Renault opent nieuwe showroom in Parijs

De opening van "le défilé renault the carwalk" markeert een nieuwe fase van de aanwezigheid van Renault op 'de mooiste laan ter wereld'. In tegenstelling tot andere fabrikanten blijft Renault trouw aan deze locatie midden in het hart van Parijs. Het gebouw is een plek die innovatie, cultuur en mobiliteit combineert en de vernieuwing van Renault weerspiegelt. De opvallende spiraalvormige carwalk in het pand staat symbool voor de visie van Renault op mobiliteit, design en beleving.

Het pand op nummer 53 is historisch: al in 1910 opende Louis Renault hier als eerste autofabrikant een showroom. De locatie is sindsdien meermaals vernieuwd, denk aan Renault Pub in de jaren zestig en Atelier Renault begin deze eeuw. Na drie jaar van verbouwingen voegt "le défilé renault the carwalk" zich in deze traditie als een moderne ontmoetingsplek waarin emotie, technologie en design samenkomen.

Met een oppervlakte van ruim 2.260 m2 is "le défilé renault the carwalk" veel meer dan een showroom. Het is een experimentele ruimte voor toekomstige mobiliteitsoplossingen die bezoekers uitnodigt tot het ontdekken van alle ruimtes van het gebouw. De carwalk - een spiraalvormige hellingbaan van 170 meter - vormt het middelpunt van het gebouw. Rondom de carwalk - de naam is een knipoog naar de catwalk in de wereld van de mode - bevinden zich onder meer The Originals Renault Store, een café-restaurant met terras, de Place des Libertés VIP-zone én ruimtes voor evenementen. De baan heeft een hellingshoek van minder dan 4% en is volledig toegankelijk, ook voor rolstoelgebruikers.

In het pand - hangend aan de bovenste verdieping, die uitkijkt over de Champs-Élysées - bewegen twee grote stalen 'diamanten' door de ruimte. Elk uur komen ze samen en vormen ze het Renault logo in een visueel spektakel. Ook het wanddesign met geometrische diamantvormen sluit visueel aan bij het Renault logo.

Creativiteit centraal bij opening

Bij de opening van "le défilé renault the carwalk" speelt de Renault 4 E-Tech de hoofdrol. Rondom deze auto start MAISON4, een pop-up store en creatieve ruimte waarin Renaults erfgoed en toekomst samenkomen. Het culturele programma is samengesteld in samenwerking met onder meer uitgeverij Gallimard, bioscoop Dulac en platenwinkel Dizonord. Bezoekers kunnen op donderdagen dansen op dj-sets, op vrijdagen films kijken en op zondagen deelnemen aan literaire bijeenkomsten.

Vanaf 7 oktober is "le défilé renault the carwalk" ook te zien in een documentairereeks op CANAL+, waarin in vier afleveringen de geschiedenis van de Champs-Élysées en Renaults aanwezigheid sinds 1910 wordt belicht.