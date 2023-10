Renault opent nieuw simulatiecentrum

Met de opening van een splinternieuw gebouw van 2.300 vierkante meter, dat is gewijd aan digitale simulatie, voorziet Renault Group zijn ontwikkelingsafdeling van een krachtige tool om robuustere ontwerpen te maken en het ontwikkelingsproces van voertuigen van de verschillende merken in de groep te versnellen.

De nauwkeurigheid van de simulaties is zo hoog dat het ook de ontwikkelingskosten van nieuwe modellen aanzienlijk zou verlagen, vooral door de noodzaak van fysieke prototypes te verminderen. Dankzij de integratie van een digitale kopie, de digital twin, speelt simulatie niet alleen een rol tijdens de ontwikkelingsfase van een voertuig, maar gedurende de hele levensduur ervan. Daardoor is het mogelijk om updates en nieuwe functies veilig te ontwikkelen en te testen, zonder dat een fysieke auto nodig is.

Renault Group, ook de maker van de ScaneR-simulatiesoftware, is naar eigen zeggen al meer dan 25 jaar een van de pioniers op het gebied van digitale simulatie voor het virtueel testen van voertuigprestaties, het definiëren van Human Machine Interfaces (HMI's) en hun ergonomie, het goedkeuren van veiligheidsfuncties en het bestuderen van het gedrag en de feedback van de bestuurder. Dit alles gebeurt met behulp van geavanceerde technologieën, zoals virtual reality, waardoor ingenieurs in een virtueel voertuig kunnen stappen zonder daadwerkelijk in een auto te hoeven zitten.

Om bijvoorbeeld te controleren hoe goed de verlichting van onze toekomstige auto's werkt, hoeven ingenieurs niet meer 's nachts de weg op. Simulatoren kunnen nu de omgeving en hoe de koplampen de weg verlichten zeer realistisch nabootsen.

Renault Group heeft expertise opgebouwd en heeft veel realistische digitale simulatoren ontwikkeld. Deze simulatoren zijn met de vooruitgang van technologie steeds geavanceerder geworden en kunnen nu steeds meer factoren meenemen, zoals andere auto's op de weg, de toestand van de weg, het weer, reflecties, enzovoort. Ze kunnen zelfs simuleren hoe het is om in een auto te zitten, inclusief hoe een bestuurder zich voelt (zoals vermoeidheid en stress).

ROADS

Renault Group neemt het voortouw op het gebied van simulatie, door samen met AV Simulation een uitzonderlijke simulator te ontwikkelen, ROADS (Renault Operational Advanced Driving Simulator). ROADS is geplaatst in een aparte ruimte van bijna 1.400 vierkante meter en heeft een hoogte van 12 meter. De koepel is groot genoeg om een compleet voertuig te herbergen en belooft een meeslepende ervaring van 360 graden waarin echte en digitale elementen samen zouden komen.

Gemonteerd op krikken en glijdend op rails van 25 x 25 meter, met 90 ton in beweging en versnellingen van één G op elke as, reproduceert ROADS het dynamische gedrag van elk voertuig onder alle omstandigheden, zoals het soort weg, hoe druk het verkeer is, interacties met andere voertuigen, hoogte, weersomstandigheden, lichtniveau, en meer.

Met ROADS kunnen ingenieurs het gedrag, de prestaties, de veiligheid en de rijhulpmiddelen van voertuigen in elk stadium van de ontwikkeling van het voertuig beoordelen, op een volledig virtuele weg of op een weg die een bestaande weg realistisch nabootst. De mogelijkheden zijn oneindig.

Expertise

Er werken meer dan zeventig ingenieurs in het Immersive Simulation Centre van Renault Group. Sommigen van hen houden zich volledig bezig met de Scenario Factory, een echte scenariofabriek die een echte weg digitaal kan nabootsen, andere volledig denkbeeldige wegen kan creëren en de twee kan combineren. Anderen bouwen de digital twin, die de kenmerken van een voertuig omvat, inclusief hoe het zich gedraagt op de weg, hoe de rijhulpsystemen werken en alle boordsoftware.

De zogeheten 'massive' simulaties die in de cloud worden uitgevoerd, onderwerpen de digitale tweeling vervolgens aan miljoenen wegsituaties om het in alle mogelijke omstandigheden te testen. En omdat menselijke ervaring essentieel is, kunnen echte bestuurders in de ROADS-simulator plaatsnemen achter het stuur van de digitale tweeling, om te bestuderen of het gedrag van het voertuig in ontwikkeling zal voldoen aan de verwachtingen van toekomstige klanten.