgeving

Het exterieurontwerp combineert sportiviteit en technische lijnen. Dit design is ook het resultaat van een optimalisatie van de aerodynamica, zonder concessies te doen aan esthetiek. Zo zijn de buitenspiegels van de Renault Emblème vervangen door twee camera's geïntegreerd in de wielkasten, zijn de ruitenwissers onder de motorkaprand geplaatst en zijn de e-latch deurgrepen verzonken in de carrosserie. Twee vinvormige plooien op de motorkap en twee luchtopeningen in de bumper geleiden de luchtstroom naar respectievelijk de voorruit en achter de wielen. De velgen zijn volledig afgedekt om de luchtstroom beter langs de carrosserie te geleiden. Het op Formule 1 auto's geïnspireerde vlakke bodemontwerp krijgt assistentie van een actieve diffuser, die naar beneden en naar achteren kantelt om de luchtstroom te geleiden en de luchtweerstand te minimaliseren.

Het ontwerp is geperfectioneerd met behulp van digital twin-technologie en geavanceerde digitale simulatieapparatuur van het BWT Alpine F1 Team. Deze samenwerking tussen Renault en Ampere maakte het mogelijk om passieve en actieve aerodynamica te optimaliseren voor een efficiënte luchtweerstand. De Renault Emblème heeft daardoor een uitstekende luchtweerstandscoëfficiënt (Cx) van 0,25.

Shooting brake

De sterke rondingen en het shooting brake-ontwerp van de Renault Emblème worden geaccentueerd door een tweeledig reflecterend effect van de groene carrosserie, waardoor de kleur verandert afhankelijk van de kijkhoek. De auto combineert de elegantie van een stationwagen, met een royale wielbasis van 2,90 meter, en een coupé met een beperkte hoogte van 1,52 meter en een vloeiende daklijn.

Met een lengte van 4,80 meter is de Renault Emblème een gezinsauto met genoeg ruimte voor inzittenden en hun bagage. Het model symboliseert ook de ambitie van Renault om te blijven innoveren in het C-segment en hoger, in lijn met de Renaulution-strategie. Geïnspireerd door het iconische Renault-logo, is de lichtsignatuur ontworpen om zowel hightech als herkenbaar te zijn.

De CO2 eq.-uitstoot kent vele bronnen: het winnen van grondstoffen, productie en transport, het gebruik van de auto (invloed op het energieverbruik) en de recycling van het voertuig. Een lager voertuiggewicht biedt op al deze fronten voordeel. In het kader daarvan hebben de ontwerpers en ingenieurs elke overbodige kilogram opgespoord, met als doel een gewicht van 1.750 kg te bereiken, inclusief batterijen. De Renault Emblème is daardoor lichter dan de meeste huidige hybride SUV's of elektrische auto's van vergelijkbare grootte.

Waterstof

De Renault Emblème heeft een elektrische aandrijflijn met twee energiebronnen: een conventionele oplaadbare batterij voor dagelijks gebruik en een waterstof-brandstofcel voor langere reizen. De achterwielaangedreven auto is gebaseerd op het AmpR Medium-platform, dat plaats biedt aan verschillende componenten (elektromotor, batterij, brandstofcel en waterstoftank).

De 160 kW sterke elektromotor van de Emblème maakt geen gebruik van zeldzame aardmetalen. Hij wordt aangedreven door een compacte NMC-batterij (40 kWh), die lichter, goedkoper, minder omvangrijk en milieuvriendelijker is dan de batterij van een elektrische gezinsauto voor de lange afstand. De batterij biedt een rijbereik van enkele honderden kilometers, ruim voldoende voor dagelijkse ritten. De 30 kW PEMFC-brandstofcel werkt op waterstof die is opgeslagen in een tank met een capaciteit van 2,8 kg. De brandstofcel levert de energie met een maximale efficiëntie van ongeveer 60%.

De Emblème kan hierdoor zonder lange wachttijden een afstand van maximaal 1.000 km afleggen, vergelijkbaar met een auto met een traditionele verbrandingsmotor. Dit kan zonder opladen, met slechts twee stops voor waterstoftanken van minder dan vijf minuten per keer, voor een bereik van 350 km per tankbeurt. Op een rit van Parijs naar Marseille wordt 75% van de door het voertuig verbruikte elektriciteit geproduceerd door de brandstofcel, zonder andere uitstoot dan water.

Werkwijze

Gezien de ambitieuze voor vermindering van de CO2-uitstoot vereiste de ontwikkeling van de Emblème nieuwe werkmethoden. Maar liefst 20 partners, elk experts op hun eigen vakgebied, werkten samen met Renault en Ampere aan het project. Elk droeg zijn eigen technologie of expertise bij om de CO2 eq.-uitstoot over de volledige levenscyclus van de auto met 90% te verminderen.

Deze aanpak stimuleert innovatie tussen Renault Group, zijn merken, entiteiten, partners en leveranciers. Voor dit project maakte deze aanpak het mogelijk om uitzonderlijke technologische diversiteit en complexiteit te benutten. De Emblème toont wederom aan dat Renault Group vooroploopt in innovatie, vooruitgang in mobiliteit stimuleert en de volledige auto-industrie meeneemt in dit proces.

Ampere zal dit model eind oktober in zijn geheel onthullen.

Life cycle analysis

Life cycle analysis (LCA) is een wetenschappelijke methode om de milieu-impact van een voertuig te kwantificeren, van wieg tot graf. De analyse houdt rekening met de materiaalwinning, productie van componenten, assemblage van auto's, transport, gebruik, onderhoud en recycling. Het is een wereldwijd gestandaardiseerde methode die Renault Group hanteert. Een van de belangrijkste toepassingen is het berekenen van het wereldwijde opwarmingspotentieel in verband met de uitstoot van broeikasgassen, gemeten in CO2-equivalent (CO2 eq.) per verkocht voertuig. Renault Group berekent het daadwerkelijke verbruik van zijn voertuigen over 200.000 km. Renault Group en Ampere steunen ook het voorstel van de Franse auto-industrie om de impact van de volledige levenscyclus van het voertuig te meten.

Voor een Renault Megane E-Tech electric bedraagt de totale uitstoot op basis van zijn levenscyclusanalyse 24 ton CO2 eq. Dat is praktisch de helft van de uitstoot van een gelijkwaardig model met een verbrandingsmotor (49 ton CO2 eq. in het geval van een Renault Captur met benzinemotor). Het doel voor het Emblème-project is gezet op 5 ton CO2 eq. van wieg tot graf, een vermindering van ongeveer 90%!