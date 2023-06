Verlengde Renault Kangoo nu bestelbaar

Om te voldoen aan de behoeften van een brede groep bedrijfswagenklanten is de Renault Kangoo (L1 en L2) leverbaar met keuze uit drie typen aandrijving. Er zijn benzine- en dieselmotoren beschikbaar met vermogens uiteenlopend van 95 pk (70 kW) tot 130 pk (95 kW), desgewenst in combinatie met de automatische EDC-transmissie. Daarnaast is de Renault Kangoo beschikbaar als E-Tech electric met 100% elektrische aandrijving.

De Renault Kangoo E-Tech electric wordt aangedreven door een elektromotor met 122 pk (90 kW) en 245 Nm. De 45 kWh-batterij is in de L2-versie goed voor een actieradius tot 305 kilometer (WLTP), wat een fractie minder is dan bij de L1. Met de standaard 11 kW-boordlader duurt het circa 3 uur en 50 minuten om de batterij van 15 tot 100% op te laden bij een AC-laadpunt. Optioneel is de Kangoo E-Tech electric leverbaar met een 22 kW AC-boordlader en een DC-snellaadvermogen tot 80 kW, waarmee bij een snellaadstation in 30 minuten tot 170 kilometer aan rijbereik is bij te laden.

Mede dankzij de batterij die onder de vloer is gemonteerd, zijn de specificaties ten aanzien van laadvolume, laadvermogen en trekgewicht bij de Kangoo E-Tech electric ongewijzigd ten opzichte van de versies met een verbrandingsmotor.

De prijzen van de Renault Kangoo L2 beginnen bij € 20.970 excl. BTW/BPM voor de 95 pk (70 kW) sterke dieselversie. Daarmee bedraagt de meerprijs van de L2 € 1.400 excl. BTW ten opzichte van de L1. De levering van de Renault Kangoo L2 start dit jaar nog.