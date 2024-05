Renault introduceert Symbioz

De Symbioz is gebaseerd op een verlengde versie van het CMF-B-platform, datook wordt gebruikt door de Clio en Captur (B-segment) en de Arkana (C-segment).De sculpturale voor- en achterzijde van de Renault Symbioz omlijsten als hetware de eenvoudige lijnen van het zijaanzicht. De scherpe hoeken van de voor-en achterspatborden vangen het licht en zorgen samen met de gefacetteerdevormen voor een eigen uitstraling. Het nieuwe Renault logo komt terug in velevormen. Het logo is centraal op de grille in volledigheid te zien en komt inverticaal opgesplitste vorm verticaal terug in de lichtsignatuur en in hetgrafische patroon van de grille.

Grote, 19-inch lichtmetalen wielen voor de uitvoeringen esprit Alpine eniconic maken het design van de Renault Symbioz compleet. Alle leverbare wielen(18- en 19-inch) zijn nieuw ontworpen en exclusief voor de Symbioz. De scherpelijnen zorgen voor een dynamisch grafisch effect.

De taps toelopende koplampen geven de auto een doordringende blik. Eenzwarte strip tussen de lichtunits geeft de voorzijde een ingetogen uitstraling,terwijl de auto er ook breder door lijkt. De zwarte strip weerspiegelt decarrosseriekleurige strip eronder, inclusief het patroon van de strips.

Zeven kleuren

De Renault Sybioz wordt geleverd met keuze uit zeven carrosseriekleuren,waaronder de levendige nieuwe tint bleu mercure. Het iconische rouge flamme isde standaardkleur in de configurator en daarnaast is er keuze uit blancnacré, gris cassiopée, noir étoilé, gris rafale enbleu iron.

Interieur

De Renault Symbioz deelt zijn dashboardstructuur met die van de nieuweCaptur. De iconic-uitvoering heeft een modelspecifieke afwerking met moderne enverfijnde materialen. Het bovenste deel is bij de uitvoering techno uitgevoerdmet een speciale, zacht aanvoelende lak. Bij de esprit Alpine heeft hetdashboard een blauw, verlopend patroon. Bij de iconic is dit patroon uitgevoerdin geborsteld aluminium. Het onderste deel van het dashboard is bij de espritAlpine bekleed met een sportieve hightech stof en generfd synthetisch leder(TEP), bij de iconic doorgestikt.

De drie uitrustingsniveaus hebben hun eigen, specifieke bekleding. Daarmeevormen ze verschillende persoonlijkheden, die aansluiten op het profiel van dedoelgroep. Bij de techno zijn de stoelen bekleed met een dikke stof en eensubtiel geborduurd logo en gele stiksels in combinatie met gele en grijzebiezen. Aanvullend op de andere designkenmerken van de esprit Alpine is datmodel voorzien van blauwe stiksels en TEP-portierpanelen met reliëf. Dearmsteunen en zittingen zijn bekleed met dezelfde sportieve hightech stof alsde portierpanelen en het dashboard.

Tot slot zijn de stoelen van de iconic bekleed met een wijdmazige stof, dieis geïnspireerd op de wereld van premium sportartikelen. Op derugleuningen is een fragment van een groot logo te zien, met goudkleurigestiksels en biezen. Dit alles geeft de iconic een verfijnde en moderneuitstraling, die ver af staat van traditionele auto-interieurs.

Modulair

De achterbank is over 16 cm verschuifbaar. Daardoor hebben de passagiersachterin tot 221 mm knieruimte, terwijl de bagageruimte dan nog steeds eeninhoud heeft van 492 liter. Met de achterbank geheel naar voren biedt debagageruimte een inhoud van 624 liter. Met de achterbank volledig neergeklapt,in een 60:40-verhouding, ontstaat tot 1.582 liter bagageruimte.

