Renault Kangoo is Bestelauto van het jaar 2023

"De Kangoo E-Tech electric scoort de meeste punten op het gebied van functionaliteit en compleetheid van het programma. De auto wordt gezien als een innovatieve mededinger met een breed modellenprogramma. Renault maakt daarnaast met de Refactory-activiteiten indruk op het gebied van duurzaamheid. Voor fleetowners is het bovendien belangrijk dat de organisatie van Renault als stabiel wordt ervaren. Dat is in deze wereld haast verfrissend om te zien. Tevens wordt de Renault Kangoo E-Tech electric geroemd om zijn aantrekkelijke prijsstelling in zijn segment, waardoor het model voor een grote groep bereikbaar is", luidt het juryoordeel van de 'Bestelauto van het Jaar 2023'-verkiezing.

"Dat onze nieuwe Renault Kangoo E-Tech electric is uitgeroepen tot 'Bestelauto van het Jaar' maakt ons en het dealernetwerk bijzonder trots. Het is een geweldige prijs om te winnen en een beloning voor alle inspanningen die zijn gedaan om een bedrijfswagen en netwerk te ontwikkelen die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en waarvan de unieke innovaties het dagelijkse leven van onze klanten prettiger maken. Zeker gezien de verwachting voor 2023, waarin één op de drie verkochte Renault modellen een bedrijfswagen zal zijn en waarvan één op de vier 100% elektrisch is. Nadat de Renault Kangoo met een verbrandingsmotor eerder al werd verkozen tot 'International Van of the Year 2022', is deze prijs nu de nieuwste erkenning van de 120 jaar innovatie en kennis van Renault op het gebied van bedrijfswagens", aldus Ted Boers, Sales Director Renault Group Nederland.

Mede dankzij de batterij die onder de vloer is gemonteerd, is de laadcapaciteit van de Kangoo E-Tech electric ongewijzigd. Zo biedt de lengtevariant L1 een laadinhoud van 3,9 m3 en een laadvermogen van ruim 500 kg. Bij de verlengde L2 is dat 4,9 m3 en 700 kg. Tevens komt de inzetbaarheid als bedrijfswagen extra tot uiting in het standaard trekgewicht van 1.500 kg. Verder was het in- en uitladen nog nooit zo eenvoudig dankzij de 'Open Sesame by Renault' ; de zijdelingse laadopening van liefst 1,45 meter breed.

De Renault Kangoo E-Tech electric wordt aangedreven door een elektromotor met 90 kW vermogen en 245 Nm koppel. De nieuw ontwikkelde lithium-ion batterij met een capaciteit van 45 kWh is goed voor een theoretische actieradius tot 300 km (WLTP), terwijl met de 22 kW boordlader in combinatie met 80 kW DC-snellader, 170 km in 30 minuten kan worden bijgeladen.