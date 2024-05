Renault Symbioz nu te bestellen

De Symbioz biedt de nieuwste technologie van Renault, zoals het openR Link-multimediasysteem met geïntegreerde Google-diensten en het Solarbay panoramadak. De uitvoering Iconic biedt 29 rijhulpsystemen van de nieuwste generatie, voor extra veiligheid en rijcomfort. De Symbioz is bovendien praktisch met zijn bagageruimte van maximaal 624 liter met de achterbank omhoog. Tevens is de achterbank over een lengte van 16 centimeter verschuifbaar en ontstaat er een vlakke laadvloer als de achterbank volledig is neergeklapt.

Met een gewicht onder de 1.500 kg is de Renault Symbioz relatief licht. In combinatie met zijn E-Tech full hybrid 145-aandrijflijn laat de Symbioz een gemiddeld theoretisch verbruik van 4,7 l/100 km (WLTP) noteren, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 105 g/km.

De nieuwe Renault Symbioz is nu te bestellen voor prijzen vanaf € 36.490. Deze prijs geldt voor de uitvoering Techno. De orderboeken van de instapversie evolution openen in een later stadium. De nieuwe Renault Symbioz staat na de zomer bij de Renault dealer in de showroom.