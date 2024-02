Renault Symbioz

Renault kondigt Symbioz aan

8 februari 2024 - Renault kondigt de Symbioz aan. Symbioz klinkt als het Franse 'symbiose' en is afgeleid van 'symbiosis', wat 'samenleven' betekent in het oud Grieks. Het is een waarde die geworteld is in het DNA van Renault, want het bouwt naar eigen zeggen "auto's om mee te leven, voor het leven". Bovendien is de nieuwe modelnaam gemakkelijk te begrijpen voor een breed publiek. Het is bekend in verschillende talen, zoals 'symbiose' in het Engels, 'simbiose' in het Spaans en 'simbiosi' in het Italiaans.