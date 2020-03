Renault presenteert MORPHOZ

2 maart 2020 | Renault presenteert de MORPHOZ. Dit futuristische model vertegenwoordigt de visie van Renault op het gebied van persoonlijke, connected en elektrische mobiliteit voor de jaren na 2025. Het voertuig gaat als 'MORPHOZ' door het leven en is gebaseerd op het modulaire CMF-EV-platform van de Alliantie. Dit platform is geschikt voor verschillende configuraties op het gebied van vermogen, capaciteit, actieradius, gebruikersopties en bagageruimte. De MORPHOZ vertegenwoordigt 'Familie' in de 'Life Cycle' designstrategie van Renault. Het gaat hier niet alleen om een studiemodel dat de mogelijkheden van toekomstige mobiliteit verkent, maar hint qua ontwerp en interieur ook naar een volledig elektrisch aangedreven model dat binnen enkele jaren op de markt geïntroduceerd wordt.

Een nieuw platform komt met een lange wielbasis, met de wielen op de uiterste hoeken van de carrosserie en een vlakke vloer. Dankzij radicaal gewijzigde fysieke verhoudingen hebben de ontwerpers veel meer vrijheid om een opvallende carrosserie te ontwerpen. Bijvoorbeeld dichter bij de grond dankzij de gestroomlijnde batterij, met een lagere daklijn en aerodynamisch geoptimaliseerde details. De korte motorkap creëert daarbij extra passagiersruimte. Het nieuwe platform draagt ook bij aan de rijdynamiek dankzij het geoptimaliseerde chassis en lage zwaartepunt dankzij de plaatsing van de batterij onder de vloer.

Verder zorgt de uitgekiende plaatsing van de compacte elektromotor voor meer passagiersruimte. Het dashboard en de voorste stoelen kunnen daardoor verder naar voren geplaatst worden, wat zorgt voor meer beenruimte op de achterbank. Het ontbreken van een transmissietunnel maakt een vlakke vloer mogelijk en zorgt eveneens voor meer beenruimte. Hiermee kan een passagiersruimte gecreëerd worden die hoort bij een auto uit een grotere klasse.

De Renault MORPHOZ is een 100% elektrische crossover conceptcar dat met behulp van statische en dynamische inductie kan worden opgeladen. Het model is volledig connected, biedt autonome rijfuncties op niveau 3 en specifieke functies die het aantrekkelijk maken om de auto te delen, net als bij de SYMBIOZ. De modulariteit van de MORPHOZ wordt aangetoond door de fysieke transformatie van het voertuig als geschakeld wordt tussen verschillende rijmodi: City- of Travel-modus.

In de 'City'-modus is de MORPHOZ 4,40 meter lang. De 2,73 meter lange wielbasis is een record in deze klasse en creëert meer dan voldoende ruimte voor de 40 kWh-batterij, terwijl de kosten en het gewicht beperkt blijven. Als de MORPHOZ in City-modus staat, is de auto te herkennen aan de specifieke LED-lichtsignatuur en extra korte overhangen.

In de uitgerekte 'Travel'-modus is de auto 4,80 meter lang en bedraagt de wielbasis zelfs 2,93 meter. In deze stand wordt ruimte gecreëerd voor een additionele 50 kWh batterij en profiteren inzittenden van extra beenruimte en bagageruimte. Behalve dat de gecombineerde batterijcapaciteit (totaal 90 kWh) en de binnenruimte bedoeld zijn voor langere reizen, zorgen ook het aangepaste front voor betere aerodynamica. De standaard batterijcapaciteit van 40 kWh is goed voor een bereik van 400 km.

De resterende 10%, als langere afstanden moeten worden afgelegd, kan de MORPHOZ worden voorzien met een zogenoemde 'Travel Extender'-batterij. Als op een speciaal station wordt overgeschakeld naar de Travel-modus, opent een klep in de bodem van de auto en wordt binnen enkele seconden een 50 kWh batterij geïnstalleerd. De MORPHOZ verlaat het station met een 40 + 50 kWh-batterijpakket en een actieradius van 700 km. Eenmaal terug, stopt de gebruiker bij een station om de batterij terug te brengen, waarna de auto terugkeert naar zijn oorspronkelijke 40 kWh-capaciteit.

