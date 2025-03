Renault test autonome bussen

In totaal is er meer dan 1.000 kilometer gereden en zijn 700 passagiers vervoerd. De proef bewijst de volwassenheid van deze technologie en de bruikbaarheid als transportoplossing. De positieve resultaten leidden tot een toenemende interesse bij mobiliteitspartijen, zoals lokale overheden, transportbedrijven en terreinbeheerders. Nieuwe experimenten zijn inmiddels van start gegaan in verschillende Europese steden, waaronder Barcelona, Valence en Zürich. Meer locaties volgen binnenkort.

Van 10 tot 14 maart 2025 kunnen inwoners van Barcelona kennismaken met autonoom vervoer. Renault Group en WeRide testen daar twee elektrische exemplaren van de miniBus, op een 2,2 km lange route in het stadscentrum. Deze proef demonstreert hoe autonome technologieën kunnen functioneren in een complexe stedelijke omgeving. Renault Group benadrukt hiermee zijn visie op de toekomst van openbaar vervoer: efficiënter, duurzamer en toegankelijker voor iedereen.

Valence

Na een proefperiode van 10 maart tot 19 april 2025 is het doel om vanaf juli 2025 een commercieel autonoom shuttlesysteem op niveau 4 te introduceren. Renault Group werkt hiervoor samen met beti, een Franse vervoerder, verzekeraar Macif en WeRide. Het doel is om een geautomatiseerd mobiliteitsnetwerk te creëren dat het TGV-station van Valence verbindt met bedrijven in het aangrenzende 162-hectare grote bedrijventerrein. De 3,3 km lange route verbindt het station, de parkeervoorzieningen en een horecagebied, waardoor de mobiliteit van werknemers en bezoekers aanzienlijk wordt verbeterd. Door deze unieke samenwerking tussen vier grote partijen wordt een gedeelde visie werkelijkheid: geautomatiseerde, gedeelde mobiliteit die alle regio's ten goede komt. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor landelijke en voorstedelijke gebieden, versnelt de ecologische transitie en verbetert de mobiliteit van inwoners, met betere toegang tot werk, gezondheidszorg, onderwijs en vrije tijd.

Z├╝rich

Sinds januari 2025 voert WeRide een test uit op de luchthaven van Zürich. De autonome miniBus helpt luchthavenmedewerkers zich eenvoudig en efficiënt te verplaatsen tussen terminals. Deze proef laat zien dat autonome voertuigen ook in complexe en beveiligde omgevingen, zoals luchthavens, betrouwbaar en veilig kunnen opereren.

Visie

Renault Group kiest voor een pragmatische benadering van autonome voertuigen en maakt een onderscheid tussen individuele voertuigen en openbaar vervoer.

Voor individuele voertuigen richt Renault Group zich in de huidige markt op geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) zoals adaptieve cruise control en de Lane Keeping Assist. Deze systemen op niveau 2 en niveau 2+ verhogen de veiligheid en het rijcomfort, terwijl de bestuurder de controle behoudt. Echter, Renault Group blijft aandacht houden voor ontwikkelingen, vooral op het gebied van kosten en regelgeving. Het bedrijf zal in staat zijn om oplossingen te bieden voor het individuele voertuig met hogere niveaus van autonoom rijden wanneer de marktomstandigheden daarvoor aanwezig zijn.

Voor openbaar vervoer ziet Renault Group in de nabije toekomst een toegevoegde waarde voor niveau 4 autonome voertuigen. Deze voertuigen kunnen zelfstandig rijden en worden op afstand gemonitord, zonder bestuurder aan boord. Met de opkomst van lage-emissiezones in Europese steden zal de vraag naar dergelijke oplossingen de komende jaren sterk toenemen. Naar schatting zullen er in het komende decennium duizenden exemplaren van de autonome elektrische miniBus nodig zijn. Deze voertuigen, die zelfstandig kunnen opereren binnen een gedefinieerd operationeel gebied, hebben hun effectiviteit al bewezen in diverse praktijktests. Dit opent de weg naar een flexibele, toegankelijke, veilige en emissievrije mobiliteitsoplossing.

Als speler in emissievrije mobiliteit overweegt Renault Group om tegen 2030 een geautomatiseerd elektrisch miniBus-platform te introduceren, waarin automatiseringsoplossingen van gespecialiseerde partners kunnen worden geïntegreerd.