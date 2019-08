Renault organiseert ontwerpwedstrijd

26 augustus 2019 | Renault organiseert 'Design de Auto van de Toekomst'. Heel Nederland wordt uitgedaagd om een zo goed mogelijk idee over de auto van de toekomst te delen, waarna drie finalisten hun toekomstvisie met bijpassend design mogen uitwerken met hulp van een professionele schetser. De finalisten maken bovendien kans op één jaar gratis 100% elektrisch rijden in de nieuwe Renault ZOE.

We staan volgens Renault aan het begin van een nieuw tijdperk op het gebied van mobiliteit. Er zouden ingrijpende wijzigingen op komst zijn, de verstedelijking ontwikkelt zich snel. Renault omarmt deze trends naar eigen zeggen en zoekt naar manieren om mensen op een efficiënte, duurzame en betaalbare wijze te vervoeren. Renault doet dit met een visie: het eenvoudiger maken van het alledaagse leven in 2030 met mobiliteit die 100% elektrisch, verbonden, gedeeld en autonoom is.

Renault is benieuwd hoe men denkt over de auto van de toekomst. Iedereen met een duidelijke visie over de toekomst van mobiliteit in 2030 wordt uitgedaagd om zich op te geven voor de contest 'Design de Auto van de Toekomst'.

Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakkundige jury onder leiding van Laurens van den Acker, Senior Vice President of Corporate Design van Renault. De winnaar wordt tijdens Dutch Design Week (DDW) bekend gemaakt, waarvan Renault voor de tweede keer partner is.

Kijk voor meer informatie over 'Design de Auto van de Toekomst' op; designdeautovandetoekomst.nl