Albert Heijn test Renault Kangoo E-Tech

De Renault Kangoo E-Tech electric die bij Albert Heijn de testfase doorloopt, is voorzien van een op maat gemaakte configuratie die is verzorgd door Veth Automotive en Karhof Carrosserieën. De Kangoo is uitgerust als Platform Cabine L2 met een gesloten opbouw en is volledig ingericht op de behoeften van de bezorgdienst van Albert Heijn.

Eén van de functionaliteiten van de aangepaste Kangoo E-Tech electric is de mogelijkheid voor de bezorger om náást het voertuig plaats te nemen tijdens het uitladen van de bestellingen in plaats van erachter. Dit draagt niet alleen bij aan de efficiëntie van het bezorgproces, maar verhoogt ook de veiligheid voor de bezorger. Bovendien zorgen geïntegreerde LED-lampen ervoor dat de bezorger goed zichtbaar is voor ander verkeer tijdens het uitladen.

Albert Heijn test de compacte Kangoo E-Tech electric in Leiden, dat met zijn smalle straten in het centrum een ideale proeftuin is. Naast de bescheiden afmetingen biedt de bestelwagen nog een belangrijk voordeel voor de supermarkt: zijn volledig elektrische aandrijving. Dankzij de elektrische Kangoo is Albert Heijn in staat om emissievrij te bezorgen.

De Kangoo E-Tech electric is een bedrijfswagen die dankzij een laadvolume tot 3,9 m3, een laadvermogen meer dan 500 kg, 1.500 kg geremd trekvermogen en een theoretische actieradius tot 314 km (WLTP) toereikend is voor de meeste bedrijfsactiviteiten in stedelijke omgevingen. De Bestelauto van het Jaar 2023 is nu tevens leverbaar als L2-versie die 4,9 m3 laadvolume, 800 kg laadvermogen, 1.500 kg geremd trekvermogen en een theoretische actieradius tot 305 km (WLTP) biedt. De Kangoo E-Tech electric is bovendien te bestellen met dubbele cabine en kan naar wens met opbouw naar keuze geleverd worden.