In het interieur biedt de Symbioz nog eens 24,7 liter opbergruimte,waaronder alleen al 7 liter in het handschoenenkastje. Op gebied van opladen enconnectiviteit zijn voorin twee USB-C-aansluitingen beschikbaar en nog eenstwee achterin. Alle uitvoeringen zijn standaard voorzien van een inductieladervoor de smartphone.

openR link

Vanaf de uitvoering techno is de Renault Symbioz voorzien van het openR linkmultimediasysteem met geïntegreerde Google-diensten, gebaseerd op AndroidAutomotive 12.

Dankzij de Google-functies kan openR link suggesties doen voor de navigatieof de interieurambiances op basis van de gewoontes van de bestuurder. Hetsysteem biedt ook Android Auto en Apple CarPlay, beide zowel draadloos als viaeen kabel. Het centrale, verticale 10,4-inch touchscreen (voor alleuitvoeringen) biedt de inzittenden optimale toegang tot een wereld van contenten diensten. Een tweede 10,3-inch scherm voor de bestuurder voorziet in allevoor het rijden relevante informatie.

Sommige apps zijn speciaal ontwikkeld of aangepast voor Renault. Dat zijnbijvoorbeeld Waze, Amazon Music, Spotify, YouTube, Fireplace, L'Equipe pourRenault (Franstalige app), Vivaldi, Radio Player for Renault, Easypark.

Harman Kardon audiosysteem

Het optionele Harman Kardon hifi-systeem bestaat uit negen speakers(waaronder twee tweeters en twee woofers voorin en een subwoofer in debagageruimte). Dit audiosysteem is tot stand gekomen in samenwerking metJean-Michel Jarre. Deze artiest, componist en auteur is een pionier op hetgebied van elektronische muziek en heeft een passie voor technologie. Er zijnvijf programma's om het geluid af te stemmen op de juiste muzieksoort: Studio,Podcast, Concept, Immersion en Club.

Instelbare interieursfeer

De MULTI-SENSE-instellingen maken het mogelijk om verschillende aspecten vande auto naar wens in te stellen. Dat zijn zowel technische zaken (zoals hetstuurgevoel) als zaken die invloed hebben op de sfeer aan boord, zoals dedashboardverlichting. De instellingen zijn toegankelijk via het touchscreen ofvia een knop op het stuurwiel.

Voor het digitale instrumentarium is er keuze uit vier weergaven, vijfwidgets (interactieve apps of tegels) en acht verlichtingskleuren. Daarnaast iser keuze uit 48 kleuren voor de 'Living Lights' led-sfeerverlichting op hetdashboard en de portierpanelen. Voor een ontspannen sfeer wordt de verlichtingiedere dertig minuten automatisch aangepast aan het 24-uurs dagritme en hettijdstip (koele kleuren overdag, warme kleuren in de nacht).

E-Tech full hybrid-aandrijflijn

De Renault Symbioz is standaard voorzien van de E-Tech full hybrid145-aandrijflijn. De hybride-architectuur combineert twee elektromotoren (een35 kW elektromotor en een 18 kW hoogvoltage starter-generator) met een 69 kW(94 pk) 1,6-liter viercilinder benzinemotor, gekoppeld aan een intelligentetransmissie zonder koppeling en een 1,2 kWh batterij.

De transmissie heeft vier versnellingen voor de benzinemotor en twee voor deelektromotor. Daarmee kan de E-Tech full hybrid 145-aandrijflijn deaandrijfkrachten van de benzine- en elektromotor op veertien verschillendemanieren combineren voor efficiëntie.

Predictive Hybrid Driving

De Renault Symbioz is ook voorzien van Predictive Hybrid Driving, eenfunctie die helpt om maximaal gebruik te maken van de elektrische aandrijvingen zo het brandstofverbruik te beperken. Op basis van data van het verbondenGoogle Maps houdt de functie rekening met de topografie (hellingen, afdalingen,etc.), de reistijd en de verkeersdrukte. Het batterijmanagement verwerkt dezedata vooraf, zodat de elektrische energie tijdens de reis optimaal kan wordeningezet. Na afloop van de rit is een samenvatting beschikbaar in de vorm vaneen staafdiagram met gedetailleerde informatie over het verbruik en de afstanddie volledig elektrisch is afgelegd.