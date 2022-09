Renault introduceert Originals Services

Een van de beschikbare diensten op het nieuwe platform is de mogelijkheid tot het bestellen van attesten en certificaten voor klassieke Renault modellen. Eigenaren van een Renault of Alpine die dertig jaar of ouder is, profiteren van een vereenvoudigde serviceaanvraag (in vier stappen) voor een registratiebewijs met vermelding van gebruik als klassiek model of een productie- of ouderdomsbepaling. Op de website zijn ook antwoorden op veel gestelde vragen van oldtimerverzamelaars te vinden.

Verzamelaars kunnen vanaf nu online aanvragen indienen voor:

Een Frans attest voor het aanvragen van een kentekenbewijs met vermelding 'klassieke auto' van het Franse Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) of voor een apk-keuring in Frankrijk, zelfs zonder kentekenbewijs.

Een internationaal attest voor het verkrijgen van een officieel Renault document dat het model, de leeftijd en de belangrijkste kenmerken van de oldtimer vastlegt en dat voor alle doeleinden aan de bevoegde autoriteiten kan worden voorgelegd.

Een productie- en dateringscertificaat dat een officieel Renault document bevat met de productiedatum van het model en informatie uit het productiedossier.

"Of ze nu zeldzaam of populair zijn, klassieke auto's vereisen zeer specifieke procedures. Voor verzamelaars zijn deze stappen vaak lang en ingewikkeld. We wilden dat de passie voor onze klassieke modellen niet langer hand in hand gaan met onnodige complicaties. Precies dat hebben we gedaan! Met de Originals Renault Services zijn de stappen eenvoudig en gebeuren ze snel", benadrukt Hugues Porton, directeur van Renault Classic.

Tegen het einde van het jaar en gedurende 2023 zullen geleidelijk nieuwe secties en exclusieve services aan het platform worden toegevoegd, zodat verzamelaars het meeste uit hun klassieker kunnen halen.