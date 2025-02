Renault stelt Fireman Access gratis beschikbaar

Fireman Access (brandweertoegang) is een gepatenteerd systeem dat speciaal is ontwikkeld voor elektrische en plug-in hybride auto's. Het bestaat uit een zelfklevende schijf die een opening in de batterijbehuizing afdicht. Bij brand kan de brandweer met een krachtige waterstraal de schijf los spuiten, zodat de batterijcellen direct met water kunnen worden gekoeld. Dit stopt de thermische cyclus (het snel oplopen van de temperatuur) binnen enkele minuten, terwijl zonder dit systeem een batterijbrand uren kan duren en veel meer bluswater vereist.

Deze innovatie is standaard aanwezig op alle elektrische en plug-in hybride modellen van Renault, Dacia, Alpine en Mobilize. Renault heeft zeven patenten op dit systeem en deelt deze nu met de hele auto-industrie via een open licentie.

De openstelling van Fireman Access is de eerste concrete stap in de samenwerking tussen Renault Group en Jean Todt, de speciale gezant voor verkeersveiligheid van de Verenigde Naties,. Op de vierde Global Ministerial Conference on Road Safety - de internationale ministersconferentie over verkeersveiligheid, in Marrakech (tot 20 februari) benadrukt Renault Group zijn toewijding aan dit thema. In Marokko werkt Renault bijvoorbeeld samen met nationale instanties om zijn expertise te delen en verkeersveiligheidsprojecten te ondersteunen, onder meer via educatieve programma's op scholen.