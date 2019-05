Renault toont concepts op VIVA 2019

16 mei 2019 | Groupe Renault introduceerde in 2018 met drie conceptauto's zijn toekomstvisie op mobiliteit. Op de beurs VIVA Technology brengt Renault de visie in de praktijk met nieuwe auto's, samenwerkingen en experimenten die de basis vormen voor de mobiliteit van morgen. Het betreft een auto-op-afroepservice met autonome prototypes van de elektrische Renault ZOE Cab, als onderdeel van het Autonomous Lab-project in Parijs-Saclay, een autonoom testvoertuig (de Renault EZ-POD, voor aanvullende first and last-mile mobiliteit) en een nieuwe dienst, "Mon Chauffeur", die is ontwikkeld door Karhoo, onderdeel van Groupe Renault, in samenwerking met SNCF Mobilités, onderdeel van de Franse nationale spoorwegmaatschappij.

Als pionier op het gebied van elektrische voertuigen in Europa brengt Groupe Renault zijn visie op mobiliteit, die het leven voor iedereen gemakkelijker maakt, in de praktijk. Om duurzame mobiliteit voor iedereen bereikbaar te maken, werkt Groupe Renault op vier strategische gebieden aan innovaties: elektrische mobiliteit, connected mobiliteit, autonome mobiliteit en nieuwe mobiliteitsdiensten.

De gehele waardeketen, inclusief voertuigen, fleet management, mobiliteitsplatforms en het gebruik door klanten, moet worden uitgebreid. Groupe Renault presenteert zijn visie op de ontwikkeling van de mobiliteit van de toekomst op de beurs VIVA Technology, van 16 t/m 18 mei in Paris Expo Porte de Versailles in Parijs.

Het Autonomous Lab-project in Parijs-Saclay ging op 15 mei officieel van start. Het project is een initiatief van Groupe Renault en onder meer de universiteit van Parijs-Saclay. Het doel is om een compleet autonoom vervoerssysteem te ontwikkelen en te testen. Het project omvat autonome voertuigen, een beheers- en toezichtsysteem, een connected infrastructuur en toepassingen voor klanten. Er worden experimenten gedaan om vast te stellen wat nodig is voor het opschalen naar een autonome mobiliteitsdienst.

Als onderdeel van dit project beheert Groupe Renault een auto-op-afroepservice met prototypes van de elektrische, autonome Renault ZOE Cab. Dat gebeurt op de campus van de universiteit van Parijs-Saclay. De dienst is bedoeld om op zoveel mogelijk plaatsen mensen op te pikken en af te zetten zonder het gewone verkeer te hinderen. De haltes zijn te vinden op of nabij (nooit meer dan 300 meter afstand) de meest bezochte plaatsen van de campus. Ook onderweg kan de auto langs de route nog een passagier oppikken. Bezoekers die met het openbaar vervoer naar de campus komen, kunnen van de auto-op-afroepservice gebruikmaken.

Dit eerste deel van het Autonomous Lab-project is een van de experimenten die de Franse overheid heeft geselecteerd in het kader van de Franse nationale strategie voor de ontwikkeling van autonome voertuigen. Die hebben als doel om het publiek en belanghebbenden vertrouwd te maken met de nieuwe systemen, het gebruik ervan te stimuleren en een wettelijk kader te ontwikkelen waarin vooral de veiligheid en goedkeuringsprocedures worden vastgelegd.

Bij het stadsdistributie-ecosysteem zijn logistieke bedrijven betrokken, evenals overheden, planologen en autofabrikanten. De Renault EZ-FLEX is een experimenteel, compact, elektrisch en connected voertuig voor distributie van goederen in de binnenstad - de zogenoemde last-mile delivery. De eerste proef vindt plaats in samenwerking met La Poste, het Franse postbedrijf, en is bedoeld om het voertuig in de praktijk te testen. De logistieke sector is bij de proef betrokken, zodat een breed gedragen visie kan worden ontwikkeld ten aanzien van stadsdistributie.

De EZ-FLEX is voorzien van sensors die het gebruik registreren. Die informatie wordt gecombineerd met feedback van de gebruikers tijdens de proef. Gegevens als de locatie, afgelegde kilometers, snelheid, autonomie, aantal keren dat wordt gestopt en de deuren worden geopend et cetera worden verzameld om een beeld te krijgen van het gebruik in de dagelijkse praktijk. Analyse van deze gegevens en de feedback helpt Renault om weer betere voertuigen te ontwikkelen die nog meer geschikt zijn voor de uiteenlopende toepassingen in de dagelijkse logistieke praktijk.

De behoefte aan stadsdistributie neemt enorm toe en daarmee de diversiteit van de opbouw van de laadruimte van distributievoertuigen. De Renault EZ-FLEX is ontworpen met flexibele aanpassingsmogelijkheden in de vorm van uitwisselbare modules voor diverse vormen van stadsdistributie. Tijdens de VIVA Technology-beurs in Parijs verzamelt Renault de feedback van belanghebbenden, die dan weer wordt meegenomen naar de tests.

