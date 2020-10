Renault onthult MEGANE eVISION

15 oktober 2020 | Renault onthult de MEGANE eVISION. Dit model blikt vooruit op een nieuwe generatie elektrische voertuigen op basis van een volledig nieuw modulair platform: CMF-EV. De MEGANE eVISION benut optimaal de mogelijkheden van dit nieuwe platform van de Alliantie. Zo beschikt het dynamische model over een van de dunste batterijen op de markt en over een nieuwe, ultracompacte aandrijflijn die de interieurruimte ten goede komt. Het technische lijnenspel en de lichtsignatuur onderstrepen zijn moderne karakter. Bovendien zal de MEGANE eVISION snel realiteit worden, want de productieversie van deze showcar wordt al in 2021 voorgesteld.

Het seriemodel dat van Mégane eVISION zal worden afgeleid, wordt alleen verkrijgbaar met een elektromotor. Deze nieuwe modelgeneratie zal ook maximaal profiteren van geavanceerde geconnecteerde diensten. Globaal gesproken zal hij geïntegreerd worden in een elektrisch ecosysteem dat eveneens vooruitgang boekt, om niet alleen in te spelen op de behoeften van de gebruikers, maar ook de energietransitie van de maatschappij als geheel te ondersteunen.

Zo zal hij bijdragen aan de ontwikkeling van 'smart charging' (of intelligent laden) om het elektriciteitsnet in evenwicht te brengen en gebruikers te helpen besparen. Dankzij de connectiviteit van de wagen kan de batterij op het juiste moment worden opgeladen, wat overbelasting van het elektriciteitsnet voorkomt en het gebruik van hernieuwbare energie stimuleert. Een andere technologie die nog in ontwikkeling is, is V2G (Vehicule-to-grid), waarmee elke geparkeerde auto die verbonden is met een laadpaal elektriciteit uit zijn batterij kan exporteren naar het elektriciteitsnet.

Het nieuwe moduleerbare CMF-EV-platform, ontwikkeld door Renault-Nissan-Mitsubishi, zal als basis dienen voor de volgende zuiver elektrische wagens van Renault. Het zal bijdragen tot de productie, de ontwikkeling en de optimalisering van de elektrische prestaties van elk nieuw model. Het CMF-EV-platform biedt tal van voordelen in vergelijking met een traditioneel platform voor voertuigen met een interne verbrandingsmotor of een gecombineerd aandrijfgeheel met verbrandings- en elektromotor. Zo heeft hij een kleiner motorcompartiment omdat de onderdelen van een elektromotor nu eenmaal compacter zijn dan die van een diesel- of benzinemotor. In combinatie met de langere wielbasis en de plaatsing van de wielen op de vier hoeken van de wagen is het mogelijk om volume te hergebruiken ten voordele van de interieurruimte en het design.

Dankzij nieuwe technologieën en grotere batterijen biedt het CMF-EV-platform klanten ook de mogelijkheid om het rijbereik van hun toekomstige elektrische wagen te verhogen en tegelijk de oplaadtijd te verkorten. Bovendien staan het dynamisme en rijplezier op een hoger niveau dankzij het herwerkte onderstel en het lagere zwaartepunt, dat mogelijk wordt gemaakt door de batterijen onder de vloer te plaatsen.

Dankzij het CMF-EV-platform zullen de toekomstige elektrische voertuigen van Renault meer moduleerbaarheid en interieurruimte bieden, zonder dat ze daarom hoger of langer hoeven te zijn. Dat bewijst de showcar Mégane eVISION. Zijn beperkte lengte (4,21 meter) vereenvoudigt het stadsverkeer terwijl de inzittenden toch een plaatsaanbod en gebruiksmogelijkheden genieten die niet moeten onderdoen voor wagens uit het C-segment, die traditioneel 15 tot 30 centimeter langer zijn.

De Mégane eVISION beschikt over een ultrafijne batterij van 60 kWh die hem lager en dus aerodynamischer maakt. Dat dringt het elektriciteitsverbruik gevoelig terug. Met zijn DC-lader (tot 130 kW) kan men de batterij bovendien snel opladen.

De showcar Mégane eVISION heeft een volledig nieuw design met bijzonder moderne proporties. Zo erft hij met zijn grote wielen, zijn uitgesproken koetswerkhoogte en zijn robuuste uitstraling bepaalde visuele eigenschappen van SUV's. Zijn compacte afmetingen, zijn erg korte overhangen en zijn grote wielbasis doen hem dan weer dichter aanleunen bij een stadsberline. Het vloeiende dak van Mégane eVISION onderscheidt zich door zijn goudachtige kleur 'Gold', die vanaf de voorruitstijlen in kleurverloop naar achteren loopt en het dak een lichte en zwevende toets geeft. Het benadrukt ook de aerodynamische uitstraling van de auto, die ontstaat door de geprofileerde lijnen van de cabine. De motorkap van de showcar, getooid met twee luchtinlaten, is zowel gewelfd als sterk gebeiteld. Ze draagt bij tot de persoonlijkheid van de wagen. Zijn ononderbroken omlijsting tot in het midden van het radiatorrooster benadrukt de identiteit van het Renault-logo en zet het (net als de bovenzijde) in de verf.

