Renault introducert Trafic E-Tech

In de bestelversie L1 biedt de Trafic 5,1 m3 laadvolume van bij een lengte van 4,87 meter en een breedte van 1,92 meter. De L2-bestelversie biedt 5,8 m3 laadvolume en is 5,27 meter lang, met een 40 centimeter langere wielbasis. De hoogte van de carrosserie is gereduceerd tot 1,90 meter, zodat toegang tot alle parkeergarages mogelijk is. De grote zij- en achterdeuren maken het eenvoudig om Europallets te laden.

Vormgeving

De vormgeving van de Renault Trafic Van E-Tech electric is modern en kenmerkt zich door de korte overhang vóór, de royale wielbasis en de aerodynamische carrosserie. De horizontale lichtstrip aan de voorzijde oogt geavanceerd en benadrukt de merkidentiteit. Die wordt versterkt door het van achter verlichte logo en de lichtstrips naar de dagrijverlichting.

Die lichtstrip trekt direct de aandacht en maakt de voorzijde optisch breder. De koplampunits eronder zijn juist ingetogen vormgegeven. Het futuristische karakter komt ook tot uiting in de vizierachtige voorruit, die één geheel lijkt te vormen met de zijruiten.

De Renault Trafic Van E-Tech electric heeft uitgebalanceerde proporties en een krachtige uitstraling, mede door de afwisseling van carrosseriekleur en zwarte accenten. Aan de voorzijde bijvoorbeeld lijkt het deel in carrosseriekleur te zweven tussen twee zwarte elementen: de lichtstrip en de bumper, die voor een groot deel afgewerkt is in zwart met een reliëf. Elk onderdeel is zorgvuldig vormgegeven voor een strak uiterlijk. De onderbumper is voorzien van een lasermotief dat lijkt op dat van de Renault Scenic E-Tech electric. De aandacht voor detail is kenmerkend voor de nieuwe designtaal van Renault.

Aan de zijkant benadrukt de carrosseriebescherming in zwart generfd kunststof het robuuste karakter van de Trafic en zijn geschiktheid voor de uitdagingen van zakelijk gebruik. Tegelijk accentueert het lasermotief ook de aandacht voor design. De opvallend vormgegeven taillelijn is een dynamisch element in de flanken. De ogenschijnlijk willekeurige onderbrekingen in het lijnenspel suggereren beweging en energie, ook wanneer de auto stilstaat.

Het aerodynamische element aan de bovenrand van de achterzijde is uitgevoerd in hetzelfde zwarte kunststof, met hetzelfde reliëf en motief als het onderste deel van de achterbumper. De Trafic Van E-Tech electric is de eerste bedrijfswagen van Renault met een eigen lichtsignatuur aan de achterzijde. Die bestaat uit een dubbele verticale lichtlijn aan weerszijden van de asymmetrische achterdeuren en heeft een driedimensionale vorm. De conventionele verlichtingsfuncties zijn ondergebracht in een aparte, eveneens in reliëf uitgevoerde lichtunit onder de signatuurverlichting.

Net als op de personenauto's van Renault is het logo rechtstreeks op het plaatwerk van de Trafic geplaatst, op de rechterachterdeur. De Trafic-badge aan de linkerkant toont het nieuwe lettertype dat Renault hanteert voor zijn bedrijfswagens.

Cockpit

De 'cockpit' van de Renault Trafic Van E-Tech electric is het resultaat van de nieuwe benadering van het design. Het robuuste, buisvormige dashboard strekt zich uit over de volledige breedte van de cabine. De buisvorm is tijdloos. Het geheel oogt modern dankzij twee schermen: een 10-inch Driver Display en een centraal geplaatst 12-inchscherm dat naar de bestuurder is gericht.

De stoelen zijn bekleed met een mix van Zeta jeans en grijze stof. De grijze delen zijn afgewerkt met geel stiksel, de delen in jeans met wit stiksel.

Opbergmogelijkheden zijn voor zakelijk rijders een belangrijk aspect van het gebruiksgemak. De Trafic Van E-Tech electric speelt daarop in met een reeks slimme en ruime bergvakken. Behalve een afsluitbaar dashboardkastje zijn er diverse open, maar goed afgebakende vakken: drie bekerhouders en een documentenhouder onder het centrale beeldscherm, drie vakken achter het Driver Display, twee kleine bergvakken aan weerszijden van het stuur, een diep vak onder de 'buis' aan passagierszijde en bergruimte op twee niveaus in de portieren - bovenin voor kleinere items, onderin voor grotere objecten als flessen. Achter het dashboard, tussen de buisconstructie en de onderzijde van de voorruit, bevindt zich een royaal bergvak dat geschikt is voor uiteenlopende items, zoals een notitieblok, een tablet of zelfs een jas. Dit vak is zichtbaar van zowel binnen als buiten en bestaat voor 50% uit plantaardige vezels. Dat onderstreept het duurzame karakter van de elektrische Trafic.