Het station laadt de batterijen op zodat die altijd klaar zijn voor gebruik. Ook zijn de batterijen geschikt om een laadstation voor elektrische fietsen te voeden, aangrenzende infrastructuur of een gebouw te verlichten en te worden opgeladen met hernieuwbare energiebronnen.

Als de bestuurder de Renault MORPHOZ nadert, reageert de auto met een lichtsignaal waarmee wordt aangegeven dat de bestuurder wordt herkend. Vervolgens is een handgebaar voldoende om de portieren te ontgrendelen. Dankzij de in tegengestelde richting openende portieren en het ontbreken van een B-stijl maken het instappen bovendien extra gemakkelijk. De auto is voorzien van een futuristisch stuurwiel met een 10,2" beeldscherm dat de belangrijkste rij- en veiligheidsinformatie weergeeft. Op verzoek van de bestuurder klapt een breed, L-vormig 'LIVINGSCREEN' beeldscherm uit het dashboard dat fungeert als instrumentenpaneel en multimediascherm. Dat kan zowel in de handmatige als in de autonome rijmodus.

De MORPHOZ beidt ook een 'Share'-modus waarbij de passagiersstoel 180 graden kan draaien om tegenover de passagiers op de achterbank te zitten. De passagiers kunnen vervolgens gebruikmaken van de middenconsole met dwarscompartiment en een groot beeldscherm voor een typisch huiskamergevoel. Als de MORPHOZ overschakelt van de City- naar de Travel-modus schuiven de achterste stoelen automatisch naar achteren om extra beenruimte te creëren. Het is ook mogelijk dat het beeldscherm van de multi-inzetbare middenconsole fungeert als tafeltje tussen de voor- en achterstoelen.

Het Renault MORPHOZ conceptmodel biedt autonome rijfuncties op niveau 3, zoals gedefinieerd door de ingenieurs van de Internationale SAE organisatie. Dit niveau staat ook bekend als 'eyes off - hands off' en maakt het mogelijk om het stuurwiel los te laten en het voertuig zelfstandig te laten rijden in gedefinieerde situaties en op geautoriseerde wegen, zoals op een snelweg of in de file.

Het voertuig is in staat om een veilige afstand tot de voorligger te bewaren, in het midden van de rijbaan te blijven (ook in bochten), van rijbaan te wisselen (zoals inhalen op de snelweg) en zelfstandig in fileverkeer te rijden. De bestuurder moet echter zelf blijven opletten en in staat zijn om het stuurwiel in een oogwenk over te nemen bij potentieel gevaar of als alle sensoren en systemen de weg niet optimaal kunnen 'lezen', bijvoorbeeld bij zeer slechte weersomstandigheden of wegmarkeringen. Daarom zijn het stuurwiel en de bestuurdersstoel ook niet wegklapbaar en draaibaar. Tevens is het verboden om tijdens autonoom rijden op niveau 3 een smartphone of tablet te gebruiken, ondanks het feit dat de auto zelf rijdt en de bestuurder zijn handen en ogen vrij heeft.

De nieuwste versies van de Renault Clio, Captur, Espace, Mégane en Talisman zijn leverbaar met Highway & Traffic Jam Companion waarbij de adaptieve cruise control (met Stop & Go) en rijstrookcentrering worden gecombineerd om autonomie op niveau 2 mogelijk te maken. Zodra de voorschriften en de technologische ontwikkelingen het toelaten om autonomie op niveau 3 op grote schaal toe te passen, worden de modellen van Renault van deze technologie voorzien. Ondertussen zullen rijhulpsystemen zoals Highway & Traffic Jam Companion continu worden verbeterd, met name door verbeterde connectiviteit met andere voertuigen en infrastructuur. Zoals de Renault SYMBIOZ demonstratieauto in 2017 al liet zien, zou Renault dan autonoom niveau 4 op de voertuigen kunnen aanbieden.

