Renault presenteert Kardian

De nieuwe Renault Kardian is de eerste van een compleet productaanbod met een internationale focus en illustreert de nieuwe strategie van het merk voor niet-Europese markten. Het model is ontwikkeld in lijn met de marktverwachtingen, in nauwe samenwerking met teams in landen waar Renault al lang actief is en de teams in het Technocentre. De Kardian komt in eerste instantie in Latijns-Amerika op de markt.

De nieuwe Renault Kardian is een compacte SUV voor het B-segment en waarbij het DNA van Renault centraal staat, zowel qua stijl als uitrusting. De voorzijde wordt gekenmerkt door de nieuwe visuele identiteit van het merk met het Nouvel'R-logo en een nieuwe verlichtingssignatuur.

De Kardian is onmiskenbaar modern en voorzien van zaken die normaal zijn voorbehouden aan hogere voertuigklassen, zoals de 17-inch lichtmetalen wielen, de hoge middelconsole met de 'e-shifter' versnellingshendel en MULTI-SENSE voor het instellen van verschillende rijmodus en de ambient verlichting met keuze uit acht kleuren. Het moderne karakter van de Kardian komt ook tot uiting in de zes airbags en dertien rijhulpsystemen (ADAS), waaronder dodehoekdetectie en een multi-view camerasysteem.

De Kardian maakt ook als eerste gebruik van een nieuw, modulair voertuigplatform van Renault. Dit platform stelt het merk in staat een breed scala aan nieuwe modellen te ontwikkelen voor niet-Europese markten. De Kardian wordt in Latijns-Amerika geïntroduceerd met een 1,0-liter driecilinder turbobenzinemotor (92 kW (125 pk) en 220 Nm), gekoppeld aan een EDC-automaat met dubbele koppeling.

In lijn met de langdurige industriële aanwezigheid van Renault in verschillende regio's over de hele wereld, gaat de productie van de Kardian eerst van start in de Curitiba-fabriek in Brazilië. Dankzij de wendbaarheid en flexibiliteit van de industriële processen van Renault zal de Kardian in een later stadium ook worden gebouwd in de fabriek van Casablanca (SOMACA) in Marokko.