Groupe Renault blijft nieuwe mobiliteitsoplossingen onderzoeken. Onder meer met de Renault EZ-POD, een autonoom testvoertuig dat aanvullende mobiliteit biedt. Deze volledig elektrische, autonome en connected tweezitter is bijzonder compact en wendbaar en biedt mobiliteit in de binnenstad, in winkelcentra, in parkeergarages en zelfs in appartementencomplexen en hotels.

De EZ-POD is als gerobotiseerd platform vooral bedoeld voor vervoer van mensen over korte afstand en als aanvullend vervoermiddel voor iedereen. Er is ook een versie voor het vervoer van goederen.

Steeds meer consumenten - vooral jonge mensen die in of nabij de binnenstad wonen - kiezen ervoor te delen in plaats van te bezitten. Groupe Renault ondersteunt de deeleconomie en is begonnen met het aanbieden van nieuwe stedelijke mobiliteitsdiensten:

in Amsterdam heeft Renault in 2019 in samenwerking met ELC Automotive, deelautoprogramma Fetch geïntroduceerd. De 200 Renault ZOE zijn 'free-floating', waarbij de auto's geen vaste parkeerplaats hebben, maar overal binnen de parkeerzone in Amsterdam kunnen worden opgehaald en achtergelaten.

In Parijs introduceerden Renault en autoverhuurder ADA in 2018 Moov'in.Paris by Renault, een autodeelservice met elektrische Renault modellen. Klanten kunnen met een speciale app een Renault ZOE of Twizy reserveren, vooral voor korte ritjes.

In Madrid bieden Renault en de Spaanse spoorwegbeheerder Ferrovial Servicio de dienst Zity. Daarmee hebben gebruikers toegang tot een vloot van 650 elektrische Renault ZOE modellen. Die kunnen worden gebruikt voor uitstapjes - boodschappen, afspraken of bioscoopbezoek - en blijven dan beschikbaar voor de gebruiker. Ze zijn ook gratis te parkeren. Groupe Renault gebruikt Zity om de onderscheidende, ultraflexibele dienst te testen.

Marcel is een dienst die wordt aangeboden door VTC - een dochteronderneming van Groupe Renault sinds 2017 - en telt meer dan tweeduizend chauffeurs. Op zijn platform biedt Marcel onder de naam e.co volledig elektrisch vervoer aan met een vloot van Renault ZOE modellen.

Renault Mobility begon dit jaar in de regio Nice en Côte-d'Azur met een deelprogramma voor elektrische auto's. Er zijn 57 Renault ZOE modellen te huur, die in vier gemeenten 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar zijn.

De samenwerking met winkelcentrumexploitant Klépierre brengt de dienstverlening van Renault Mobility naar een nog hoger niveau. Klanten in de winkelcentra van Klépierre in Frankrijk kunnen via de speciale mobiele app gebruikmaken van Renault Mobility. In het kader van deze samenwerking ontwikkelen Renault en Klépierre ook nieuwe laadstations - "Charging Houses" - voor winkelcentra in dichtbevolkte gebieden. De Charging Houses worden doordeweeks vooral door bezoekers van de winkelcentra benut, maar 's nachts en in het weekend door buurtbewoners. Eind dit jaar zijn dertien laadstations in Frankrijk beschikbaar en daarna worden ze ook elders in Europa geïntroduceerd.

Karhoo, sinds 2017 ondersteund door Groupe Renault en in april dit jaar onderscheiden met de prestigieuze European Startup Prize for Mobility, verenigt de dienstverlening van taxi- en autoverhuurbedrijven op een internationaal reserveringsplatform. Met Karhoo kunnen klanten een auto reserveren en die reservering desgewenst wijzigen, een auto volgen en afrekenen. Verder biedt Karhoo een breed gamma aanvullende diensten. Inmiddels werken meer dan 1.500 bedrijven op zes continenten met in totaal ruim 1,8 miljoen auto's samen met Karhoo. In samenwerking met SNCF Mobilité, een tak van de Franse nationale spoorwegmaatschappij, lanceerde Karhoo in Frankrijk onlangs de dienst "Mon Chauffeur", waarmee treinreizigers automatisch een taxi kunnen reserveren om hen op tijd op het station te brengen of af te halen.

Yuso, dat financieel door RCI Bank (onderdeel van de Renault-Nissan-Mitsubishi Motors-groep) wordt ondersteund, is een beheersoplossing voor bijvoorbeeld taxibedrijven en pakket- en bezorgdiensten. Yuso biedt die bedrijven geautomatiseerd beheer van het wagenpark en het chauffeursbestand. De betrouwbare, innovatieve technologie van Yuso kan worden gebruikt door mobiliteitsaanbieders overal ter wereld om het vervoer van mensen en goederen te optimaliseren.

Innovatie staat centraal bij alle initiatieven van Groupe Renault. De oplossingen, diensten, concepten en ontwikkelingen die Groupe Renault tijdens VIVA Technology presenteert, geven de vastberadenheid van Renault weer als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe diensten voor gedeelde mobiliteit voor het grote publiek via simpele, aantrekkelijke en op het gebruik toegesneden toepassingen.