MORPHOZ heeft een nieuwe lichtsignatuur die te vinden is op de toekomstige elektrische voertuigen Renault. De LIVINGLIGHTS verlichting is vergroot om zich over de gehele bumper uit te strekken. Tevens verandert de lichtsignatuur als wordt geschakeld tussen City- en Travel-modus.Aan de voorzijde ontbreekt een traditionele grille (er hoeft immers geen radiator gekoeld te worden), terwijl de luchtinlaten in de voorbumper verkleind worden in de Travel-modus voor verbeterde aerodynamica op hogere snelheden.De motorkap bevat twee ventilatieopeningen om de hoofdcomputers van de auto te koelen die bij de elektromotor geplaatst zijn.

De Renault MORPHOZ is uitgerust met digitale buitenspiegels. Traditionele spiegels zijn vervangen door HD-camera's waarvan het beeld getoond wordt op beeldschermen en gebruikt als input voor de kunstmatige intelligentie, die ze combineert met gegevens van sensoren om de bestuurder te waarschuwen voor mogelijk gevaar.

De ontwerpers zijn erin geslaagd het diamanteffect van de 22" wielen gedeeltelijk door te trekken in de wielafdekking voor een vloeiender geheel. De omsloten wielen zorgen voor een betere luchtstroom en dragen bij aan de efficiency van het voertuig. De banden zijn geoptimaliseerd voor minder rolweerstand.

De actieve carrosserie van de Renault MORPHOZ beweegt de achterste zijpanelen enkele centimeters naar buiten, zodat het chassis kan schuiven als geschakeld wordt tussen City- en Travel-modus, zonder onderbreking van de carrosserie.

Het deel achter de zijruiten is symbolisch voor de aanpasbaarheid van de Renault MORPHOZ. In de City-modus is een elegante combinatie van gele en zwarte lijnen zichtbaar. Deze lijnen zijn eigenlijk twee afzonderlijke oppervlakken, die pas goed zichtbaar worden als de auto zich uitstrekt in de Travel-modus. In de City-modus is de bagageruimte van de Renault MORPHOZ iets ingetrokken voor kortere overhangen en om manoeuvreren in krappe ruimtes eenvoudiger te maken. In de Travel-modus neemt de auto een uitgerekte, aerodynamische vorm aan en tijdens de transformatie verschijnt de geëtste naam van de auto op de achterbumper.

De Renault MORPHOZ belichaamt het zogeheten ME/WE-concept waarbij 'iets van mij ook van jou kan zijn'. Hierbij maken privéauto's plaats voor deelauto's die voldoen aan de eisen van het gezin en daarmee ook de behoefte van een tweede of derde auto wegneemt. Volgens dit concept hoeft ook geen grote auto te worden aangeschaft waarbij de extra ruimte slechts incidenteel nodig is.

De deelauto is een gezinsauto, maar die voldoet aan de behoeften van nieuwe gemeenschappen die opgroeien in een wereld met digitale infrastructuren, regeneratieve bronnen en sociaal welzijn. Als een eenheid van individuele mobiliteit die ook het collectieve of gemeenschappelijke welzijn kan dienen, past het bij nieuwe levenspatronen in deze stedelijke gemeenschappen. De deelmogelijkheden van de Renault MORPHOZ staan centraal in deze filosofie. Het conceptmodel anticipeert op het verdwijnen van een contactsleutel in de toekomst. Alles gaat via de smartphone die werkt als digitale sleutel. Dat maakt het eenvoudiger om een voertuig te delen met anderen.

Aan boord van de Renault MORPHOZ genieten de bestuurder en passagiers van een ruime cabine met comfortabele, individuele stoelen en kunstmatige intelligentie (AI) om te voldoen aan de behoeften en wensen. Het doel is om het aantal persoonlijke interacties te maximaliseren om het welzijn te bevorderen. De kunstmatige intelligentie werkt ook aan de buitenzijde van het voertuig en gebruikt sensoren om een naderende bestuurder te herkennen. In dat geval is een bepaald lichtsignaal op de deuren te zien. Als de bestuurder vervolgens naar de auto zwaait, worden de portieren ontgrendeld, de stoel automatisch gepositioneerd en de interieurverlichting aanpast aan de voorkeuren van de bestuurder. Er is ook een 'gastvrije' welkomstgroet te horen.

