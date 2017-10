Renault ontwerper geeft masterclass in Delft

26 oktober 2017 | Laurens van den Acker, Senior Vice President Corporate Design van Renault, gaf vrijdag 20 oktober 2017 een exclusieve Design Masterclass bij de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.

De Nederlandse topdesigner, die zelf afstudeerde aan de TU Delft, kreeg de zaal stil met een meeslepende presentatie over de toekomstvisie van Renault en de bijbehorende uitdagingen op het gebied van design. Ook toonde hij voor het eerst in Nederland de bijzondere Renault SYMBIOZ conceptcar, die deel uitmaakt van een innovatief ecosysteem, bestaande uit een huis en een auto die met elkaar in verbinding staan.

Het evenement werd bezocht door media en TU Delft studenten en was via livestream te volgen. In totaal zijn er 500 personen aanwezig geweest in de TU Delft en nog eens 8000 personen hebben via de livestream de Renault Design Masterclass gevolgd.