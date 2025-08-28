Renault kondigt 6e generatie Clio aan

In de eerste helft van 2025 was de Renault Clio met 130.500 verkochte exemplaren de bestverkochte auto van Europa. De Clio is al sinds 1990 een vaste waarde in het aanbod van Renault. De nieuwe, zesde generatie van het model luidt nu een nieuw tijdperk in.

Van dinsdag 9 tot en met zondag 14 september is de nieuwe Renault Clio te bewonderen op de Odeonsplatz in het centrum van München, als onderdeel van het IAA Open Space-evenement. Daar staat de nieuwe Clio opgesteld samen met de Renault 5 E-Tech electric en de Renault 4 E-Tech electric.

Behalve de nieuwe Clio, de Renault 5 E-Tech electric en de Renault 4 E-Tech electric zijn op het plein nóg twee modellen te zien die de toekomst van Renault illustreren: Renault Emblème, een conceptauto voor gezinnen én een rijdend laboratorium voor mobiliteit met een lage COâ''-uitstoot; Renault 5 Turbo 3E, de allereerste elektrische 'mini-supercar'.

De Renault stand biedt onder meer een vinylbar van de nieuwste generatie, waar bezoekers kunnen kiezen uit 120 platen. Verder is The Originals Renault Store aanwezig, waar Renault de merchandisinglijn rond de nieuwe Clio presenteert.