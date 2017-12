Renault prijst Scenic met nieuwe TCE motor

15 december 2017 | De Renault Scénic en Grand Scénic zijn de eerste modellen met de nieuwe generatie Energy TCe-benzinemotor. Nu zijn ook de prijzen vastgesteld. De vanafprijs van 26.890 euro geldt voor de Scénic Energy TCe 115 in Life-uitvoering. Bestellen kan per direct en vanaf februari 2018 staan de Scénic en Grand Scénic met de nieuwe krachtbron bij de dealers in de showroom.

De nieuwe Energy TCe-motor is het resultaat van de samenwerking van de Alliantie met Daimler. De Renault Scénic en Grand Scénic zijn de eerste modellen waarin de nieuwe Energy TCe-motor leverbaar is. In de loop van 2018 wordt hij ook leverbaar in andere modellen van Renault. De nieuwe motor met turbo en directe brandstofinspuiting biedt meer trekkracht over een breder toerenbereik, terwijl verbruik en uitstoot zijn verlaagd.

De nieuwe motor is er in drie vermogensvarianten: Energy TCe 115, Energy TCe 140 en Energy TCe 160, met vermogens van 115 tot 160 pk (85 tot 118 kW). Alle varianten hebben energielabel B. De Scénic met Energy TCe 140-motor is er vanaf € 29.190,- in de uitvoering Zen. Voor een meerprijs van € 2.200,- is deze motor gekoppeld aan de automatische EDC-versnellingsbak. De Scénic Energy TCe 160 komt op € 36.390,-. Dat is in de uitvoering Bose en standaard met de automatische EDC-versnellingsbak. De topversie is de Scénic TCe 160 EDC Initiale Paris voor € 40.390,-.

De Grand Scénic is in dezelfde uitvoeringen leverbaar voor € 1.200,- meerprijs. Alle vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief bpm en btw, en exclusief kosten rijklaar maken, recyclingbijdrage en legeskosten