Eco-design

Ook bij de ontwikkeling van de Trafic Van E-Tech electric heeft Renault sterk ingezet op eco-design. Renault streeft ernaar dat meer dan 23% van de gebruikte materialen gerecycled is (inclusief de batterij), een percentage dat vergelijkbaar is met dat van het op dit vlak best presterende elektrische model van het merk - de Renault 4 E-Tech electric met 26%. Dit streven sluit aan bij de strategie van Renault Group om in 2030 gemiddeld 33% gerecyclede materialen (naar gewicht) in zijn auto's te gebruiken.

Wat kunststoffen betreft, bevat de Trafic meer dan 15% gerecycled plastic (> 40 kg). De stoelbekleding bestaat voor 50% uit gerecycled Twi-jeans.

Twee batterijopties

Voor maximale flexibiliteit biedt Renault voor de Trafic Van E-Tech electric keuze uit twee batterijen: urban range en long range. Voor wie veel rijdt, biedt de long range NMC-batterij (nikkel-mangaan-kobalt) de hoogste energiedichtheid en een actieradius van circa 450 km WLTP. Deze batterij is er vanaf de marktintroductie van de Trafic Van E-Tech electric.

Voor zakelijk rijders die vooral binnen de stad blijven, is er de urban range-LFP-batterij (lithium-ijzerfosfaat), waarin geen schaarse metalen als kobalt of nikkel zijn verwerkt. Deze versie is er voor een concurrerende prijs en heeft een actieradius van bijna 350 km WLTP. Deze batterij komt later beschikbaar.

Alle batterijcellen worden geproduceerd in Europa en de assemblage van de batterijen vindt plaats in Frankrijk, in de fabriek in Sandouville.

Behalve de actieradius ondersteunen de batterijen ook de nieuwe 800-volt snellaadtechnologie. Dit is een primeur voor Renault en vergemakkelijkt de dagelijkse planning van zakelijk gebruikers. Via een DC-snellaadpunt laadt de batterij onder ideale omstandigheden in ongeveer 20 minuten op van 15 tot 80%, wat goed is voor 260 km extra actieradius.

Elektromotor van de nieuwe generatie

Met een vermogen van 150 kW en een koppel van 345 Nm is de nieuwe, in Europa ontwikkelde elektromotor relatief efficiënt. Met de krachtige elektromotor en het robuuste platform kan de Trafic Van E-Tech electric een aanhanger van 2 ton trekken en 1,25 ton lading vervoeren (onder voorbehoud van homologatie).

V2g-functionaliteit

De Renault Trafic Van E-Tech electric biedt standaard Vehicle-to-Load (V2L) en Vehicle-to-Grid (V2G). Dat betekent dat de berijder via een laadaansluiting in de cabine of via een adapter externe apparaten, zoals gereedschap of een laptop, van stroom kan voorzien en opladen (V2L - van auto naar elektrisch apparaat). Dankzij de bidirectionele lader kan de berijder ook energie uit de batterij terugleveren aan het elektriciteitsnet (V2G).

Software Defined Vehicle

De SDV, ofwel Software Defined Vehicle, is een technologische ontwikkeling. Software speelde in oudere voertuigen slechts een aanvullende rol die beperkt was tot enkele functies. Nu is software het centrale element van het volledige voertuig. De tientallen computers in oudere auto's zijn in een SDV vervangen door één extreem krachtige centrale computer. Deze gecentraliseerde softwarearchitectuur kan gedurende de hele levensduur van de auto worden geüpdatet, net als die van een smartphone of een laptop.

Het nieuwe CAR OS (Car Operating System) is ontwikkeld door Ampere en draait op Android Automotive OS. Dit maakt het systeem eenvoudig in het gebruik en compatibel met een breed scala bestaande én toekomstige applicaties. De centrale software is verbonden met de cloud en kan op afstand en realtime worden geüpdatet.

Zakelijk gebruikers kunnen hun auto tijdens de gehele gebruiksperiode voorzien van nieuwe of verbeterde functies, op dezelfde manier als met een telefoon of laptop. Er kunnen gepersonaliseerde updates worden aangeboden, afgestemd op het werkelijke gebruik en de rijgewoonten van de bestuurder.

Zo komt het openR evo-multimediasysteem met Google built-in beschikbaar als functie op aanvraag. Die kan na aankoop van de auto op elk gewenst moment op afstand worden toegevoegd via FOTA (Firmware Over The Air). Klanten kunnen via het netwerk van Renault ook extra opties laten installeren, zoals een 360°-camera of automatische airconditioning.

Dankzij SDV-technologie kan het computer-ecosysteem van het bedrijf rechtstreeks worden geïntegreerd in het multimediasysteem van de Trafic. Dit opent de weg naar geavanceerde digitale configuraties. Door professionele tools centraal te stellen in de rijervaring, sluit het systeem optimaal aan op de specifieke behoeften van zakelijk gebruikers.

Bedrijven die werken met een eigen computersysteem - bijvoorbeeld voor bezorgdiensten - kunnen hun systemen integreren in het multimediasysteem van de Trafic Van E-Tech electric. Op die manier kunnen zij realtime informatie versturen (zoals tijdschema's, routes, contactgegevens en opmerkingen) naar de chauffeurs die onderweg zijn.