Renault introduceert Niagara

Niagara is het eerste model binnen het futuREady-productoffensief. Renault wil tot 2030 veertien nieuwe modellen buiten Europa introduceren. Het doel is dat tegen die tijd de helft van de wereldwijde verkoop buiten Europa wordt gerealiseerd. Tegelijkertijd moet het aandeel elektrische en hybride aandrijflijnen binnen het internationale aanbod groeien tot 50%.

Samen met de Kardian en de Boreal maakt de Niagara deel uit van de vernieuwing van het internationale modellenaanbod van Renault. De pick-up staat op het speciaal ontwikkelde RGMP-platform. Dit platform is voorbereid op een hybride aandrijflijn die op een later moment beschikbaar komt. Brazilië, Argentinië en Colombia zijn de belangrijkste markten voor de Niagara. Daarna volgt export naar andere landen in Latijns-Amerika.

Van werkpaard naar pick-up

Pick-ups worden in Latijns-Amerika steeds vaker ook als personenauto gebruikt. Daardoor neemt de vraag toe naar comfort, technologie en een hogere kwaliteitsbeleving, zonder concessies aan laadvermogen of terreincapaciteiten. De Niagara speelt daarop in met een ontwerp dat de klassieke eigenschappen van een pick-up combineert met elementen van een SUV. De hoge motorkap, rechtopstaande grille en sterk geprononceerde wielkasten zorgen voor een robuuste uitstraling. Midden in de zwarte grille staat de naam Renault in gepixelde chroomafwerking. De full-LED-koplampen beschikken over een welkomstanimatie en een unieke dagrijverlichting-lichtsignatuur. De onderste bumperpartij met LED-mistlampen en bodembescherming benadrukt het offroadkarakter.

De Niagara is 4,94 meter lang; de 4x2-uitvoering meet 4,91 meter. De hoogte bedraagt 1,72 meter. Afhankelijk van de uitvoering zijn 17- of 18-inch wielen leverbaar. De cabine en laadbak vormen visueel één geheel. De achterportiergrepen zijn geïntegreerd in de achterste dakstijl. De modelnaam Niagara is in het metaal van de achterklep geperst. Dakrails en een optionele rolbeugel vergroten de mogelijkheden om grote voorwerpen mee te nemen en vast te zetten.

Interieur

Het dashboard heeft een horizontale vormgeving en bundelt de belangrijkste informatie rond de bestuurder. Het multimediasysteem beschikt over een 10,1-inch beeldscherm. Daar komt een 10,2-inch digitaal instrumentenpaneel bij. Dankzij een elektronische e-shifter ontstaat er meer ruimte op de middenconsole, waar ook een draadloze oplader voor smartphones is geplaatst.

Afhankelijk van de uitvoering beschikt de Niagara over een bekleed dashboard en zwarte accenten rond onder meer de ventilatieopeningen en portieren. LED-sfeerverlichting is instelbaar in maximaal 48 kleuren. Elektrisch verstelbare voorstoelen zijn leverbaar, terwijl inzittenden achterin profiteren van de grootste knieruimte in het segment (200 mm). De 25 graden kantelbare achterbank is bovendien een primeur in deze klasse. De bekleding bestaat afhankelijk van de uitvoering uit stof met sierstiksels en borduursels of TEP. Achter de tweede zitrij bevindt zich bovendien een afgesloten opbergruimte van 36 liter, toegankelijk door de achterbank neer te klappen.

Nieuw connectiviteitsaanbod en Gemini

De Niagara is de eerste pick-up met openR link en Google ingebouwd. Het systeem biedt Google Maps, Google Assistant en apps uit de Google Play Store en ondersteunt Android Auto en Apple CarPlay, zowel bedraad als draadloos. Daarnaast krijgt de Niagara Google Gemini. Deze AI-assistent maakt natuurlijkere gesprekken en complexere spraakopdrachten mogelijk. Gesprekken kunnen tussentijds worden onderbroken en er kan tijdens een gesprek van taal worden gewisseld.