Door het passagierscompartiment loopt een verhoogde middenconsole die ook fungeert als het brein van de AI. Er is een speciale houder voor de smartphone van de bestuurder die ook kan dienen als belangrijkste gegevensbron van de AI. Indien geautoriseerd zal de AI gegevens en informatie van de smartphone gebruiken om alle taken uit te voeren. De AI geeft de bestuurder informatie over de omgeving met behulp van real-time gegevens van externe sensoren en de beelden van de camera's, met name die van de digitale buitenspiegels. Met verschillende lichtsignalen in de deuren en ruiten wordt gewaarschuwd voor voetgangers of fietsers in de dode hoek.

De kunstmatige intelligentie van de Renault MORPHOZ fungeert als een virtuele, persoonlijke assistent en kan op drie manieren worden opgeroepen: door de beeldschermen console aan te raken, met de hand of met de stem. Je hoeft alleen de 'Hello Renault-app te starten en een vraag te stellen. In de City-modus gebruikt de AI de agenda van de bestuurder om een zo efficiënt mogelijke route uit te stippelen en de tijd tussen twee afspraken of vergaderingen te optimaliseren. In de Travel-modus worden points of interest getoond en wordt onderweg rekening gehouden met de gewenste aankomsttijd en het resterende bereik, net als bij het reisplan voor EV's in de MyRenault-app. In beide gevallen wordt op het beeldscherm van het instrumentenpaneel een 3D-weergave van de reis getoond.

Aan boord van de MORPHOZ hoeven de bestuurder en passagiers het contact met hun digitale leven niet te verliezen. Smartphones worden automatisch gedetecteerd en gebruiker kan dan blijven luisteren naar zijn favoriete muziekbestanden, terwijl die via de luidsprekers in de stoelen te horen zijn. Een thuis geplande reis wordt automatisch opgepikt door het navigatiesysteem, terwijl de bestuurder zelfs de route van het laatste te lopen deel naar de eindbestemming op zijn smartphone ontvangt als de auto geparkeerd is.

De sociale rol van de kunstmatige intelligentie aan boord wordt bewezen door het gedeelde scherm tussen de stoelen op de middenconsole. Dit is waar passagiers bijvoorbeeld door de muziekbibliotheek van een smartphones kunnen scrollen of waar zij videogames kunnen spelen. Met dit scherm kunnen de gebruikers ook het comfort van het passagierscompartiment regelen via de Multi-SENSE instellingen. De kunstmatige intelligentie wacht niet tot de passagiers actie ondernemen voordat zij suggesties doen. Het biedt bijvoorbeeld een reis-afspeellijst die past bij de stemming en voorkeuren van de inzittende.

Het heldere glas met verlichte lijnen in het midden van het futuristische stuurwiel bevat aanraakgevoelige knoppen met haptische feedback. Een daarvan geeft toegang tot de Multi-SENSE instellingen. Het zwevende dashboard strekt zich uit rond het voorste deel van het interieur tot aan de deurpanelen om de inzittenden te omringen. Dankzij het CMF-EV-platform is het dashboard dichter bij de voorruit geplaatst en smaller dan een traditioneel dashboard, wat resulteert extra binnenruimte. Net als bij de conceptauto's TreZor en SYMBIOZ heeft de MORPHOZ een digitaal instrumentenpaneel dat bestaat uit een L-vormig OLED-scherm. Het toont informatie over rijden, navigatie en entertainment over de gehele breedte van 80 cm.

Net als bij de stoelbekleding van de nieuwe Renault ZOE worden ook in het passagierscompartiment van de MORPHOZ gerecycleerde materialen toegepast. Denk aan hout voor het dashboard, kunststof voor de deurpanelen en stof voor de stoelbekleding. Deze gerecyclede materialen zijn geproduceerd door maatschappelijk verantwoorde bedrijven waaronder Aggebo & Henriksen (Denemarken), Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS (Noorwegen) en Plasticiet (Nederland).

