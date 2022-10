Renault start The Future Is NEUTRAL

De huidige energietransitie wordt gekenmerkt door schaarste aan hulpbronnen en inflatie van de grondstofprijzen. The Future is NEUTRAL wil meer technologische en industriële oplossingen ontwikkelen dankzij de expertise van de dochterondernemingen en het netwerk van reeds actieve partners. De nieuwe entiteit van Renault Group stelt de auto-industrie in staat om het aandeel van gerecyclede materialen voor de productie van nieuwe voertuigen aanzienlijk te vergroten. Momenteel bestaat uit een voertuig uit 20 tot 30% gerecyclede materialen uit alle industrieën.

Op korte termijn poogt The Future is NEUTRAL de bestaande activiteiten te laten groeien met een specifiek bedrijfsmodel en door nieuwe kansen te ontwikkelen met de auto-industrie. Dit alles met als doel dat de bedrijfsportefeuille tegen 2030 een omzet van meer dan € 2,3 miljard realiseert en een operationele marge van meer dan 10%2. The Future Is NEUTRAL heeft een leiderspositie op zowel industrieel als Europees niveau voor ogen in de circulaire automotive economie.

Om de ontwikkeling te versnellen en zijn leiderschap in een snelgroeiende markt te versterken stelt The Future Is NEUTRAL een deel van zijn kapitaal beschikbaar aan externe investeerders met het oog op gezamenlijke financieringen ter waarde van circa € 500 miljoen tot 2030.

Luca de Meo, CEO van Renault Group, zegt: "Vandaag zetten we een volgende stap in onze historische toewijding voor een circulaire economie. Onze dochterondernemingen Gaia, Indra en Boone Comenor, evenals de Refactory in Flins, hebben al aangetoond dat we in staat zijn om activiteiten te genereren die economische, sociale en ecologische waarde creëren gedurende de hele levenscyclus van het voertuig. Op basis van deze ervaring en de overtuiging van het potentieel van deze activiteiten, versnellen en creëren we The Future Is NEUTRAL, dat al onze industriële en technologische troeven samenbrengt, evenals ons netwerk van strategische partners. De missie: groei realiseren met ambitieuze strategische plannen en nieuwe verkooppunten door de auto-industrie - geconfronteerd met de klimaatuitdaging, nieuwe wettelijke vereisten en toenemende druk op hulpbronnen - closed-loop recyclingoplossingen aan te bieden, dat wil zeggen van auto tot auto. Het is onze ambitie om de volgende stap te bereiken met recycling en Europees leider te worden in de circulaire auto-economie."

De auto als grondstof

Elk jaar bereiken in Europa meer dan 11 miljoen voertuigen, bestaande uit ongeveer 85% recyclebare materialen, het einde van hun levensduur. Deze hulpbron wordt volgens The Future is NUETRAL te weinig benut: nieuwe voertuigen bestaan ​​voor 20-30% uit gerecycled materiaal, afkomstig uit alle industrieën. Momenteel wordt het gerecyclede materiaal van autowrakken grotendeels teruggewonnen voor andere industriële toepassingen, denk aan metallurgie, bouw enzovoort. The Future Is NEUTRAL heeft als doel om onderdelen en materialen zo lang mogelijk in de circulaire economie te houden zodat nieuw geproduceerde voertuigen uit een veel hoger percentage gerecyclede automaterialen bestaan.

Jean-Philippe Bahuaud, CEO van The Future Is NEUTRAL, legt uit: "In de automobielsector is de eerste onderbenutte hulpbron de auto zelf, die voor meer dan 85% uit metalen en kunststoffen bestaat. The Future Is NEUTRAL brengt de expertise samen om dit potentieel veel meer te benutten. Deze nieuwe entiteit heeft tot doel om auto-industrie in de richting van grondstofneutraliteit te sturen, door uit elk end-of-life voertuig de grootst mogelijke hoeveelheid materiaal terug te winnen en deze materialen opnieuw te gebruiken voor het produceren van nieuwe auto's."

Expertise

De kracht van The Future is NEUTRAL is dat het een ​​netwerk van dochterondernemingen en partners kan mobiliseren om onderdelen, materialen en batterijen in te zamelen gedurende de hele levenscyclus van de auto, van sloopauto's, fabrieksafval en garages. Dankzij dit ecosysteem ontwikkelt The Future Is NEUTRAL een circulaire economie in elke levensfase van een voertuig, van de productiefase tot gebruiks- en end-of-life-fase van voertuigen.

De nieuwe entiteit van Renault vertrouwt in het bijzonder op de in Flins gevestigde dochteronderneming Gaia, met een focus op batterijreparatie, het inzamelen en hergebruiken van onderdelen en de recycling van materialen van afgedankte voertuigen (ELV's). In de zogeheten Flins Refactory vindt ook de renovatie van mechanische en mechatronische onderdelen plaats. In de nabije toekomst volgt een autodemontagelijn. Al deze facetten hebben tot doel om circulaire grondstofstromen te realiseren. Met haar referentiepartner Suez bezit de entiteit ook twee bedrijven: Indra en Boone Comenor. Indra is de leider in autowrakkenbehandeling in Frankrijk met meer dan 370 erkende centra. Boone Comenor is gespecialiseerd in de recylcing van metaalafval uit de industrie.

Samen met industriële partners streeft The Future Is NEUTRAL naar een toekomstige Europese leiderspositie op het gebied van closed-loop batterijrecycling. Dit uiteraard in overeenstemming met regelgeving en op een aantrekkelijke manier voor andere autofabrikanten door gebruik te maken van een industrieel proces van topniveau. Met een focus op opbrengst en zuiverheid wordt het vereiste niveau van gerecyclede inhoud in batterijen gerealiseerd tegen de beste prijs.

Om het eerste closed-loop aanbod van batterijrecycling te ontwikkelen vertrouwt de entiteit op Europa's grootste vloot van elektrische voertuigen en hoogwaardige chemie. The Future is NEUTRAL maakt ook gebruik van Indra's groeiende netwerk om te helpen bij het inzamelen van batterijen en de expertise van Gaia op het gebied van batterijdiagnose. Ten slotte werkt The Future Is NEUTRAL ook samen met partners in batterijfabrikanten, zoals Verkor, om afgedankte batterijen samen te voegen met productieafval.

Om alle activiteiten uit te kunnen voeren, vertrouwt The Future Is NEUTRAL op een breed scala aan technische vaardigheden, van geavanceerde engineering en chemie tot het gebruik van gegevens. Deze aspecten vormen de kern van het bedrijf om de economische en ecologische prestaties van zijn oplossingen te optimaliseren.

The Future Is NEUTRAL belooft de auto-industrie ook adviesdiensten en trainingen gericht op de circulaire economie, met de steun van de campus van de Circular Mobility Industry (ICM) in Flins, als onderdeel van de ReKnow University van de groep.