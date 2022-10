Renault Kangoo E-Tech nu ook als personenauto

De nieuwe lithium-ion batterij heeft een volledig bruikbare capaciteit van 45 kWh en is opgebouwd uit acht aparte en zo nodig eenvoudig te repareren modules. De Kangoo E-Tech electric heeft een actieradius van 285 km (WLTP).

De Kangoo E-Tech electric wordt aangedreven door een 90 kW sterke elektromotor die direct vanuit stilstand 245 Nm koppel levert, voor een soepel rijgedrag en gemoedsrust in elke situatie. De Eco-modus beperkt de topsnelheid van de auto en maakt optimaal gebruik van de energie om de maximale actieradius te bieden.

Alle aandrijf- en remmodi bieden de bestuurder keuze uit zes mogelijkheden om het comfort of de actieradius te optimaliseren, afhankelijk van hoe hij of zij de auto gebruikt en wat de omstandigheden zijn. De informatie over de gekozen rijmodus, het verbruik van energie en de rijassistentiesystemen is af te lezen op een digitale 10 inch kleurendisplay, die volledig is te configureren naar de wensen van de gebruiker (optioneel).

Om de actieradius van de auto het hele jaar zo groot mogelijk te maken, is de Kangoo E-Tech electric voorzien van een in twee zones gescheiden airconditioning met een warmtepomp. Die verwarmt de lucht in de winter en koelt die in de zomer, volgens het principe van de omkeerbare airconditioners: de verwarming verzamelt calorieën in de buitenlucht en voert die naar binnen, het koelsysteem verwijdert juist calorieën uit de lucht in het interieur en leidt die naar buiten. De effectiviteit van de warmtepomp is optimaal bij temperaturen tussen -15 °C en +15 °C. Behalve voor optimaal comfort zorgt de warmtepomp er ook voor dat de actieradius van de Kangoo E-Tech electric intact blijft, en voegt zelf tot 85 kilometer actieradius toe (WLTP).

Ten slotte is de Kangoo E-Tech electric leverbaar met voorruit-, stuur- en stoelverwarming. Deze opties bieden nog meer comfort terwijl ze slechts een minimale hoeveelheid energie uit de batterij verbruiken.

Om de batterij op te laden biedt de Renault Kangoo E-Tech electric keuze uit twee soorten opladers:

11 kW 3-fase AC-lader (wisselstroom)

22 kW AC-snellader om in tweeënhalf uur van 5% naar 80% op te laden en een 80 kW DC-lader waarmee de actieradius in ongeveer 30 minuten tot 170 km kan worden uitgebreid

Aan een openbaar 11 kW laadpunt is de batterij van de Kangoo E-Tech electric van 15 tot 80% van de maximumcapaciteit op te laden in 2 uur en 40 minuten. Aan een 7,4 kW wallbox is de batterij binnen zes uur op te laden van 15 tot 100%. In combinatie met de 22 kW AC-lader is de batterij voorzien van vloeistofkoeling en een weerstand-verwarmingssysteem. Die houden de batterij op de optimale bedrijfstemperatuur, zodat de actieradius optimaal is en de laadtijd zo kort mogelijk.

Ten slotte zijn voor de Kangoo E-Tech electric via de MyRenault smartphone-app of het Renault Easy Link multimediasysteem in de auto specifieke diensten beschikbaar:

programmeerbaar opladen van de batterij en controle van de batterijstatus op afstand

programmeerbaar voor vertrek verwarmen en koelen van het interieur

weergave van laadpunten langs de route

weergave van de bereikbare bestemmingen met de resterende actieradius

De Renault Kangoo E-Tech electric is leverbaar in drie uitvoeringen: