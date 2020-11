Renault onthult geheel nieuwe Kangoo

12 november 2020 | Renault onthult de geheel nieuwe Kangoo en de eveneens geheel nieuwe Express. Om te kunnen voldoen aan alle behoeften van klanten, komen beide modellen als lichte bedrijfswagen en als personenauto op de markt. De vier nieuwe modellen vullen elkaar aan en zijn te koop vanaf de lente van 2021.

De bedrijfswagenversie van de nieuwe Renault Kangoo is gericht op ondernemers. De lichte bedrijfswagen biedt een oplossing op maat en is voorzien van de nieuwste technologie. Met de opvallende innovatie Easy Side Access en Easy Inside Gallery zorgt de nieuwe Kangoo voor een nieuwtje op het gebied van toegang en beladen:

Easy Side Access maakt in- en uitladen veel gemakkelijker, vooral in stadscentra, waar de parkeerruimte vaak beperkt is. Doordat de B-stijl ontbreekt, biedt de nieuwe Kangoo de breedste toegang via de zijkant van de gehele automarkt. De zijopening is 1.416 millimeter breed, het dubbele van de vorige Kangoo. Echter: Easy Side Access kan op de Nederlandse markt niet worden aangeboden, omdat de Kangoo in deze configuratie niet beschikt over een tussenschot waardoor het model niet voldoet aan de fiscale regelgeving gesteld aan bedrijfswagens.

Easy Inside Gallery is een inschuifbare 'verdieping' die het mogelijk maakt om lange voorwerpen hoog in de auto te vervoeren, zodat de laadruimte op de vloer beschikbaar blijft voor andere voorwerpen.

De nieuwe Kangoo valt op door zijn uiterlijk. De voorzijde is volledig nieuw vormgegeven en afgewerkt met een verchroomde sierstrip tussen de grille en de bumper. De flanken en de schouderlijn hebben karakteristieke, gewelfde vormen. De nieuwe Kangoo oogt luxueuzer dan voorheen, met een verfijnde afwerking en verchroomde accenten. Het compleet nieuw ontworpen interieur omvat een horizontaal vormgegeven dashboard met talrijke opbergmogelijkheden De eveneens compleet nieuwe stoelen zijn duurzamer en claimen meer zitcomfort.

De nieuwe bedrijfswagen is optioneel uitgerust met het Renault EASY LINK multimedia- en navigatiesysteem en nieuwe rijhulpsystemen zoals de Rear View Assist, digitale binnenspiegel. Dit nieuwe systeem biedt zicht op de situatie achter de auto in versies met een afgescheiden laadruimte. Andere nieuwe voorzieningen zijn Trailer Swing Assist, Brake Stability Control en AEBS Active Emergency Braking System.

Renault brengt de nieuwe Kangoo op de markt met keuze uit een ongekend aantal uit carrosserie- en motorvarianten. Hij is er in twee lengtematen en met handbediende en automatische transmissies, met benzine- en dieselmotoren én met een elektrische aandrijflijn. De laadcapaciteit varieert van 3,3 tot 3,9 m3 (met Easy Side Access) in de standaardlengte en 4,2 tot 4,9 m3 (met Easy Side Access) in de verlengde versie.

De personenversie van de nieuwe Renault Kangoo is een ruime gezinsauto met riante zitplaatsen voor vijf personen (maar wordt niet op de Nederlandse markt aangeboden). Net als de bedrijfswagenversie heeft de personenversie een nieuw uiterlijk in combinatie met meer comfort, een rijkere uitrusting en nieuwe rijhulpsystemen. Alle bekende modulaire voorzieningen van zijn voorganger zijn behouden.

De nieuwe Renault Express is een bestelwagen. Deze is gericht op ondernemers en bedrijven met een klein tot groot wagenpark. De nieuwe Express spreekt de designtaal van Renault en straalt daarmee moderne robuustheid uit. Het interieur met extra stevige stoelen belooft ook comfort. Er is speciale aandacht besteed aan de opbergruimte en ergonomie. De Express biedt met 48 liter volop bergruimte voor kleine spullen in zijn segment en de laadruimte bedraagt 3,3 m³.

Ook de Express is optioneel uitgerust met het Renault EASY LINK multimedia- en navigatiesysteem en voorzien van assistentiesystemen zoals Rear View Assist, Blind Spot Warning en Front & Rear Park Assist. De nieuwe Express is er ook als MPV, met vijf zitplaatsen en een grote bagageruimte. Deze versie is gericht op ondernemers, vaklui en vertegenwoordigers die hun auto ook voor hun gezin gebruiken.

De nieuwe Express gaat als bestelauto en als personenauto in productie in de Renault fabriek in Tanger, in Marokko. De bestelversie van de Express komt in Europa, de personenversie alleen buiten Europa.

Renault vernieuwt aanbod Talisman

4 november 2020

Renault introduceert 3 nieuwe hybrides

15 oktober 2020

Renault onthult MEGANE eVISION

15 oktober 2020

Renault Master nu ook als Work Edition

9 oktober 2020