Connected services ondersteunen ook het onderhoud. Op basis van actuele informatie kan via de My Renault-app, sms of e-mail een melding worden verstuurd wanneer onderhoud nodig is of een werkplaatsbezoek wordt geadviseerd.

1,3-liter turbomotor en keuze uit 4x2 of 4x4

De Niagara krijgt een 1,3-liter turbobenzinemotor met directe injectie (GDi), die afhankelijk van de markt geschikt is voor benzine en Flex Fuel. De 4x2-uitvoering levert 115 kW (156 pk). De 4x4-versie beschikt over 120 kW (160 pk). Het maximale koppel bedraagt in beide gevallen 270 Nm. Er is keuze uit een handgeschakelde zesversnellingsbak en een zestraps automatische transmissie met natte dubbele koppeling. Deze Efficiency Dual Clutch-transmissie (EDC) wordt bediend via de elektronische e-shifter.

Het onderstel is specifiek voor Niagara ontwikkeld. De achteras, veren, schokdempers en geometrie zijn aangepast om SUV-achtig rijcomfort te bieden. Volgens Renault wordt de natuurlijke frequentie van carrosseriebewegingen hierdoor met 30% verminderd. Een multilink-achterwielophanging moet bijdragen aan nauwkeuriger en comfortabeler weggedrag. Vier geventileerde schijfremmen zorgen voor warmteafvoer bij intensief gebruik. Elektronische functies zoals hydraulic brake assist ondersteunen de remprestaties, onder meer op grote hoogte en tijdens lange afdalingen.

938 liter laadruimte en 654 kg laadvermogen

De laadbak heeft een inhoud van 938 liter en een maximaal laadvermogen van 654 kg. Een verschuifbare oprolbare afdekking beschermt de lading tegen regen en stof en biedt tegelijkertijd snel toegang tot de laadruimte. De elektrische achterklep is 1.030 mm breed en 615 mm hoog. Een beschermende coating beperkt slijtage bij intensief gebruik. Acht bevestigingsogen zijn rondom de laadbak aangebracht om lading vast te zetten.

Een 12V-aansluiting maakt het mogelijk elektrisch gereedschap of accessoires vanuit de laadbak van stroom te voorzien. In de achterklep is bovendien een bekerhouder geïntegreerd. Het maximale trekgewicht bedraagt 710 kg.

Vierwielaandrijving

De 4x4-uitvoering beschikt over een elektronisch geregeld vierwielaandrijvingssysteem. Onder normale omstandigheden gaat het vermogen volledig naar de voorwielen. Zodra grip verloren dreigt te gaan, kan een deel van het koppel automatisch naar de achteras worden gestuurd.Onder de zwaarste omstandigheden kan het koppel gelijk over beide assen worden verdeeld. Hiervoor gebruikt de Niagara een transmissiemodule op de achteras met een elektromagnetisch bediende meervoudige platenkoppeling. Via een draaiknop op de middenconsole kunnen verschillende rijmodi worden gekozen.

Volledig ontwikkeld in Latijns-Amerika

De Niagara is ontworpen bij het Renault designcentrum in Brazilië. De engineering werd gezamenlijk uitgevoerd door de ontwikkelingscentra in Brazilië en Argentinië. De productie vindt plaats in de Santa Isabel-fabriek in Córdoba, Argentinië.

Tijdens het ontwikkelingsprogramma legden prototypes bijna 800.000 testkilometers af in Argentinië, Brazilië en Colombia en bij Europese ontwikkelingscentra van Renault. In totaal omvatte het programma meer dan 50.000 testuren. Daarbij werden onder meer extreme temperaturen, slechte wegen, lange afstanden en zware terreinomstandigheden nagebootst om prestaties, veiligheid, comfort, duurzaamheid en betrouwbaarheid te valideren.