De voorkant van Mégane eVISION oogt erg gebeiteld, wat bijdraagt tot het volumineuze effect. De luchtinlaten zijn geconcentreerd in het onderste deel, terwijl de fijne lichtblokken door een erg visuele 3D-afwerking verbonden zijn met het koetswerk. In het midden licht het Renault-logo op om de elektrische aandrijving van de wagen te benadrukken. De zijdelingse luchthappers onderaan de voorbumper dragen bij tot de aerodynamische efficiëntie van de wagen. Ze creëren een echt luchtgordijn om de luchtstroom naar de wielkasten te verbeteren. Ze hebben dezelfde goudtint als het dak. De achterzijde van Mégane eVISION wordt optisch verbreed met de lichtlijst, die zich over de hele breedte uitstrekt en het Renault-logo omkadert. Deze lichten nemen het dimprincipe van de led-koplampen over, waardoor de lichtsignatuur volume en techniciteit krijgt.

De nieuwe visuele identiteit, 'LIVINGLIGHTS' gedoopt, steunt ook op een animatiespel in deze lijnen. Ze worden doorkruist door een glinsterende golf die van het centrale logo vertrekt en tot aan de uiteinden loopt, alvorens de lichtsignatuur oplicht. Het glinsterende effect wordt nog versterkt doordat de led-lijnen worden opgesplitst in pixels. Zo oogt de animatie krachtiger. Mégane eVISION biedt nog tal van andere lichteffecten om de herkenbare delen van de wagen te benadrukken. Zo wordt de sierstrip op de zijruiten, die doorgaans zwart of verchroomd is, hier verlicht om vanaf de achteruitkijkspiegels een indirecte verlichting te verspreiden, die achteraan verdwijnt. Deze animatie draagt bij tot de grafische signatuur van de auto. Aan de onderzijde van de deurbeschermers onderaan zit een patroon met de vermelding 'E-TECH Electric' als verwijzing naar de batterijen onder de vloer.

Deze dynamische welkomstverlichting beperkt zich niet tot het koetswerk. Door de ruiten heen benadrukt een lichtspel bepaalde elementen van de cockpit. Zo lichten de bovenste randen van het LIVINGSCREEN-scherm op, wat een L-vormig silhouet suggereert. De naam Mégane eVISION verschijnt op het scherm. Toptechnologie en moderniteit lijken ten dienste te staan van de droom en het verlangen.

Deze dynamische welkomstverlichting is des te levendiger omdat ze tijdens de levensduur van de wagen kan evolueren. Ze is namelijk personaliseerbaar met 'FOTA'-technologie ('Firmware Over-The-Air'). Dit systeem om inhoud vanop afstand te updaten en te downloaden, maakt het mogelijk om de boordsoftware te laten evolueren, maar ook om nieuwe personaliseringselementen voor het LIVINGSCREEN-scherm en dus nieuwe animaties voor de startsequenties toe te voegen.

Hoewel de nadruk vooral op de aerodynamische eigenschappen van de toekomstige elektrische Renaults lag, werden ook de laadprestaties geoptimaliseerd. Het CMF-EV-platform introduceert een innovatief systeem voor het thermisch beheer van de batterij dankzij een veel groter temperatuurbereik. Er werd een geoptimaliseerd koelcircuit voor de motor, de batterij en het interieur ontwikkeld. Het Energy Recovery System (ERS) vangt de warmte van de motor op om deze in het interieur te verspreiden, zodat de batterij niet wordt aangesproken en het rijbereik van de wagen niet wordt beïnvloed door koude. De beschikbare energie wordt dus maximaal benut.

De motor van Mégane eVISION is een van de krachtigste motoren uit het Renault-gamma, alle energiebronnen door elkaar genomen. Met zijn vermogen van 160 kW (het equivalent van 217 pk) en zijn koppel van 300 Nm stuwt hij de auto in minder dan 8 seconden van 0 naar 100 km/u. De voertuigen ontwikkeld op basis van het CMF-EV-platform, zullen over een groter rijbereik kunnen beschikken. De nieuwe 60 kWh-batterij en de snellader (gelijkstroomlader tot 130 kW) zullen het toekomstige seriemodel dat wordt afgeleid van de showcar Mégane eVISION in staat stellen om afstanden zoals Parijs-Lyon af te leggen in tijden die vergelijkbaar zijn met die van thermische voertuigen, inclusief pauzes.

