Renault presenteert Hippie Caviar Motel

Met de Hippie Caviar Motel conceptauto spreekt Renault specifiek de reislustige avonturiers aan. De auto is gebaseerd op de Renault Kangoo E-Tech electric en biedt een actieradius van 285 kilometer (onder voorbehoud van certificering). In 30 minuten opladen is het rijbereik onderweg met 170 kilometer1 uit te breiden. Zo brengt deze behendige alleskunner zijn reizigers moeiteloos van hotspot naar hotspot.

De Hippie Caviar Motel is voorzien van slimme opbergmogelijkheden. Voor sportieve uitrusting is voldoende ruimte, zowel in als aan de buitenzijde van de auto. De conceptauto is niet alleen voorzien van een imperiaal om ski's te vervoeren, maar ook van een gigantisch panoramisch zonnedak. Dankzij de achterbank, die neerklapbaar is en dan een eenpersoonsbed vormt, kun je bijzonder comfortabel genieten van de sterrenhemel.

Natuurlijk laat de Hippie Caviar Motel ook veel voorbeelden zien van de strategie van Renault om de CO2-uitstoot gedurende de gehele levenscyclus van de auto zo beperkt mogelijk te houden. Natuurlijk met de volledig elektrische aandrijving, maar ook bijvoorbeeld de vloer en opbergruimten, die vervaardigd zijn uit gerecylclede banden en kurk.

Renault presenteert de Hippie Caviar Motel op 19 september 2022 tijdens de IAA Transportation-bedrijfsautobeurs in Hannover.